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Задержана юрист ФБК Любовь Соболь

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали по пути на митинг у мэрии Москвы, сообщает «Дождь». Других подробностей пока нет.

Ранее были задержаны директор ФБК Иван Жданов, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и муниципальный депутат Юлия Галямина.

Гудков, Жданов, Яшин, Галямина, Соболь и ряд других оппозиционеров не были допущены до выборов в Мосгордуму. Неделю назад оппозиция выдвинула ультиматум московским властям, пообещав провести несогласованный митинг у здания мэрии, если к 27 июля не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

Еще до начала акции у здания мэрии начались задержания. По данным «ОВД-инфо», к часу дня были задержаны как минимум 26 человек. «МБХ медиа» сообщает о 80 задержанных.

Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу