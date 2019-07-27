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В центре Москвы задержан журналист Илья Азар

В связи с акцией у мэрии Москвы задержан журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар. Об этом сообщается в Twitter издания. Других подробностей пока нет.

В субботу, 27 июля, в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку оппозиционеров, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Основных организаторов митинга – Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Соболь, Ивана Жданова, Юлию Галямину – задержали еще до его начала. Возможных участников акции, а также случайных прохожих у мэрии стали задерживать за несколько часов до митинга.

По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 599 человек. МВД сообщило о 295 задержанных. По данным полиции, в акции приняли участие 3500 человек.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы