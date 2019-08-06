Минобороны сообщило о ликвидации пожара на военном складе в Ачинске
Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, сообщило Министерство обороны. Детонация боеприпасов прекратилась с 5 часов утра по московскому времени.
Пожар на складе в военной части начался накануне днем. Замминистра обороны Дмитрий Булгаков назвал вероятной причиной пожара человеческий фактор, не уточнив, что именно могло произойти. В Ачинске и находящихся рядом районах со вчерашнего дня введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, было эвакуировано более 16 000 человек. Пострадало 12 человек, еще один числится пропавшим без вести.
Минобороны сообщает, что сейчас 10 самолетов Ил-76 и восемь вертолетов Ми-8 приступили к проливке территории склада, чтобы не допустить повторного возгорания.