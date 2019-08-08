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Экс-президент Киргизии призвал силовиков «не стрелять в свой народ»

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого ранее пытались задержать киргизские силовики, записал видеообращение, оно опубликовано на сайте телеканала «Апрель». Атамбаев обратился к сотрудникам правоохранительных органов с призывом не применять силу против народа.

Атамбаев подчеркнул, что в ходе спецоперации по его «захвату» пострадали мирные граждане. Вину за это бывший президент республики возложил на спецназ, прибывший к его резиденции в селе Кой-Таш. «Я призываю силовиков не идти против своего народа», — заявил Атамбаев. Он подчеркнул, что силовые действия против мирных граждан «очень плохо кончатся» для сотрудников силовых ведомств.

Спецназ Киргизии ранее попытался задержать бывшего главу государства. Попытка провалилась. Во время штурма резиденции Атамбаева и после него погиб один боец спецназа, более 40 человек получили ранения. Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек, где утром 8 августа планирует провести заседание Совета безопасности.

Власти Киргизии обвиняют Атамбаева в совершении ряда преступлений, которые он якобы совершил в период исполнения обязанностей президента с 2011 по 2017 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии считает, что Атамбаев мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, а также освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям. В июле Атамбаева лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Это позволило завести против него уголовное дело. Сам Атамбаев отрицает причастность к преступлениям.

Попытка штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева. Фотографии

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Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами

Ведомости
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Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники. В автобусе находились около 40 человек. РИА Новости уточняет, что авария произошла на трассе А-146 у поселка Верхнебаканский: автобус сорвался в кювет после столкновения с легковым автомобилем. 

ТАСС сообщает о трех погибших, среди которых двое детей. РИА Новости — о 32 пострадавших. Судьба остальных пассажиров, а также их общее число пока неизвестны. По данным «Интерфакса», часть людей заблокирована в искореженном автобусе. К месту аварии направлены более 20 бригад скорой помощи, передает агентство. 

По предварительной информации, автобус принадлежит санаторию «Эллада».

В сообщении на сайте министерства здравоохранения Краснодарского края говорится, что на место трагедии выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. «На месте работают более 10 бригад скорой медпомощи», — уточнили в ведомстве. 

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Спецназ в Киргизии предпринял вторую попытку штурма резиденции Атамбаева

Ведомости
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В Киргизии начался повторный штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, следует из кадров, показанных в эфире телеканала «Апрель». Сторонники Атамбаева надели каски и светоотражающие жилеты, а бойцы спецназа пытаются ворваться в здание, где они закрылись.

Число пострадавших во время первого штурма выросло до 36 человек, согласно данным киргизского минздрава. Как уточняет информагентство «24.kg», из них 15 человек – сотрудники силовых структур с различными травмами. Один боец спецназа скончался, несмотря на усилия врачей, еще один находится в тяжелом состоянии.

В резиденции собрались около двух тысяч сторонников бывшего президента, они перекрыли дорогу, которая ведет к его дому. Электричество в районе резиденции отключено, мобильная связь также работает с перебоями. Ранее дочь Атамбаева Алия Шагиева опровергла сообщения о задержании бывшего президента и заявила, что он остается со сторонникам в резиденции в Кой-Таше.

Атамбаева обвиняют в коррупции и целом ряде других преступлений, которые он якобы совершил в период исполнения обязанностей президента с 2011 по 2017 г. Атамбаева лишили неприкосновенности и статуса экс-президента в июле 2019 г. Это позволило завести на него уголовное дело. Сам бывший президент отрицает вину.

Штурм резиденции Атамбаева

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ФАС возбудила дело против Минпросвещения

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Министерства просвещения, говорится в письме службы министерству, с которым ознакомились «Ведомости». Министерство нарушило закон о конкуренции, установив непредусмотренные требования к товарам и услугам, следует из письма. ФАС уже сформировала комиссию по расследованию нарушения.

Претензии ФАС касаются порядка формирования Федерального перечня учебников, сказал «Ведомостям» представитель одной из компаний, которые подавали жалобу на министерство. Споры о перечне издатели и министерство ведут с 2014 г., когда его сократили в 2,5 раза. Тот перечень должен был действовать до 2017 г., но сформировать его так и не удалось. В итоге последний перечень учебников был утвержден только в конце 2018 г., после дополнительной экспертизы учебников. По ее итогам перечень сократили еще почти на 20% до 986 наименований учебников.

Издатели не согласились с новым перечнем: их не устроила ни процедура отбора, ни результаты. Издатели подали жалобу в ФАС на порядок формирования перечня. В итоге в апреле прошлого года служба вынесла предупреждение Министерству просвещения и обязало его вернуть в перечень исключенные учебники. Но ведомство этого так и не сделало.

Действия или бездействие чиновников, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции влекут наложение на них штрафа от 15 000 до 50 000 руб., говорит партнер юридической фирмы «Нафко» Павел Иккерт. «Такие меры административного воздействия достаточно сложно соотнести с размером ущерба, который могут причинить действия Минпросвещения участникам рынка учебной литературы, но важно понимать, что решение ФАС обязательно к исполнению, а оно, по общему правилу, содержит в себе требование устранить допущенное нарушение», – напоминает он.

Представители ФАС и Министерства просвещения не ответили на запрос «Ведомостей».

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«Лаборатория Касперского» займется созданием антивирусов для властей Вьетнама

Ведомости
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Российский разработчик антивирусов «Лаборатория Касперского» поучаствует в создании антивируса для госорганов и объектов критической информационной инфраструктуры Вьетнама, говорится в сообщении Минкомсвязи и подтверждает представитель «Лаборатории Касперского». Такой контракт российская компания заключила с одной из вьетнамских правительственных структур, которая получит доступ к антивирусной базе и основным программным компонентам. Для «Лаборатории Касперского» это коммерческий проект, заверил её представитель, отказавшись от иных комментариев. Планируется, что первые несколько тысяч сотрудников госорганов начнут использовать совместное решение уже в 2019 г.

Во Вьетнаме российская компания также занимается подготовкой специалистов по информационной безопасности, а в мае заключила соглашение с местной телекоммуникационной компанией Vietnam Posts and Telecommunications Group.

В 2018 г. выручка «Лаборатории Касперского» выросла на 4% и составила $725,6 млн. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, России, Центральной Азии и СНГ продажи выросли на 6%, на Ближнем Востоке, в Турции и Африке – на 27%. В Северной Америке выручка, напротив, снизились на 25%, что сам производитель объясняет «сложной геополитической обстановкой». В Латинской Америке продажи упали на 11%, компания связывает это с девальвацией национальной валюты в регионе.

Помимо антивирусов «Лаборатория Касперского» занимается разработкой собственной операционной системы, а в мае этого года вошла в капитал российского разработчика офисных приложений – компании «Новые облачные технологии», приобретя долю в 29,5%.

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Политика
Новости

В резиденции экс-президента Киргизии собрались две тысячи его сторонников

Ведомости
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В резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш находятся около двух тысяч его сторонников, передает телеканал «Апрель». Они укрепляют баррикады, жгут покрышки и готовятся к новому штурму резиденции бойцами спецназа. В районе Кой-Таша перекрыты несколько дорог, которые ведут в город.

Как отмечает информагентство «24.kg», весь личный состав МВД Киргизии подняли по тревоге из-за штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. По данным министерства здравоохранения Киргизии, в больницах находятся 15 пострадавших с различными травмами. При этом один из силовиков получил огнестрельное ранение, пуля пробила его бронежилет, его увезли в больницу. Ранее издание сообщало также, что один человек погиб в результате штурма.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева начался 7 августа. Спецназ ворвался в дом Атамбаева, но столкнулся с сопротивлением его сторонников. Они построили баррикады, чтобы не пропустить автомобили правоохранителей. В штабе сторонников Атамбаева заявили, что некоторые спецназовцы сдались им в плен. Эту информацию опровергает госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Ведомство настаивает, что бойцы спецназа используют только резиновые пули, а сторонники Атамбаева стреляют боевыми.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал недельный отпуск и направился в Бишкек. Сторонники Атамбаева, собравшиеся в его резиденции, требуют отставки действующего президента Жээнбекова. Изначально СМИ сообщали о задержании Атамбаева, но информацию об этом опровергла его дочь.

Атамбаев был лишен парламентом неприкосновенности в июле. Он обвиняется в коррупции и причастности к другим преступлениям, которые он якобы совершил в период исполнения обязанностей президента страны. Сам экс-глава государства не признает вины.

Штурм резиденции Атамбаева в Киргизии

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Политика
Новости

Бастрыкин передал дело о массовых беспорядках 27 июля в центральный аппарат СКР

Ведомости
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве в Главное следственное управление Следственного комитета России, говорится в сообщении СКР.

