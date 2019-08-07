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Бастрыкин передал дело о массовых беспорядках 27 июля в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве в Главное следственное управление Следственного комитета России, говорится в сообщении СКР.

Не согласованная с властями акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека. Следственный комитет через три дня возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, заявив о не менее чем 10 фигурантах этого дела.

Фигурантами дела стали люди, которые сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Помимо них арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев. Все они арестованы судом до конца сентября.

Как уточняет СК, в розыск объявлены еще двое фигурантов дела, один из них – Сергей Фомин. Также в Главное следственное управление СКР передано дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Речь может идти о деле, которое возбуждено по поводу возможного отмывания 1 млрд руб. Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда.