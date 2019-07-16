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Соболь назвала беспределом недопуск независимых кандидатов на выборы

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь назвала беспределом действия избирательных комиссий в Москве, отказавшихся допускать к участию в выборах независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом она заявила на несогласованной акции протеста на Трубной площади, трансляцию мероприятия вело на YouTube сетевое издание Sota.vision.

«То, что творят эти жулики, это полнейший беспредел... Они даже попытались сделать видимость законности», – сказала Соболь. Она заявила, что избирком округа №43, по которому она баллотировалась, отмахнулся от представленных доказательств достоверности собранных в поддержку Соболь подписей. Политик назвала это плевком в адрес москвичей. «Они просто отложили [доказательства] в сторону и приняли то решение, которое им спустил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин», – добавила Соболь. По ее мнению, действия избиркомов в столице зависят от позиции мэрии, поэтому к участию в выборах в Мосгордуму допускают только кандидатов, удобных для действующей власти.

Столичные избиркомы не пустили на выборы в Мосгордуму большинство известных оппозиционных кандидатов. Помимо Соболь это глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, муниципальный депутат Константин Янкаускас (округ №31), директор ФБК Иван Жданов (округ №8), политик Юлия Галямина (округ №9), кандидат от «Яблока» Кирилл Гончаров (округ №32). Большинство из них, по мнению избирательных комиссий, не смогли собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму