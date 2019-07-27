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В редакцию «Дождя» пришла полиция

В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция, об этом сообщается на его сайте. Полицейские вручили главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избрикомов (ст. 141 УК).

Ранее полиция ворвалась в студию YouTube-канала «Навальный Live», там проходит обыск. Этот канал и «Дождь» сегодня вели трансляции с несогласованного митинга в центре Москвы.

В субботу, 27 июля, оппозиция планировала провести акцию у здания столичной мэрии, однако основных организаторов — Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Соболь, Ивана Жданова, Юлию Галямину — задержали еще до начала мероприятия. Возможных участников акции, а также случайных прохожих у мэрии стали задерживать за несколько часов до митинга.

По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 520 человек. МВД сообщило о 295 задержанных. По данным полиции в акции приняли участие 3500 человек.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы