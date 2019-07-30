Политика

Новости

Генпрокуратура потребовала жестко пресекать незаконные митинги перед выборами

Действия организаторов и участников несогласованных митингов необходимо жестко и своевременно пресекать. Об этом заявил заместитель генпрокурора Александр Буксман во время коллегии ведомства.

По его словам, несогласованные митинги в Москве «диктуют необходимость корректировки организации надзора в период подготовки к единому дню голосования [8 сентября]». «Прокурорам следует жестко и своевременно пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных акций, – продолжил он, – своевременно реагировать на факты нарушения избирательных прав граждан».

Чтобы пресекать незаконные митинги, прокурорам следует использовать «весь арсенал мер реагирования, включая вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков», указал Буксман. «Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились. При необходимости оперативно внесите изменения в ведомственные распорядительные документы. Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации», — добавил генпрокурор Юрий Чайка.

В субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых власти отказались зарегистрировать. По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. МВД сообщало о 1074 задержанных.

В предстоящую субботу, 3 августа, также планируется митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. Власти согласовали его на проспекте Академика Сахарова, но Либертарианская партия – организатор – не согласилась с предложенным местом проведения акции.

Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии