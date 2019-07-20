Политика

Новости

Число участников митинга за допуск на выборы превысило 17 000 человек

Согласно данным проекта «Белый счетчик», который подсчитывает число участников на акциях протеста, на митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы к 15.00 мск пришли 17 700 человек. Отмечается, что основная часть людей к этому времени прошла через рамки, полиция перестала замедлять пропуск.

Митинг начался в 14.00 мск на проспекте Академика Сахарова в Москве. Акция согласована с властями, ее организаторами выступили представители незарегистрированной Либертарианской партии. Поводом для митинга стал недопуск ряда оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Ранее «Белый счетчик» сообщал, что полиция задерживает проход людей через рамки на территорию проведения митинга. Об этом же со сцены заявил муниципальный депутат Константин Янкаускас. Он призвал правоохранителей пропустить всех желающих через рамки. Московский главк МВД опроверг информацию о том, что полиция намеренно затрудняла допуск граждан.