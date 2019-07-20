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Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери. С такой просьбой он обратился во время интервью. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.

Во время интервью Путин рассказал, как украинский политик Виктор Медведчук, с которым хорошо знаком российский президент, попросил его стать крестным его дочери. «В нашей православной традиции отказываться нельзя», – объяснил Путин. Он подчеркнул, что «быть крестным отцом всегда большая честь».

«В таком случае я попросил бы вас стать крестным отцом моей дочери», – сказал Стоун. Путин в ответ поинтересовался, в какой конфессии она состоит и является ли она православной. Стоун ответил, что его дочь верующая, воспитана в христианской традиции и крещение возможно, «если только она будет состоять в церкви».

Режиссер также поинтересовался у Путина, какому количеству детей он приходится крестным отцом. Президент не назвал число, отметив только, что их единицы.

Ранее лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как Путин стал крестным отцом его дочери. По его словам, его младшая дочь Дарья стала крестницей российского президента в 2004 г. Крестной матерью девочки является супруга Дмитрия Медведева Светлана. Обратиться к Путину с такой просьбой Медведчука попросила его жена Оксана, рассказал политик. Он добавил, что ему и его семье очень приятно, что Путин не отказался.

На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. По его словам, одна из встреч состоялась в Крыму еще до 2014 г. Путин тогда подарил крестнице букет цветов и плюшевого медведя.

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