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Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки

Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

По мнению Собянина, многие протестующие вообще не имели никакого отношения к Москве, он выразил уверенность, что москвичи это понимают. «Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических узкокорыстных целей», – заключил мэр.

Накануне в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Люди выходили на протесты по всему Бульварному кольцу, наиболее напряженная ситуация сложилась на Пушкинской и Трубной площадях. По данным «ОВД-инфо», были задержаны 828 человек. МВД сообщило о 600 задержанных.

Протесты на Бульварном кольце. Фоторепортаж