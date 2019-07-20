Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери. С такой просьбой он обратился во время интервью. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.
Во время интервью Путин рассказал, как украинский политик Виктор Медведчук, с которым хорошо знаком российский президент, попросил его стать крестным его дочери. «В нашей православной традиции отказываться нельзя», – объяснил Путин. Он подчеркнул, что «быть крестным отцом всегда большая честь».
«В таком случае я попросил бы вас стать крестным отцом моей дочери», – сказал Стоун. Путин в ответ поинтересовался, в какой конфессии она состоит и является ли она православной. Стоун ответил, что его дочь верующая, воспитана в христианской традиции и крещение возможно, «если только она будет состоять в церкви».
Режиссер также поинтересовался у Путина, какому количеству детей он приходится крестным отцом. Президент не назвал число, отметив только, что их единицы.
Ранее лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как Путин стал крестным отцом его дочери. По его словам, его младшая дочь Дарья стала крестницей российского президента в 2004 г. Крестной матерью девочки является супруга Дмитрия Медведева Светлана. Обратиться к Путину с такой просьбой Медведчука попросила его жена Оксана, рассказал политик. Он добавил, что ему и его семье очень приятно, что Путин не отказался.
На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. По его словам, одна из встреч состоялась в Крыму еще до 2014 г. Путин тогда подарил крестнице букет цветов и плюшевого медведя.
Наставники Путина. Кто помогал главе государства учиться
14 июля на вертолете Robinson разбился Игорь Никитин. У него в 2012 г. Владимир Путин прошел курс обучения полетам на дельтаплане, после чего совершил полет с журавлями стерхами. «Нужно было за месяц – полтора научить Владимира Владимировича Путина летать на дельталете. Высказав свои соображения по проведению обучения, я не посчитал уместным спрашивать, для чего это нужно», – говорил Никитин. Путин сравнивал полет на дельтаплане с полетом на истребителе в 2000 г.: «Там пилот мне просто передал джойстик управления, я сделал «бочку», а дальше самолет летел сам. Здесь же ощущение очень интересное, адреналин гуляет».
Краткий курс управления истребителем Су-27УБ в марте 2000 г. Александр Харчевский провел для и. о. президента во время полета из Краснодара в Грозный. Путин был в кресле второго пилота. «Могу только похвалить пилота Путина – он быстро усвоил навыки пилотирования. Первые движения были очень осторожные и плавные», – говорил Харичевский. Путин позже еще посещал Липецкий авиацентр. В 2004 г. он прибыл туда с премьером Италии Сильвио Берлускони, а в демонстрации техники участвовал сам Харчевский. В 2015 г. тот ушел с поста начальника центра.
В начальной школе Путин пошел заниматься самбо к Анатолию Рахлину. «Тренер сыграл в моей жизни, наверное, решающую роль. Если бы спортом не стал заниматься, неизвестно, как бы все дальше сложилось. Это Анатолий Семенович меня на самом деле из двора вытащил. Ведь обстановка там была, надо честно сказать, не очень», – вспоминал Путин в книге «От первого лица». Позже он стал заниматься дзюдо вместе со всей группой. «С теми людьми, с которыми я занимался тогда, до сих пор дружу», – отмечал Путин. Рахлин обучал Аркадия и Бориса Ротенбергов, спарринг-партнера Путина Василия Шестакова и других. Тренер скончался в августе 2013 г.
Учителем немецкого языка у Путина в школе была Вера Гуревич. В 2004 г. при поддержке ветеранов военной контрразведки Ленинградского военного округа она выпустила книгу воспоминаний о Путине. В ней Гуревич рассказывала, что в школе «Володя успевал посмотреть, что творится в тетрадях соседей и справа, и слева, и даже позади себя, постоянно лез под парту, так как ронял то ручку, то карандаш. На переменах успевал побывать на всех этажах». Она выступала в СМИ, рассказывая о детстве президента. Были и публичные встречи, например, в Кремле на приёме по случаю празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Путин после возвращения из ГДР в 1990 г. устроился помощником ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. По словам Путина, там же он начал писать диссертацию, а его научным руководителем стал Валерий Мусин. Президент называет его одним из лучших специалистов в области международного права. Он преподавал и у нынешнего премьера Дмитрия Медведева. Мусин работал на кафедре гражданского права юрфака СПбГУ (ранее ЛГУ) с 1967 г. до своей кончины в 2015 г. В 2009 г. во время рассмотрения в Страсбурге дела ЮКОСа Мусину как судье от России было предложено взять самоотвод, поскольку в том же году он был введен в состав совета директоров «Газпрома».
Кандидатскую диссертацию Путин защитил в 1997 г. в Санкт-Петербургском горном институте. Впоследствии его обвиняли в плагиате, но обвинения отвергались, в том числе и научным руководителем Путина Владимиром Литвиненко. «За работой над ней я следил с самого начала, – говорил Литвиненко журналу «Власть». – Первый вариант диссертации Владимира Путина, человека «неакадемического», вызвал замечания и был отклонен. Через несколько месяцев он принес совершенно переработанный вариант». Ректор трижды руководил президентской кампанией Путина в Петербурге, в 2018 г. – как один из общественников. Сейчас Литвиненко является также совладельцем «Фосагро».