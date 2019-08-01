Политика

Новости

Столичные власти заявили о согласовании митинга 10 августа на проспекте Сахарова

Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 10 августа, рассказал «Интерфаксу» первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник. По его словам, власти договорились с группой граждан и организатором Еленой Русаковой о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14.00 до 16.00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова. Заявленная численность митинга – до 100 000 человек.

Русакова на своей странице Facebook заявила о том, что никакой информации о согласовании акции 10 августа не получала. «Информация о согласовании митинга 10 августа – неверна, никаких документов я не получала. Была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов и председателя "Яблока" о мерах безопасности 3 августа. Итогами беседы не вполне удовлетворена», – написала она. По мнению Русаковой, говорить о 10 августа «без гарантий безопасности» участникам акции 3 августа нельзя. Она предложила провести публичную встречу со всеми заявителями.

Ряд муниципальных депутатов подали в префектуру Центрального округа столицы заявки на проведение 3 августа 12 пикетов на Бульварном кольце. Русакова объяснила смену формата с митинга на пикеты тем, что в проведении митинга столичная власть им отказала.

Заявки на проведение акции 10 августа подали сразу несколько политиков. Среди них муниципальный депутат, член «Яблока» Русакова, которую не допустили к выборам, а также зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Заявку на 10 и 11 августа также подавал муниципальный депутат Денис Шендерович.