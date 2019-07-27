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МВД: на акции в центре Москвы задержаны 295 человек

На несогласованной акции в центре Москвы «за нарушения общественного порядка» задержаны 295 человек, сообщил столичный главк МВД. В сообщении отмечается, что значительное число задержанных не являются жителями Москвы.

По данным «ОВД-инфо», число задержанных превысило 300. Около 15.20 мск портал сообщил о 317 задержанных.

Несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили к выборам в Мосгордуму, должна была начаться у мэрии Москвы в 14.00 мск. Однако правоохранители за несколько часов до ее начала стали задерживать на Тверской возможных участников и случайных прохожих. Задержаны и организаторы митинга – Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие.

Задержания вместо митинга. Как проходит акция у мэрии Москвы