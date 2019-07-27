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В студию «Навальный Live» пришла полиция

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Полиция ворвалась в студию YouTube-канала «Навальный Live». Об этом в Twitter сообщил сам канал, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. По ее словам, правоохранители также пришли в основной офис ФБК.

В момент, когда полиция пришла в студию «Навальный Live», YouTube-канал вел трансляцию с несогласованного митинга в центре Москвы.

В субботу, 27 июля, оппозиция планировала провести акцию у здания столичной мэрии, однако основных организаторов — Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Соболь, Ивана Жданова, Юлию Галямину — задержали еще до начала мероприятия. Возможных участников акции, а также случайных прохожих у мэрии стали задерживать за несколько часов до митинга.

По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 435 человек. МВД сообщило о 295 задержанных. По данным полиции в акции приняли участие 3500 человек. 

Задержания вместо митинга. Как проходит акция у мэрии Москвы

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В редакцию «Дождя» пришла полиция

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В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция, об этом сообщается на его сайте. Полицейские вручили главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избрикомов (ст. 141 УК).

Ранее полиция ворвалась в студию YouTube-канала «Навальный Live», там проходит обыск. Этот канал и «Дождь» сегодня вели трансляции с несогласованного митинга в центре Москвы.

В субботу, 27 июля, оппозиция планировала провести акцию у здания столичной мэрии, однако основных организаторов — Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Соболь, Ивана Жданова, Юлию Галямину — задержали еще до начала мероприятия. Возможных участников акции, а также случайных прохожих у мэрии стали задерживать за несколько часов до митинга.

По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 520 человек. МВД сообщило о 295 задержанных. По данным полиции в акции приняли участие 3500 человек. 

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Путин в день протестов в Москве погрузился на дно Финского залива

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Президент Владимир Путин в субботу, 27 июля, осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подводную лодку Щ-308 «Семга», сообщил Кремль. Около двух часов дня он начал погружение в батискафе на дно Финского залива. Глубина погружения составит 50 м, оно займет около часа.

Подлодка Щ-308 «Семга» затонула в сентябре 1942 г. В мае прошлого года на дне Балтики был обнаружен ее остов. Установлено, что подлодка затонула от взрыва немецкой мины, погиб весь экипаж в количестве 40 человек.

В Москве сегодня была запланирована несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Она должна была начаться в 14.00 мск у мэрии Москвы. Однако правоохранители за несколько часов до ее начала стали задерживать на Тверской возможных участников и случайных прохожих. По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 359 человек. МВД сообщает о 295 задержанных.

Задержаны и организаторы митинга, в том числе экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и другие.

Задержания вместо митинга. Как проходит акция у мэрии Москвы

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МВД: на акции в центре Москвы задержаны 295 человек

Ведомости
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На несогласованной акции в центре Москвы «за нарушения общественного порядка» задержаны 295 человек, сообщил столичный главк МВД. В сообщении отмечается, что значительное число задержанных не являются жителями Москвы.

По данным «ОВД-инфо», число задержанных превысило 300. Около 15.20 мск портал сообщил о 317 задержанных.

Несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили к выборам в Мосгордуму, должна была начаться у мэрии Москвы в 14.00 мск. Однако правоохранители за несколько часов до ее начала стали задерживать на Тверской возможных участников и случайных прохожих. Задержаны и организаторы митинга – Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие.

Задержания вместо митинга. Как проходит акция у мэрии Москвы

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Число задержанных у мэрии превысило 200 человек

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Согласно последним данным «ОВД-инфо», на несогласованном митинге у мэрии Москвы задержаны 211 человек. Среди них ряд организаторов акции – Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Иван Жданов и муниципальный депутат округа Филевский парк Вадим Коровин.

Митинг должен был начаться в 14.00 мск, однако его возможных участников и прохожих возле мэрии начали задерживать за несколько часов до акции.

Правоохранители перекрыли проходы к Тверской улице. Полиция просит людей разойтись и напоминает, что акция не согласована. Протестующие в ответ просят разойтись сотрудников полиции и Росгвардии. Толпа скандирует «Допускай», «Позор».

Задержания вместо митинга. Как проходит акция у мэрии Москвы

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Задержана юрист ФБК Любовь Соболь

Ведомости
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Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали по пути на митинг у мэрии Москвы, сообщает «Дождь». Других подробностей пока нет.

Ранее были задержаны директор ФБК Иван Жданов, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и муниципальный депутат Юлия Галямина.

Гудков, Жданов, Яшин, Галямина, Соболь и ряд других оппозиционеров не были допущены до выборов в Мосгордуму. Неделю назад оппозиция выдвинула ультиматум московским властям, пообещав провести несогласованный митинг у здания мэрии, если к 27 июля не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

Еще до начала акции у здания мэрии начались задержания. По данным «ОВД-инфо», к часу дня были задержаны как минимум 26 человек. «МБХ медиа» сообщает о 80 задержанных. 

Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу

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В центре Москвы задержано более 20 человек

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По данным «ОВД-инфо», у мэрии Москвы и на Тверской улице задержано уже не менее 26 человек. Они находятся в трех автозаках. В основном задерживают прохожих, которые не отказываются показывать свои документы или просто гуляют, передает издание.

У здания мэрии днем 27 июля должна пройти несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы акции – Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов – были задержаны еще до ее начала.

Власти начали готовиться к несогласованному митингу с утра. В районе Тверской улицы начали появляться автозаки, сотрудники Росгвардии перекрыли выходы из метро и проход к Мосгоризбиркому. Задержания начались за два с половиной часа до акции.

Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу

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Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что его задержали. «Меня задержали. Ехали с женой с дачи. За 5 км от МКАД остановили машину в потоке», – написал он в Telegram. По словам Гудкова, его везут в ОВД «Коптево».

Ранее о задержании сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Также «Дождь» сообщает о задержании Юлии Галяминой. Кроме того, ночью был задержан глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин: он был доставлен в отдел МВД по городу Троицку, в ближайшее время должен состояться суд.

Гудков, Жданов, Яшин, Галямина и ряд других оппозиционеров не были допущены до выборов в Мосгордуму. Неделю назад оппозиция выдвинула ультиматум московским властям, пообещав провести несогласованный митинг у здания мэрии, если к 27 июля не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

Еще до начала акции у здания мэрии начались задержания. По данным «ОВД-инфо», к полудню были задержаны как минимум шесть человек.

Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу

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У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания

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К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо». Всех их собираются везти в один из отделов полиции, в какой – пока не сообщается.

Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов. По его словам, его задержали во время утренней пробежки. «Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт», – написал он в Twitter.

Один из задержанных, по данным «ОВД-инфо», приехал в Москву из Сочи. Он рассказал изданию, что катался на скейтборде у мэрии и фотографировал автозаки, в этот момент его без объяснения причин задержали.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что его задержали. Накануне у него в штабе прошли обыски, были изъяты несколько телефонов и пара ноутбуков.

Оппозиционеры, не допущенные к выборам в Мосгордуму, в субботу намерены провести несогласованный митинг у здания мэрии Москвы. Неделю назад они выдвинули ультиматум московским властям, пообещав 27 июля выйти на несогласованный митинг у здания мэрии, если к этому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу