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Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки

Ведомости
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Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

По мнению Собянина, многие протестующие вообще не имели никакого отношения к Москве, он выразил уверенность, что москвичи это понимают. «Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических узкокорыстных целей», – заключил мэр.

Накануне в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Люди выходили на протесты по всему Бульварному кольцу, наиболее напряженная ситуация сложилась на Пушкинской и Трубной площадях. По данным «ОВД-инфо», были задержаны 828 человек. МВД сообщило о 600 задержанных.

Протесты на Бульварном кольце. Фоторепортаж

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«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции протеста в Москве

Ведомости
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Согласно уточненным данным «ОВД-инфо», на несогласованной акции протеста в центре Москвы 3 августа задержали 1001 человека. Ранее проект сообщал о 828 задержанных. По данным МВД, за различные правонарушения были задержаны 600 человек.

В Москве 3 августа прошла не согласованная с властями акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Протестующих начали задерживать с самого ее начала. Среди задержанных было несколько десятков подростков, как минимум пять человек пострадали, около 20 остались на ночь в отделениях полиции.

Больше людей задерживали только на акции 27 июля (1373 человека), свидетельствуют данные «ОВД-инфо», и на акции «Он нам не Димон», которая прошла 26 марта 2017 г.

Массовые задержания на Пушкинской площади

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Иран задержал второй за месяц иностранный танкер

Ведомости
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Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе танкер, который, по данным Тегерана, контрабандой перевозил нефть в одну из арабских стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на представителя КСИР. 

По данным иранских властей, на борту танкера было 700 000 литров контрабандного топлива. Судно было задержано вблизи острова Фарси, расположенного в центре Персидского залива. На этом острове находится военно-морская база КСИР. Фарси является предметом территориальных споров между Ираном и Саудовской Аравией. 

После задержания танкер был доставлен в порт иранского города Бушира, а его груз передан национальной компании по распределению нефти. Экипаж судна в составе семи человек различной национальности задержан. 

Это второй иностранный танкер, задержанный Ираном за последний месяц. 19 июля КСИР сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди членов экипажа Stena Impero трое россиян.

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Политика
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Число обвиняемых по делу о массовых беспорядках выросло до девяти

Ведомости
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Следователи предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве еще троим участникам протестов – Сергею Абаничеву, Даниилу Конову и Владиславу Барабанову, сообщает «ОВД-инфо». Таким образом, общее число обвиняемых по делу выросло до девяти.

Следователи полагают, что Абаничев бросил банку в сотрудника полиции, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Он вообще ничего не делал, просто выбросил бумажный стакан из-под кока-колы не глядя, ни в кого не целился», – сказала адвокат Абаничева Светлана Сидоркина «МБХ медиа». Суть претензий к двум другим обвиняемым не раскрывается.

Дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) было возбуждено после несогласованной акции 27 июля. По этой же статье судили участников протестов на Болотной площади в 2012 г.

В прошлую субботу в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она запомнилась рекордным числом задержанных. По данным МВД, в отделения полиции были доставлены 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. Через три дня Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому к ответственности могут быть привлечены более 10 человек. Ранее шесть человек были арестованы, они останутся в СИЗО как минимум до конца сентября.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Росгвардия сообщила о задержании на митинге подозреваемого в экстремизме

Ведомости
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На несогласованной акции в центре Москвы сотрудники Росгвардии 3 августа задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что мужчина является жителем другого региона России.

Подозреваемый был задержан за административное правонарушение на Новинском бульваре в центре столицы, уточнила Росгвардия. В ходе проверки выяснилось, что он находится в федеральном розыске за публичные призывы к экстремизму (ст. 280 УК). Задержанный передан сотрудникам полиции.

В субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, на ней были задержаны 600 человек. Проект «ОВД-инфо» насчитал 828 задержанных.

Протесты на Бульварном кольце. Фоторепортаж

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В США второй раз за сутки произошла стрельба

Ведомости
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Как минимум девять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, штат Огайо. Об этом сообщила местная полиция в Twitter. Отмечается, что преступник был застрелен сотрудниками сил безопасности.

Ранее о стрельбе в Дейтоне сообщало местное издание Dayton Daily News. По его данным, стрелков было два – один из них ликвидирован, а второму удалось скрыться с места преступления на автомобиле.

Инцидент в Дейтоне произошел спустя несколько часов после того, как вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу по посетителям магазина Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Там погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Стрелявший сдался полиции, им оказался 21-летний мужчина, приехавший из другого города в том же штате. Перед стрельбой он опубликовал манифест в интернете.

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Политика
Новости

Медики назвали число пострадавших на акции протеста в Москве

Ведомости
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Пять человек были госпитализированы 3 августа из-за травм, полученных на несогласованной акции в центре Москвы, сообщил «Интерфаксу» департамент здравоохранения столицы. По состоянию на утро воскресенья в больнице оставался только один человек. В целом скорая помощь выезжала к участникам протестов 12 раз, отметили в департаменте.

Среди пострадавших – один сотрудник правоохранительных органов, у него, по словам медиков, наиболее серьезная травма – вывих плеча. Остальные получили легкие повреждения.

