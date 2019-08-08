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Экс-президент Киргизии призвал силовиков «не стрелять в свой народ»

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого ранее пытались задержать киргизские силовики, записал видеообращение, оно опубликовано на сайте телеканала «Апрель». Атамбаев обратился к сотрудникам правоохранительных органов с призывом не применять силу против народа.

Атамбаев подчеркнул, что в ходе спецоперации по его «захвату» пострадали мирные граждане. Вину за это бывший президент республики возложил на спецназ, прибывший к его резиденции в селе Кой-Таш. «Я призываю силовиков не идти против своего народа», — заявил Атамбаев. Он подчеркнул, что силовые действия против мирных граждан «очень плохо кончатся» для сотрудников силовых ведомств.

Спецназ Киргизии ранее попытался задержать бывшего главу государства. Попытка провалилась. Во время штурма резиденции Атамбаева и после него погиб один боец спецназа, более 40 человек получили ранения. Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек, где утром 8 августа планирует провести заседание Совета безопасности.

Власти Киргизии обвиняют Атамбаева в совершении ряда преступлений, которые он якобы совершил в период исполнения обязанностей президента с 2011 по 2017 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии считает, что Атамбаев мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, а также освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям. В июле Атамбаева лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Это позволило завести против него уголовное дело. Сам Атамбаев отрицает причастность к преступлениям.

Попытка штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева. Фотографии