Задержана юрист ФБК Любовь Соболь

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Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали по пути на митинг у мэрии Москвы, сообщает «Дождь». Других подробностей пока нет.
Ранее были задержаны директор ФБК Иван Жданов, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и муниципальный депутат Юлия Галямина.
Гудков, Жданов, Яшин, Галямина, Соболь и ряд других оппозиционеров не были допущены до выборов в Мосгордуму. Неделю назад оппозиция выдвинула ультиматум московским властям, пообещав провести несогласованный митинг у здания мэрии, если к 27 июля не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.
Еще до начала акции у здания мэрии начались задержания. По данным «ОВД-инфо», к часу дня были задержаны как минимум 26 человек. «МБХ медиа» сообщает о 80 задержанных.
Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу
Евгений Разумный / Ведомости
Оппозиционеры, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, днем 27 июля намерены провести у столичной мэрии несогласованную акцию протеста. С утра в районе Тверской улицы начали появляться автозаки, сотрудники Росгвардии перекрывают выходы из метро, задержания начались за несколько часов до митинга. Как власти готовятся к протестам, смотрите в нашей фотогалерее
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В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция, об этом сообщается на его сайте. Полицейские вручили главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избрикомов (ст. 141 УК).
Ранее полиция ворвалась в студию YouTube-канала «Навальный Live», там проходит обыск. Этот канал и «Дождь» сегодня вели трансляции с несогласованного митинга в центре Москвы.
В субботу, 27 июля, оппозиция планировала провести акцию у здания столичной мэрии, однако основных организаторов — Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Соболь, Ивана Жданова, Юлию Галямину — задержали еще до начала мероприятия. Возможных участников акции, а также случайных прохожих у мэрии стали задерживать за несколько часов до митинга.
По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 520 человек. МВД сообщило о 295 задержанных. По данным полиции в акции приняли участие 3500 человек.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. Около двух часов дня портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Что происходит у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Полиция ворвалась в студию YouTube-канала «Навальный Live». Об этом в Twitter сообщил сам канал, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. По ее словам, правоохранители также пришли в основной офис ФБК.
В момент, когда полиция пришла в студию «Навальный Live», YouTube-канал вел трансляцию с несогласованного митинга в центре Москвы.
В субботу, 27 июля, оппозиция планировала провести акцию у здания столичной мэрии, однако основных организаторов — Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Соболь, Ивана Жданова, Юлию Галямину — задержали еще до начала мероприятия. Возможных участников акции, а также случайных прохожих у мэрии стали задерживать за несколько часов до митинга.
По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 435 человек. МВД сообщило о 295 задержанных. По данным полиции в акции приняли участие 3500 человек.
Задержания вместо митинга. Как проходит акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. Около двух часов дня портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Что происходит у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Президент Владимир Путин в субботу, 27 июля, осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подводную лодку Щ-308 «Семга», сообщил Кремль. Около двух часов дня он начал погружение в батискафе на дно Финского залива. Глубина погружения составит 50 м, оно займет около часа.
Подлодка Щ-308 «Семга» затонула в сентябре 1942 г. В мае прошлого года на дне Балтики был обнаружен ее остов. Установлено, что подлодка затонула от взрыва немецкой мины, погиб весь экипаж в количестве 40 человек.
В Москве сегодня была запланирована несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Она должна была начаться в 14.00 мск у мэрии Москвы. Однако правоохранители за несколько часов до ее начала стали задерживать на Тверской возможных участников и случайных прохожих. По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 359 человек. МВД сообщает о 295 задержанных.
Задержаны и организаторы митинга, в том числе экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и другие.
Задержания вместо митинга. Как проходит акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. Около двух часов дня портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Что происходит у мэрии, смотрите в нашей галерее
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На несогласованной акции в центре Москвы «за нарушения общественного порядка» задержаны 295 человек, сообщил столичный главк МВД. В сообщении отмечается, что значительное число задержанных не являются жителями Москвы.
По данным «ОВД-инфо», число задержанных превысило 300. Около 15.20 мск портал сообщил о 317 задержанных.
Несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили к выборам в Мосгордуму, должна была начаться у мэрии Москвы в 14.00 мск. Однако правоохранители за несколько часов до ее начала стали задерживать на Тверской возможных участников и случайных прохожих. Задержаны и организаторы митинга – Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие.
Задержания вместо митинга. Как проходит акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. Около двух часов дня портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Что происходит у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Согласно последним данным «ОВД-инфо», на несогласованном митинге у мэрии Москвы задержаны 211 человек. Среди них ряд организаторов акции – Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Иван Жданов и муниципальный депутат округа Филевский парк Вадим Коровин.
Митинг должен был начаться в 14.00 мск, однако его возможных участников и прохожих возле мэрии начали задерживать за несколько часов до акции.
Правоохранители перекрыли проходы к Тверской улице. Полиция просит людей разойтись и напоминает, что акция не согласована. Протестующие в ответ просят разойтись сотрудников полиции и Росгвардии. Толпа скандирует «Допускай», «Позор».
Задержания вместо митинга. Как проходит акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. Около двух часов дня портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Что происходит у мэрии, смотрите в нашей галерее
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По данным «ОВД-инфо», у мэрии Москвы и на Тверской улице задержано уже не менее 26 человек. Они находятся в трех автозаках. В основном задерживают прохожих, которые не отказываются показывать свои документы или просто гуляют, передает издание.
У здания мэрии днем 27 июля должна пройти несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы акции – Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов – были задержаны еще до ее начала.
Власти начали готовиться к несогласованному митингу с утра. В районе Тверской улицы начали появляться автозаки, сотрудники Росгвардии перекрыли выходы из метро и проход к Мосгоризбиркому. Задержания начались за два с половиной часа до акции.
Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу
Евгений Разумный / Ведомости
Оппозиционеры, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, днем 27 июля намерены провести у столичной мэрии несогласованную акцию протеста. С утра в районе Тверской улицы начали появляться автозаки, сотрудники Росгвардии перекрывают выходы из метро, задержания начались за несколько часов до митинга. Как власти готовятся к протестам, смотрите в нашей фотогалерее
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что его задержали. «Меня задержали. Ехали с женой с дачи. За 5 км от МКАД остановили машину в потоке», – написал он в Telegram. По словам Гудкова, его везут в ОВД «Коптево».
Ранее о задержании сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Также «Дождь» сообщает о задержании Юлии Галяминой. Кроме того, ночью был задержан глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин: он был доставлен в отдел МВД по городу Троицку, в ближайшее время должен состояться суд.
Гудков, Жданов, Яшин, Галямина и ряд других оппозиционеров не были допущены до выборов в Мосгордуму. Неделю назад оппозиция выдвинула ультиматум московским властям, пообещав провести несогласованный митинг у здания мэрии, если к 27 июля не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.
Еще до начала акции у здания мэрии начались задержания. По данным «ОВД-инфо», к полудню были задержаны как минимум шесть человек.
Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу
Евгений Разумный / Ведомости
Оппозиционеры, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, днем 27 июля намерены провести у столичной мэрии несогласованную акцию протеста. С утра в районе Тверской улицы начали появляться автозаки, сотрудники Росгвардии перекрывают выходы из метро, задержания начались за несколько часов до митинга. Как власти готовятся к протестам, смотрите в нашей фотогалерее
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К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо». Всех их собираются везти в один из отделов полиции, в какой – пока не сообщается.
Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов. По его словам, его задержали во время утренней пробежки. «Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт», – написал он в Twitter.
Один из задержанных, по данным «ОВД-инфо», приехал в Москву из Сочи. Он рассказал изданию, что катался на скейтборде у мэрии и фотографировал автозаки, в этот момент его без объяснения причин задержали.
Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что его задержали. Накануне у него в штабе прошли обыски, были изъяты несколько телефонов и пара ноутбуков.
Оппозиционеры, не допущенные к выборам в Мосгордуму, в субботу намерены провести несогласованный митинг у здания мэрии Москвы. Неделю назад они выдвинули ультиматум московским властям, пообещав 27 июля выйти на несогласованный митинг у здания мэрии, если к этому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.
Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу
Евгений Разумный / Ведомости
Оппозиционеры, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, днем 27 июля намерены провести у столичной мэрии несогласованную акцию протеста. С утра в районе Тверской улицы начали появляться автозаки, сотрудники Росгвардии перекрывают выходы из метро, задержания начались за несколько часов до митинга. Как власти готовятся к протестам, смотрите в нашей фотогалерее