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В студию «Навальный Live» пришла полиция

Полиция ворвалась в студию YouTube-канала «Навальный Live». Об этом в Twitter сообщил сам канал, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. По ее словам, правоохранители также пришли в основной офис ФБК.

В момент, когда полиция пришла в студию «Навальный Live», YouTube-канал вел трансляцию с несогласованного митинга в центре Москвы.

В субботу, 27 июля, оппозиция планировала провести акцию у здания столичной мэрии, однако основных организаторов — Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Соболь, Ивана Жданова, Юлию Галямину — задержали еще до начала мероприятия. Возможных участников акции, а также случайных прохожих у мэрии стали задерживать за несколько часов до митинга.

По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 435 человек. МВД сообщило о 295 задержанных. По данным полиции в акции приняли участие 3500 человек.

Задержания вместо митинга. Как проходит акция у мэрии Москвы