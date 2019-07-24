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Навального задержали во время утренней пробежки

Ведомости
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Полиция задержала политика Алексея Навального во время его утренней пробежки. Об этом сам Навальный сообщил на своей страничке в Instagram. По словам Навального, он вышел из дома, чтобы не только побегать, но и купить жене цветы на день рождения. У подъезда его ждали полицейские, которые и доставили Навального в отдел МВД России по Даниловскому району Москвы.

Суть претензий к Навальному пока неизвестна. В субботу, 20 июля, он принимал участие в согласованной властями акции в защиту оппозиционных политиков, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. На субботу Фонд борьбы с коррупцией анонсировал новую акцию протеста из-за выборов в Мосгордуму. Акция не согласована властями.

Последний раз Навального арестовывали в начале июня за участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Политик тогда получил 10 суток административного ареста.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотографии

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Бизнес
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Минфин предложил вдвое повысить таможенный сбор за посылки из-за рубежа

Ведомости
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Министерство финансов предложило с 2020 г. повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 руб., следует из проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru. Первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».

Сейчас таможенный сбор за обработку товаров из-за рубежа должны уплачивать покупатели интернет-магазинов в дополнение к пошлине в случае, если сумма заказа превышает 500 евро в месяц. Однако с 2020 г. порог уменьшится до 200 евро за посылку. Текущая ставка таможенного сбора была установлена еще в 2004 г. в размере 250 руб.

Само по себе повышение сбора понятно, сказал «Коммерсанту» вице-президент по операционной деятельности DHL Express Юрий Шевченко. В Россию поступает колоссальное количество грузов, среди которых много дешевых, нагрузка на таможню растет, ей требуются инвестиции. Если сбор в 500 руб. рассматривать как процент от стоимости посылки в 200 евро, то на этом фоне сумма не критична и мера вряд ли сильно ударит по интернет-магазинам, считает он.

Другой точки зрения придерживается директор по логистике Boxberry International Александр Завалишин. В беседе с «Коммерсантом» он заявил, что уплата сбора в 500 руб. обернется дополнительными тратами для многих россиян, что может негативно отразиться на b2c-сегменте трансграничной торговли.

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Сотрудник МЧС задержан по подозрению в халатности после пожара в детском лагере

Ведомости
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По делу о пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае задержан сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, сообщил Следственный комитет России. В отношении него возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет семь лет лишения свободы.

Новгородцев возглавляет отдел надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району, в котором находится детский лагерь, где произошел пожар. Следствие предполагает, что он знал о нарушениях противопожарных норм в палаточном городке и не обязал руководство лагеря их исправить.

Ранее в связи с пожаром были задержаны учредитель и директор ООО «Экстрим сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми», и директор этого лагеря Максим Кузнецов. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Все уголовные дела, связанные с пожаром, объединены в одно производство, отметил Следственный комитет.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Из 26 палаток 20 сгорели полностью. При пожаре пострадали 12 человек – пятеро взрослых и семеро детей, одна девочка погибла. Позже стало известно, что в реанимации скончались еще трое пострадавших. В регионе 24 июля объявлено днем траура.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Новости СМИ2
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Бизнес
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ExxonMobil пожаловалась правительству на административные барьеры в России

Ведомости
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Партнер «Роснефти» американская ExxonMobil обратилась в российское правительство с просьбой устранить «административные барьеры», с которыми она столкнулась при работе в стране, пишет «Коммерсантъ». В частности, компания просит разрешить ей использовать для сейсморазведки и бурения в России суда под иностранным флагом.

Эти просьбы содержатся в письме президента ExxonMobil Russia Inc. Гленна Уоллера вице-премьеру Максиму Акимову (копия документа оказалась в распоряжении «Коммерсанта»). Письмо было направлено в начале июля. В нем компания просит устранить два административных барьера.

Первый грозит России срывом сроков реализации нефтегазового проекта «Сахалин-1» и многомиллионными затратами, пишет Уоллер. Чтобы этого избежать, он просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания, чтобы ExxonMobil смогла использовать плавучие буровые установки и сейсморазведочные суда под иностранным флагом для работ на континентальном шельфе России. По словам президента компании, буровых под российским флагом недостаточно.

В письме Уоллер уточняет, что Министерство транспорта уже подготовило поправки в Кодекс торгового мореплавания, позволяющие правительству определять порядок привлечения судов под иностранными флагами при невозможности по тем или иным причинам использовать суда под российским флагом. Министерство промышленности и торговли подтвердило «Коммерсанту» наличие такой инициативы Минтранса, но отметило, что с ним проект не согласовывался.

Вторая просьба ExxonMobil касается возможности прямой работы филиалов иностранных компаний в России с российской административной системой. По данным «Коммерсанта», эта проблема и так обсуждается в правительстве, но прийти к единому решению ведомствам пока не удалось.

Новости СМИ2
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Финансы
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РБК узнал о планах «Восточного» продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

Ведомости
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Банк «Восточный» рассматривает возможность сокращения розничного кредитного портфеля на своем балансе, сообщил РБК со ссылкой на три источника. Пресс-служба банка подтвердила изданию эту информацию. Предполагается продажа портфеля в размере от 5 до 10 млрд руб., сказал один из источников. По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физическим лицам составлял 84 млрд руб.

«Восточный» рассчитывает, что продажа части кредитов позволит ему преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала, отмечает РБК. Центробанк дал кредитной организации время до августа, чтобы довести этот норматив до нужного уровня.

За последнее время «Восточный» серьезно сократил капитал. В 2018 г. ЦБ провел проверку в банке, по итогам которой поручил ему досоздать резервы на 19,6 млрд руб. «Восточный» сначала создал резервы на 6 млрд руб., затем еще на 12 млрд руб. После этого ЦБ в мае предписал «Восточному» начислить еще 5 млрд руб. резервов по плохим кредитам – все они были связаны с корпоративным портфелем. Итого всего банк доначислил 23 млрд руб.

После исполнения всех предписаний ЦБ у банка оказалось критически мало капитала, писал в середине июня тогда еще и. о. предправления банка Александр Нестеренко. Он просил акционеров оказать финансовую помощь в любой форме.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Причиной пожара в детском лагере могло стать загоревшееся полотенце

Ведомости
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Причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, в результате которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщил «РИА Новости» представитель регионального правительства.

В палатках были установлены обогреватели типа «ветерок», с помощью которых дети сушили вещи, рассказал собеседник агентства. В ночь, когда произошел пожар, полотенце упало на один их таких обогревателей и загорелось, продолжил он. Со слов очевидцев и пожарных, палатки сгорели моментально, а огонь от пожара поднимался на высоту до 15 м.

Пожар в палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», произошел в ночь на 23 июля. Из 26 палаток 20 сгорели полностью. При пожаре пострадали 12 человек – пятеро взрослых и семеро детей, одна девочка погибла. Позже стало известно, что в реанимации скончались еще трое пострадавших. Всего в лагере находились 189 детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В регионе 24 июля объявлено днем траура.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

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Политика
Новости

Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России

Ведомости
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Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. Если этого не сделать, регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Усольехимпром», который был признан банкротом в 2017 г., – это огромное химически опасное предприятие, которое сейчас находится в полуразрушенном состоянии, рассказала Радионова. По ее словам, она недавно посетила этот объект и обнаружила там огромное количество ртутьсодержащих остатков. «В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там – никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы», – рассказала Радионова.

Руководитель Росприроднадзора отметила, что рядом с предприятием протекает Ангара, и если скважину на заводе прорвет, то река будет загрязнена. «Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль"», – считает Радионова.

Росприроднадзор уже обратился в правительство с просьбой создать госпрограмму по рекультивации этого опасного предприятия, сообщила она. Радионова добавила, что это не единственный такой объект в России – их много, например Коркинский угольный разрез.

Десять самых загрязненных мест на планете

Политика
Новости

МИД России предложил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

Ведомости
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Москва предлагает странам Персидского залива создать организацию по безопасности, куда вошли бы Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны. Об этом говорится в опубликованной на сайте МИД России концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

В документе добавляется, что напряженность в регионе негативно сказывается на безопасности, политической и экономической стабильности всего мира. Поэтому в сложившихся условиях «требуются энергичные и эффективные действия на международном и региональном уровнях в интересах выправления и последующего оздоровления обстановки в зоне Персидского залива», а также для преодоления затянувшегося кризиса.

В концепции подчеркивается, что приоритетное значение имеет консолидация в составе единой антитеррористической коалиции всех сил, заинтересованных в ликвидации экстремистско-террористического очага на Ближнем Востоке, обеспечении устойчивого политического урегулирования в Сирии, Йемене, других странах региона. Антитеррористические действия должны выстраиваться на прочной базе международного права под эгидой Совета Безопасности ООН.

Все стороны должны быть привержены международному праву, отмечается в концепции.

Политика
Новости

Сенат утвердил предложенную Трампом кандидатуру на пост шефа Пентагона

Ведомости
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Сенат утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на должность министра обороны, сообщает The Washington Post (WP). За назначение Эспера проголосовали 90 сенаторов, против – восемь.

Как отмечает WP, многие видят в назначении Эспера важный шаг к «восстановлению власти» в Пентагоне. У ведомства возникало все больше разногласий с советниками Трампа в Белом доме, пишет издание.

С начала президентства Трампа и до конца 2018 г. пост руководителя Пентагона занимал Джеймс Мэттис. В декабре прошлого года американский лидер объявил о том, что Мэттис уйдет с поста. В письме шефа Пентагона об отставке, которое он направил Трампу, говорилось, что у президента есть право работать с министром обороны, который разделяет его взгляды. WP писала, что у Мэттиса возникли разногласия с Трампом, которые вылились в неодобрительные комментарии в адрес американского президента.

После ухода Мэттиса и. о. шефа Пентагона стал Патрик Шанахан. В июне Трамп объявил, что Шанахан не будет утвержден на этой должности. «Действующий министр обороны Патрик Шанахан, который проделал прекрасную работу, решил не продолжать процесс подтверждения своей кандидатуры, чтобы у него была возможность посвящать больше времени семье», – заявил Трамп. Он сообщил, что пост займет Марк Эспер.

Эсперу 55 лет. С 2017 г. он занимал должность министра армии США. До этого он работал в конгрессе в качестве высокопоставленного представителя республиканской партии, а также на руководящих должностях в Пентагоне. Более чем 10 лет Эспер служил в армии, участвовал в войне в Персидском заливе.

Политика
Новости

Политик Константин Боровой попросил убежища в США

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки». Он отметил, что принял такое решение из-за постоянной слежки, которая была организована за ним в России. Боровой пояснил, что несколько лет назад за ним регулярно следовал некий автомобиль. Он попросил сотрудников службы безопасности проверить информацию о возможной слежке, они ее подтвердили.

Опасаясь за свою безопасность, в декабре 2014 г. Боровой переехал в Лос-Анджелес. «А в 2015 году убили Борю Немцова. Поэтому когда сейчас началась слежка профессиональная, я решил не испытывать судьбу. Я на всякий случай попросил политического убежища», – заявил политик. Он отметил, что в случае получения убежища не сможет ездить в Россию в течение нескольких лет. Боровой также добавил, что ему придется устроиться на работу в ближайшее время: он мог бы читать лекции или начать свой бизнес.

Боровой в 1990–1992 гг. был президентом Российской товарно-сырьевой биржи. Тогда же он основал Партию экономической свободы. В 1993 г. впервые была избрана в Госдуму член его партии, общественный деятель Ирина Хакамада. В 2004 г. она баллотировалась в президенты России. Сам Боровой избирался депутатом Госдумы второго созыва (1995–2000 гг.)

Вернуться в политику он попытался в 2013 г., когда вместе с диссидентом и публицистом Валерией Новодворской зарегистрировал оргкомитет партии «Западный выбор». Новодворская скончалась в 2014 г., их совместный партийный проект реализован не был.

Политика
Новости

Джонсон пообещал добиться Brexit к 31 октября

Ведомости
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Борис Джонсон планирует завершить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) к 31 октября. Об этом он сам заявил в своей речи после победы на выборах лидера консервативной партии, передает Reuters.

«Мы собираемся активизировать страну. Мы собираемся завершить Brexit к 31 октября. И мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые он принесет», – подчеркнул Джонсон. «Я думаю, мы знаем, что сможем сделать это [добиться выхода из ЕС]. Народ этой страны доверяет нам, и мы знаем, что мы это сделаем», – также отметил он.

23 июля закончилось голосование за лидера консервативной партии Великобритании. Джонсон победил на выборах и автоматически займет должность премьер-министра вместо уходящей в отставку Терезы Мэй.

Мэй трижды пыталась провести через британский парламент соглашение с Евросоюзом о выходе из него. Но депутаты каждый раз в подавляющем большинстве высказывались против соглашения. Их не устраивает фактическое сохранение на неопределенное время контроля ЕС над границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

Джонсон до избрания обещал, что начнет активную подготовку к Brexit без соглашения, чтобы заставить Брюссель изменить свою позицию. Крайний срок для выхода из ЕС дважды переносился, сейчас это 31 октября.

Политика
Новости

Военный атташе Южной Кореи получил ноту из-за «воздушного хулиганства»

Ведомости
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Военный атташе Южной Кореи получил ноту из-за действий южнокорейских истребителей над Японским морем, передает «РИА Новости» со ссылкой на командующего Дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.

Он назвал действия летчиков неправомерными и опасными. По его словам, российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не было. «Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство», – отметил он.

Южная Корея 23 июля сообщила, что российские бомбардировщики дважды нарушили ее воздушное пространство в районе Японского моря. На их перехват были подняты южнокорейские истребители, которые произвели предупредительные выстрелы. Руководитель управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен направил протест секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву в связи с инцидентом.

Минобороны России отвергло обвинения, заявив, что южнокорейские истребители пытались помешать совместному патрулированию стратегических бомбардировщиков России и Китая над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

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