Накануне на Бульварном кольце в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по данным МВД, были задержаны 600 человек. Проект «ОВД-инфо» насчитал 828 задержанных, при этом 19 человек, по его данным, пострадали.

Среди задержанных было более 50 несовершеннолетних, сообщил «Интерфаксу» уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. «ОВД-инфо» передает, что подростков было свыше 90. По словам омбудсмена, «абсолютное большинство [несовершеннолетних] отпущено».

Массовые задержания на Пушкинской площади

Политика
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В Техасе 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре

Ведомости
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Вооруженный винтовкой человек в субботу открыл огонь в магазине Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, передает Reuters. По данным агентства, стрельба продолжалась всего несколько минут, однако, согласно последним данным, в результате нее погибли 20 человек, еще 26 получили ранения, в том числе двое детей.

Стрелок сам сдался полиции. Им оказался 21-летний мужчина, который приехал из города Мак-Аллен, расположенного в 1000 км от Эль-Пасо. По данным агентства, его зовут Патрик Крузиус. Перед тем как отправиться в магазин и расстрелять людей, он опубликовал в интернете манифест, в котором назвал свое нападение ответом на «латиноамериканское вторжение в Техас». Он также выразил поддержку боевику, который застрелил 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года.

Эль-Пасо вместе с соседними Лас-Крусес и Нью-Мексико образуют приграничную зону, в которой проживает самый большой процент двуязычного населения в США, отмечает Reuters. Среди погибших – трое граждан Мексики, еще шестеро мексиканцев были ранены.

Телеканал CNN сообщает, что по факту стрельбы ФБР возбудило уголовное дело о теракте. Губернатор Техаса Грег Эбботт, однако, заявил журналистам, что преступление квалифицировано как убийство на почве ненависти. Президент Дональд Трамп назвал произошедшее актом трусости.

Политика
Новости

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 000 рублей

Ведомости
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Щербинский суд Москвы оштрафовал на 300 000 руб. юриста ФБК Любовь Соболь, сообщается на ее странице в Twitter. Она была задержана 3 августа на выходе из своего штаба перед началом несогласованной акции протеста в Москве.

На Соболь был составлен протокол по по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия). Поводом стал несогласованный митинг 15 июля на Трубной площади, где она проводила встречу с избирателями.

В Москве 3 августа прошла очередная несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, в ней приняли участие 1500 человек, 600 были задержаны. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 685 задержанных.

Соболь задержали на выходе из штаба

Политика
Новости

По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого

Ведомости
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Следственный комитет после обыска задержал Даниила Конона, подозреваемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

О задержании Конона также пишет проект «ОВД-инфо» со ссылкой на его знакомую Валентину. Она рассказала, что 2 августа к нему приходил участковый, чтобы «познакомиться», а 3 августа в его квартиру пришли с обыском силовики. Они заявили, что следственные действия связаны с уголовным делом о массовых беспорядках.

Кроме того, «ОВД-инфо» сообщает, что участника митинга 27 июля Владислава Барабанова сразу после освобождения из спецприемника повезли в Следственный комитет. По словам адвоката от «ОВД-инфо» Ильи Уткина, Барабанова повели на предъявление обвинения. Проект предполагает, что имеется в виду уголовное дело о массовых беспорядках.

Уголовное дело о массовых беспорядках было заведено после несогласованной акции протеста 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Следственный комитет сообщал, что ему удалось получить доказательства причастности к беспорядкам более 10 человек.

Накануне были арестованы пятеро фигурантов этого дела – Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Егор Жуков. Кроме того, под стражу был заключен Евгений Коваленко, обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста. ТАСС со ссылкой на источник писал, что по делу о беспорядках были задержаны еще пятеро подозреваемых. По информации агентства, 5 августа им будет избрана мера пресечения.

Политика
Новости

«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек

Ведомости
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На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо». Также правозащитный проект указывает, что во многие отделения полиции, куда доставили задержанных, не пускают адвокатов. В ОВД «Арбат» не пустили уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича.

Также отмечается, что во многих отделениях у участников протестной акции изымают мобильные телефоны, требуют проверки отпечатков пальцев. Задержанные распределены примерно по 40 отделениям полиции, отмечается в материале.

МВД ранее сообщало, что на акции оппозиции задержаны 600 человек, общее количество участников несогласованной акции полиция оценила в 1500 человек.

В Москве 3 августа прошла очередная несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ее участники рассредоточились по всему Бульварному кольцу, основные задержания происходили на Пушкинской и Трубной площадях. На прошлой акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.

Экономика
Новости

Силуанов прокомментировал новые санкции США против России

Ведомости
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Российская экономика за последние годы доказала свою устойчивость к санкциям, заявил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В этот раз она также сможет быстро приспособиться к неблагоприятным условиям благодаря «гибкой макроэкономической конструкции и взвешенной бюджетной политике».

В связи с ограничениями США в отношении госдолга России Силуанов выразил уверенность, что созданная финансовая система позволит удовлетворить потребности бюджета в заемных ресурсах.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Он включает в себя меры в отношении российского госдолга и требования к международным организациям не предоставлять Москве кредиты. США также вводят дополнительные экспортные ограничения, которые будут распространяться на товары и технологии, необходимые для создания оружия массового поражения. Санкции вступят в силу 19 августа и будут действовать как минимум год.

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