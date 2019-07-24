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Навального задержали во время утренней пробежки

Полиция задержала политика Алексея Навального во время его утренней пробежки. Об этом сам Навальный сообщил на своей страничке в Instagram. По словам Навального, он вышел из дома, чтобы не только побегать, но и купить жене цветы на день рождения. У подъезда его ждали полицейские, которые и доставили Навального в отдел МВД России по Даниловскому району Москвы.

Суть претензий к Навальному пока неизвестна. В субботу, 20 июля, он принимал участие в согласованной властями акции в защиту оппозиционных политиков, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. На субботу Фонд борьбы с коррупцией анонсировал новую акцию протеста из-за выборов в Мосгордуму. Акция не согласована властями.

Последний раз Навального арестовывали в начале июня за участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Политик тогда получил 10 суток административного ареста.

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