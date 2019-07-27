МВД сообщило о задержании более тысячи человек в Москве

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Полиция задержала 1074 человека на несогласованной акции протеста в субботу в Москве, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве. Официальные данные совпали в оценкой числа задержанных, которую дает ресурс «ОВД-Инфо» — 1007 человек по данным на 22 часа по московскому времени.
Акция протеста прошла в Москве из-за решения московских властей отказать оппозиционным политикам в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму. По данным МВД, в ней приняло участия 3500 человек, то есть был задержан практически каждый третий. По оценке корреспондента «Ведомостей», в акции приняло участие не менее 5000 человек
Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии
twitter.com/IlyaYashin
После акции у мэрии Москвы протестующие собрались на Трубной площади. После первых слов Ивана Жданова (на фото) о том, что он видит перед собой свободных людей, полиция начала задержания
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Политик Илья Яшин призвал сторонников выйти на улицы 3 августа, накануне апелляции в Центризбиркоме. Вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля Яшин назвал «настоящими гражданами и героями».
В Москве в субботу прошли акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Несколько тысяч людей вышли на улицы, недовольные решением московских властей отказать оппозиционным политикам в регистрации для участия в выборах. Незарегистрированные кандидаты планируют оспорить в Центризбиркоме решение Московской избирательной комиссии.
Люди пытались собраться у мэрии Москвы, однако были остановлены полицией. Вечером несколько сотен человек собрались на Трубной площади.
По данным «ОВД-инфо», в Москве уже задержано более 835 человек.
Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии
twitter.com/IlyaYashin
После акции у мэрии Москвы протестующие собрались на Трубной площади. После первых слов Ивана Жданова (на фото) о том, что он видит перед собой свободных людей, полиция начала задержания
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На серверы телеканала «Дождь» совершена масштабная DDoS-атака, сообщила в эфире телеканала ее ведущая Анна Монгайт. По ее словам, в редакции плохо работает интернет, телеканалу сложно транслировать происходящее на Трубной площади в Москве, где проходит несогласованная акция протеста.
Не работает сайт телеканала.
Ранее представители полиции вручили повестку на допрос главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой. Она является свидетелем по уголовному делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома.
В Москве 27 июля проходит не согласованная властями акция протеста из-за выборов в Мосгордуму. Протестующие требуют регистрации оппозиционных кандидатов для участия в выборах. По данным «ОВД-инфо», уже задержано почте 700 человек.
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Полиция начала задерживать участников несогласованной акции на Трубной площади в Москве. «МБХ медиа» сообщает как минимум о 60 задержанных. Телеканал «Дождь» передает, что правоохранители приступили к жесткому разгону протестующих.
С учетом того, что ранее в связи с акцией протеста у мэрии, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 696 человек, общее число задержанных превысило 700.
Второй раз за день задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Ранее ее задержали днем, когда она на такси ехала на несогласованную акцию к мэрии. Позже суд оштрафовал ее на 30 000 руб. за нарушение правил организации митинга и отпустил.
Повторно задержан и директор ФБК Иван Жданов. Его задерживали утром, но позже он был отпущен из зала суда. Судья перенес заседание по его делу на 30 июля.
Аналогичное решение суды приняли в отношении экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина и муниципального депутата Юлии Галяминой. Гудков и Яшин сообщали, что едут в центр Москвы, чтобы присоединиться к протестующим. Галямина приехала на Трубную, о ее задержании пока не сообщалось.
Несогласованная акция оппозиции, которая началась днем 27 июля у мэрии Москвы, привела к массовым задержаниям. По последним данным «ОВД-инфо», задержаны около 700 человек. Полиция сообщила о 295 задержанных. После того как протестующих вытеснили с Тверской улицы, они отправились в сторону Трубной, где продолжили протест.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина освободили в заде суда. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, отметив, что сейчас едет на Тверскую улицу. В центре Москвы продолжается несогласованная акция протеста.
Яшин был задержан и допрошен в ночь на 27 июля, в его квартире прошел обыск. Политик был доставлен в отдел МВД по городу Троицку, ему вменяют организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Эта статья предусматривает штраф до 30 000 руб. или административный арест на срок до 10 суток.
По словам Яшина, судья повел себя странно. «Сначала отклонил все мои ходатайства. Отказал в допросе свидетелей. Не пустил зрителей и прессу, по сути закрыв заседание. А потом вышел и сказал: в деле много неустановленных обстоятельств, рассмотрение переносится на 30 июля», — написал политик.
Позже аналогичные решения суды приняли в отношении задержанных утром 27 июля экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципального депутата Юлии Галяминой (заседания перенесены на 31 июля) и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова (на 30 июля). Гудков сообщил, что едет на Трубную площадь.
Яшин и ряд других оппозиционеров 27 июля планировали провести на Тверской несогласованный митинг. В итоге все основные организаторы мероприятия были задержаны до его начала, а акция завершилась массовыми задержаниями.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь оштрафовали на 30 000 руб. Об этом она сама сообщила в Twitter. Хамовнический суд Москвы признал ее виновной в нарушении установленного порядка организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Второй протокол, составленный в отношении Соболь по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), судья вернул в полицию из-за нарушений.
На этой неделе Мосгоризбирком окончательно отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Юрист ФБК осталась недовольна этим решением и собиралась провести ночь в здании избирательной комиссии. Охрана вынесла ее из здания вместе с диваном, на котором она сидела.
В субботу Соболь была задержана по дороге на несогласованную акцию у мэрии Москвы.
Соболь и ряд других оппозиционеров не пустили на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей. Оппозиция уверена, что подписи забраковали намеренно. 27 июля в Москве прошла не согласованная с властями акция протеста, которая закончилась массовыми задержаниями.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
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В связи с акцией у мэрии Москвы задержан журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар. Об этом сообщается в Twitter издания. Других подробностей пока нет.
В субботу, 27 июля, в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку оппозиционеров, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Основных организаторов митинга – Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Соболь, Ивана Жданова, Юлию Галямину – задержали еще до его начала. Возможных участников акции, а также случайных прохожих у мэрии стали задерживать за несколько часов до митинга.
По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 599 человек. МВД сообщило о 295 задержанных. По данным полиции, в акции приняли участие 3500 человек.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
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В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция, об этом сообщается на его сайте. Полицейские вручили главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избрикомов (ст. 141 УК).
Ранее полиция ворвалась в студию YouTube-канала «Навальный Live», там проходит обыск. Этот канал и «Дождь» сегодня вели трансляции с несогласованного митинга в центре Москвы.
В субботу, 27 июля, оппозиция планировала провести акцию у здания столичной мэрии, однако основных организаторов – Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Юлию Галямину – задержали еще до начала мероприятия. Возможных участников акции, а также случайных прохожих у мэрии стали задерживать за несколько часов до митинга.
По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 520 человек. МВД сообщило о 295 задержанных. По данным полиции, в акции приняли участие 3500 человек.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Полиция ворвалась в студию YouTube-канала «Навальный Live». Об этом в Twitter сообщил сам канал, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. По ее словам, правоохранители также пришли в основной офис ФБК.
В момент, когда полиция пришла в студию «Навальный Live», YouTube-канал вел трансляцию с несогласованного митинга в центре Москвы.
В субботу, 27 июля, оппозиция планировала провести акцию у здания столичной мэрии, однако основных организаторов – Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Юлию Галямину – задержали еще до начала мероприятия. Возможных участников акции, а также случайных прохожих у мэрии стали задерживать за несколько часов до митинга.
По последним данным «ОВД-инфо», задержаны 435 человек. МВД сообщило о 295 задержанных. По данным полиции, в акции приняли участие 3500 человек.
Задержания вместо митинга. Как проходит акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Президент Владимир Путин в субботу, 27 июля, осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подводную лодку Щ-308 «Семга», сообщил Кремль. Около двух часов дня он начал погружение в батискафе на дно Финского залива. Глубина погружения составит 50 м, оно займет около часа.
Подлодка Щ-308 «Семга» затонула в сентябре 1942 г. В мае прошлого года на дне Балтики был обнаружен ее остов. Установлено, что подлодка затонула от взрыва немецкой мины, погиб весь экипаж в количестве 40 человек.