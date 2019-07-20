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Оппозиционеры предложили Собянину встретиться и обсудить выборы в Мосгордуму

Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборы, предложили мэру Москвы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. Соответствующее заявление опубликовал на своей странице в Facebook глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.

«Мы, кандидаты в депутаты, считаем, что прямую ответственность за сложившийся в городе политический кризис несет мэр Москвы Сергей Собянин. Мы публично обращаемся к нему с предложением о встрече, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию», — говорится в заявлении. Под ним стоят имена 15 независимых кандидатов, в том числе Юлии Галяминой, Кирилла Гончарова, Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Любови Соболь, Елены Русаковой, Ильи Яшина.

Ранее оппозиционеры требовали встречи с председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Кроме того, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о намерении встретиться с недопущенными до выборов кандидатами.

Помимо требования встретиться с Собяниным в заявлении также есть предложение Совету по правам человека провести внеплановое заседание и обсудить на нем происходящее в Москве. Также в заявлении прописан ультиматум, который Яшин и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный озвучили ранее на митинге. Они пообещали провести акцию, которую сами оппозиционеры называют встречей с избирателями, у стен мэрии, если за неделю Мосгоризбирком не зарегистрирует всех независимых кандидатов.

В Москве 20 июля прошел санкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. В акции, по разным данным, приняли участие от 12 000 до 22 500 человек. Ее организовала незарегистрированная Либертарианская партия.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы