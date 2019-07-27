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В центре Москвы задержано более 20 человек

По данным «ОВД-инфо», у мэрии Москвы и на Тверской улице задержано уже не менее 26 человек. Они находятся в трех автозаках. В основном задерживают прохожих, которые не отказываются показывать свои документы или просто гуляют, передает издание.

У здания мэрии днем 27 июля должна пройти несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы акции – Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов – были задержаны еще до ее начала.

Власти начали готовиться к несогласованному митингу с утра. В районе Тверской улицы начали появляться автозаки, сотрудники Росгвардии перекрыли выходы из метро и проход к Мосгоризбиркому. Задержания начались за два с половиной часа до акции.

Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу