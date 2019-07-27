МВД сообщило о задержании более тысячи человек в Москве

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На Трубной площади в Москве начались задержания

Полиция начала задерживать участников несогласованной акции на Трубной площади в Москве. «МБХ медиа» сообщает как минимум о 60 задержанных. Телеканал «Дождь» передает, что правоохранители приступили к жесткому разгону протестующих.

С учетом того, что ранее в связи с акцией протеста у мэрии, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 696 человек, общее число задержанных превысило 700.

Второй раз за день задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Ранее ее задержали днем, когда она на такси ехала на несогласованную акцию к мэрии. Позже суд оштрафовал ее на 30 000 руб. за нарушение правил организации митинга и отпустил.

Повторно задержан и директор ФБК Иван Жданов. Его задерживали утром, но позже он был отпущен из зала суда. Судья перенес заседание по его делу на 30 июля.

Аналогичное решение суды приняли в отношении экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина и муниципального депутата Юлии Галяминой. Гудков и Яшин сообщали, что едут в центр Москвы, чтобы присоединиться к протестующим. Галямина приехала на Трубную, о ее задержании пока не сообщалось.

Несогласованная акция оппозиции, которая началась днем 27 июля у мэрии Москвы, привела к массовым задержаниям. По последним данным «ОВД-инфо», задержаны около 700 человек. Полиция сообщила о 295 задержанных. После того как протестующих вытеснили с Тверской улицы, они отправились в сторону Трубной, где продолжили протест.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы