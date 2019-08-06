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Минобороны сообщило о ликвидации пожара на военном складе в Ачинске

Ведомости
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Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, сообщило Министерство обороны. Детонация боеприпасов прекратилась с 5 часов утра по московскому времени.

Пожар на складе в военной части начался накануне днем. Замминистра обороны Дмитрий Булгаков назвал вероятной причиной пожара человеческий фактор, не уточнив, что именно могло произойти. В Ачинске и находящихся рядом районах со вчерашнего дня введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, было эвакуировано более 16 000 человек. Пострадало 12 человек, еще один числится пропавшим без вести.

Минобороны сообщает, что сейчас 10 самолетов Ил-76 и восемь вертолетов Ми-8 приступили к проливке территории склада, чтобы не допустить повторного возгорания.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

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ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны

Ведомости
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Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ). 33% опрошенных испытывают по этому поводу беспокойство, 14% – сильную тревогу, а 5% – постоянный страх.

Почти 80% респондентов уверены, что при возникновении подобного конфликта у них не будет возможности выжить, несмотря на бомбоубежища и различные запасы. О наличии бомбоубежищ знают только 15% россиян, выяснил ВЦИОМ, а более 70% граждан не представляют, где их искать. Наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, согласно опросу, россияне связывают США. Эту страну назвали 60% респондентов ВЦИОМа. Еще 13% россиян опасаются Китая, 6% – Великобритании.

Динамику изменения настроений россиян за прошлые годы ВЦИОМ не приводит. Телефонный опрос прошел в июне 2019 г., в нем участвовали россияне старше 18 лет. В ходе него социологи побеседовали с 1600 респондентами. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В настоящий момент договор СССР и США о ракетах средней дальности (ДРСМД) официально аннулирован. Он запрещал разработку, производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 км. Между Россией и США действует еще один договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 г. Он предусматривает взаимное сокращение ядерного оружия. После встречи президентов двух стран в июне 2019 г. Владимир Путин дал министру иностранных дел Сергею Лаврову поручение возобновить консультации с США по СНВ-3. Аналогичное поручение получил от Дональда Трампа и госсекретарь Майк Помпео.

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Бизнес
Новости

Акции «Уралкалия» подорожали на бирже почти на 20%

Ведомости
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Акции «Уралкалия» с начала торгов во вторник, 6 августа, на Московской бирже выросли на 17% к цене открытия, следует из данных торговой площадки. По состоянию на 11.25 мск стоимость обыкновенных акций компании была 117 руб. за бумагу. С начала торгов максимальная цена превышала 119 руб. Капитализация компании приблизилась к 344,7 млрд руб.

Бумаги начали дорожать вчера, 5 августа. По итогам закрытия торгов Московской биржи стоимость акции составила 100,4 руб., капитализация компании достигла 294,77 млрд руб.

Бумаги «Уралкалия» взлетели в цене из-за новостей о том, что мажоритарный акционер компании – Rinsoco Trading – объявил о принудительном выкупе акций, в результате чего компания может уйти с Московской биржи. Rinsoco Trading, бенефициаром которой является бизнесмен Дмитрий Лобяк, и его аффилированным лицам принадлежит 96,73% бумаг «Уралкалия». Это дает им право требовать выкупа акций у остальных акционеров. Цена выкупа – 120 руб. за обыкновенную акцию, говорилось в сообщении «Уралкалия». Сейчас в свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций. Таким образом, на выкуп Rinsoco может потратить 11,5 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября. Представители компании это не комментировали.

В конце июля акции «Уралкалия» несколько дней подряд дорожали без новостей. Причиной могли стать слухи об очередном выкупе акций, а затем уход с Московской биржи, считали эксперты.

Акции «Уралкалия» растут быстрее рынка. Индекс Московской биржи к 11.25 мск повысился на 0,9% до 2672,96 пункта, индекс РТС – на 0,73% до 1292 пунктов.

Новости СМИ2
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Технологии
Новости

Ведущие американские газетные издательства объявили о слиянии

Ведомости
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Американская компания New Media Investment Group, владеющая издательством GateHouse Media, приобретет своего конкурента – компанию Gannett. Сделка оценивается в $1,38 млрд, отмечает USA Today.

В сообщении о сделке сказано, что New Media оплатит акции Gannett деньгами и собственными акциями. После закрытия сделки акционеры Gannett будут владеть 49,5% новой компании, New Media – 50,5%. Объединенная компания будет называться Gannett, а управлять ею станет нынешний гендиректор New Media Майкл Рид.

Объединенная компания будет владеть шестой частью всех ежедневных газет в США, отмечает исследовательская организация Nieman Lab Гарвардского университета.

New Media – один из крупнейших издателей местной печати в США. Ей принадлежит 156 ежедневных и 328 еженедельных газет в 39 штатах. Gannett принадлежит общенациональная газета USA Today и около сотни местных изданий.

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Финансы
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Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Ведомости
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Сбербанк до 30 сентября снизил ставки для потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе организации. Снижение составило 1,5 процентных пункта – с 12,9 до 11,4%.

Минимальная ставка в 11,4% будет доступна зарплатным и пенсионным клиентам для потребительских кредитов без обеспечения и под поручительство на суммы от 300 000 руб., а также для потребительских кредитов на рефинансирование размером от 500 000 руб. Для остальных клиентов ставка будет начинаться от 12,4%. Максимальная ставка по потребкредитам до 1 млн руб. составит 16,4% для всех клиентов, свыше 1 млн руб. – 12,4% для зарплатных и пенсионных клиентов Сбербанка и 13,4% для остальных заемщиков.

Понижение минимальной ставки связано с повышенным сезонным спросом на потребкредиты в конце лета и начале осени, пояснил управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков. В 2018 г. спрос на потребкредиты среди клиентов Сбербанка в августе и сентябре был на 14% выше, чем в июне и июле.

Новости СМИ2
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Экономика
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В Москве появится единый оператор вывоза мусора

Ведомости
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Мэрия Москвы проведет тендер по отбору единого оператора вывоза мусора к 1 января 2022 г., сообщил ТАСС директор департамента ЖКХ города Александр Соловьев. После этого будет сформирован новый комплексный тариф на вывоз мусора. Будет ли он больше или меньше действующих расценок, Соловьев не уточнил.

Сейчас вывозом мусора в Москве занимаются пять крупных компаний – «МКМ-логистика», «Эколайн», «Хартия», МСК-НТ и «Спецтранс». Они вывозят около 2,55 млн т мусора в год, что составляет только 32% от 8 млн т коммунальных отходов, которые генерирует город ежегодно, рассказал Соловьев. Кроме них в Москве работает значительное число небольших компаний, которые отвечают за вывоз отходов жилого, социального сектора и объектов бизнеса.

С пятью основными мусоровывозящими компаниями власти заключили в 2012–2014 гг. долгосрочные контракты на общую сумму около 140 млрд руб. Соловьев допустил, что исполнители по этим контрактам останутся теми же, а единый оператор будет осуществлять координацию всех этапов процесса обращения с отходами.

С начала 2019 г. в России проводится реформа системы обращения с отходами. К марту регионы должны были принять территориальные схемы обращения с мусором, а до 1 мая провести конкурс по выбору оператора. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь отложили переход на новую систему до 2022 г.

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Экономика
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Минэкономразвития не поддержало идею ужесточить правила продажи алкоголя

Ведомости
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Минэкономразвития не поддержало разработанный Минздравом законопроект о запрете продажи гражданам моложе 21 года алкогольной продукции с содержанием спирта более 16,5%. Отзыв опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».

Введение такого запрета приведет к усложнению работы сотрудников на кассах из-за необходимости сопоставлять возраст покупателя с крепостью покупаемого им алкоголя, считает Минэкономразвития. Они будут чаще ошибаться, а скорость кассового обслуживания снизится. Кроме того, ритейлеры должны будут внести изменения в операционные системы организаций. По оценкам «Ашан ритейл Россия», на это уйдет более 4 млн руб., а установка новых программ и обучение сотрудников могут занять не менее двух месяцев.

Министерство также усомнилось в выборе пограничного показателя содержания спирта: неясно, почему алкогольная продукция крепостью 16,5% является менее вредной, чем крепостью 17%. Научных обоснований этому решению Минздрав не представил, отмечают в Минэкономразвития.

Предлагаемые меры могут привести и к негативным последствиям, подчеркивает ведомство. Необоснованный запрет станет причиной роста уровня нелегальных продаж и потребления суррогатного алкоголя.

Политика
Новости

Замминистра обороны прибыл к месту пожара на военном складе под Ачинском

Ведомости
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Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба материально-технического обеспечения прибыл к месту пожара на складе пороховых зарядов в Ачинском районе Красноярского края, передает «Интерфакс». Отмечается, что под его руководством оперативная группа проводит оценку обстановки. Булгаков был направлен на место происшествия по решению министра обороны Сергея Шойгу.

Как отмечает ТАСС, для размещения эвакуированных жителей организовано 38 пунктов временного размещения. По данным регионального управления МЧС, эвакуация людей продолжается. В свою очередь руководитель ГУ МВД Красноярского края Александр Речицкий сообщил журналистам, что вопросы охраны общественного порядка в Ачинске решены, власти делают все необходимое, чтобы при эвакуации населения соблюдался порядок.

В Ачинском районе расположена воинская часть, склад с ракетами и артиллерийскими боеприпасами. Взрывы на нем начались приблизительно в 13.00 мск 5 августа и закончились только на следующий день около 4.00 мск. Из-за взрывов также начался пожар. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, была объявлена эвакуация 16 500 человек. По данным мэрии Ачинска на утро 6 августа, эвакуировано не менее 4000 жителей города. Часть жителей эвакуировали поездами в Красноярск и на автобусах развозили по пунктам временного размещения. По состоянию на утро 6 августа в результате инцидента пострадали 12 человек, в том числе четверо военных. На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском

Политика
Новости

Трамп подписал указ о блокировке собственности Венесуэлы в юрисдикции США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности Венесуэлы в юрисдикции США, следует из сообщения пресс-службы Белого дома. В соответствии с указом под блокировку активов попадают Центробанк Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA. Документ вступил в силу с 5 августа.

«Я пришел к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро», – говорится в письме Трампа, направленном руководству конгресса США.

В январе состоялась инаугурация Мадуро на второй президентский срок, после чего в Венесуэле начались протесты. Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, пообещав провести свободные выборы. США, Канада, Великобритания, Франция и Германия, а также большинство стран Латинской Америки поддержали Гуайдо. Россия, Китай и Турция поддерживают Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Политика
Новости

На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы

Ведомости
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Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Ачинска. Ранее местные власти заявляли, что заняться тушением пожара будет можно только после прекращения взрывов. При этом администрация Ачинска ввела временный запрет въезда в город со стороны улицы Толстого из-за сохраняющейся угрозы населению.

В центральной районной больнице Ачинска, в свою очередь, сообщили, что число пострадавших от взрывов выросло до 12 человек, из них четверо – военные.

Взрывы на военном складе с боеприпасами в селе Каменка начались приблизительно в 13.00 мск. В результате на месте происшествия начался пожар. Днем эвакуировали жителей из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый Бор и из детского лагеря «Сокол». Всего была запланирована эвакуация 16 500 человек. Часть жителей отправили в Красноярск поездами и на автобусах развозили по пунктам временного размещения.

На территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском

Политика
Новости

Южная Корея заявила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР

Ведомости
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Северная Корея провела запуск нескольких ракет, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Республики Кореи. Отмечается, что пуски были проведены с восточного побережья Японского моря. Точное число ракет и их характеристики пока не указываются.

Это четвертая серия ракетных испытаний в КНДР менее чем за две недели. В предыдущих случаях речь шла о баллистических ракетах малой дальности.

Как отмечает ТАСС, в администрации США следят за ситуацией с запуском КНДР снарядов в сторону Японского моря и проводят консультации на эту тему с Японией и Южной Кореей. В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на данные метеорологов отмечает, что проведенный пуск ракеты в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае.

Политика
Новости

США признали Китай валютным манипулятором

Ведомости
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Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.

Президент США Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что ослабление курса юаня почти до исторического минимума является «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением. Минфин ссылается на закон 1988 г., в котором не прописаны строгие критерии, позволяющие определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.

Пара доллар – юань 5 августа превысила психологическую отметку в 7 юаней/$ впервые с 2008 г. Это произошло после того, как Трамп неожиданно объявил о планах ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. Ранее Белый дом уже ввел 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд. Таким образом, теперь он может обложить пошлинами практически все поставки из Китая.

В прошлом китайские власти не позволяли курсу преодолеть психологическую отметку в 7 юаней/$, чтобы не спровоцировать отток капитала. Кроме того, Трамп неоднократно обвинял руководство КНР в ослаблении юаня с целью помочь китайским экспортерам. Американский лидер заявлял, что дальнейшее снижение курса может осложнить торговые переговоры между странами.

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