Не согласованная с властями акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека. Следственный комитет через три дня возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, заявив о не менее чем 10 фигурантах этого дела.

Фигурантами дела стали люди, которые сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Помимо них арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев. Все они арестованы судом до конца сентября.

Как уточняет СК, в розыск объявлены еще двое фигурантов дела, один из них – Сергей Фомин. Также в Главное следственное управление СКР передано дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Речь может идти о деле, которое возбуждено по поводу возможного отмывания 1 млрд руб. Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Политика
Новости

Дочь экс-президента Киргизии опровергла его задержание

Ведомости
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Дочь бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева сообщила, что ее отец не задержан и все еще находится в Кой-Таше. Об этом она написала в Instagram. «Мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности, – наглая ложь», – написала она.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева начался 7 августа. Спецназ ворвался в дом Атамбаева, но столкнулся с сопротивлением его сторонников. Они построили баррикады, чтобы не пропустить автомобили правоохранителей. В штабе сторонников Атамбаева заявили, что некоторые спецназовцы сдались им в плен. Эту информацию опровергает госкомитет национальной безопасности Киргизии. В данный момент, сообщает телеканал «Апрель», спецназ готовится к новому штурму.

Как сообщает информагентство «24.kg», пострадали не менее 10 человек, некоторые доставлены в больницы, есть один погибший. Другие СМИ не подтверждают информацию о гибели человека в результате штурма.

Атамбаев обвиняется в коррупции и причастности к другим преступлениям, которые он якобы совершил в период исполнения обязанностей президента страны. Сам экс-глава государства не признает вины.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева. Фотографии

Политика
Новости

Сторонники Атамбаева требуют отставки действующего президента Киргизии

Ведомости
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Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева требуют отставки действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, об этом сообщает телеканал «Апрель» со ссылкой на корреспондента на месте событий. Ведущий телеканала заявил, что вещание нарушено на территории Киргизии, эфир ведется только через YouTube и соцсети.

По данным телеканала, Атамбаев находится в резиденции, в его доме отключено электричество. Спецназ готовится к новому штурму. Сторонники экс-президента соорудили баррикады и готовы защищать Атамбаева.

Депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина призвала в эфире телеканала действующего главу государства отозвать спецназ и прекратить преследование Атамбаева, чтобы избежать человеческих жертв. По данным журналиста информагентства «24.kg», в результате штурма погиб один человек. Число раненых не уточняется.

В селе Кой-Таш идет спецоперация по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого действующее руководство страны обвиняет в коррупции и других преступлениях. Спецназ ворвался в дом Атамбаева, пострадали не менее 10 человек. В резиденции начался пожар.

Штурм резиденции Атамбаева

Политика
Новости

WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

Ведомости
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Потенциальными кандидатами на пост посла США в России являются спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл, пишет The Wall Street Journal.

У Бигэна есть опыт работы с Россией, а также он занимал пост вице-президента компании Ford Motor, которая вела бизнес в России, отмечает газета. В администрации также ходили слухи, что пост посла США в России хочет занять Гренелл. Однако близкий к нему источник рассказал The Wall Street Journal, что Гренелл не заинтересован в этой должности. Госдепартамент США отказался комментировать информацию о возможных кандидатах.

Действующий посол США в России Джон Хантсман ранее подал заявление об отставке. Он сложит свои полномочия в октябре. По данным газеты The Salt Lake Tribune, он может вернуться в Юту, чтобы принять участие в предстоящих выборах губернатора штата.

Бизнес
Новости

Стоимость нефти Brent упала ниже $57 за баррель

Ведомости
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Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent к 17.02 мск снизилась на 3,5% до $56,86 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. К 17.20 мск цены на нефть вернулись к отметке $57,5 за баррель.

Цены на нефть падают с начала августа. В понедельник, 5 августа, стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с июня, а 6 августа опустилась до минимальных значений с начала года.

Цены на нефть снижаются на фоне торгового конфликта между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп 1 августа объявил о введении новых пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. После этого Народный банк Китая установил обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар – это минимум за последние десять лет. Трамп обвинил Китай в «валютной манипуляции».

Фондовые рынки отреагировали падением на обострение отношений США и Китая. Минувший понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года. При этом стоимость золота впервые за шесть лет превысила психологический рубеж в $1500 за унцию.

Политика
Новости

В Киргизии спецназ начал операцию по задержанию экс-президента Атамбаева

Ведомости
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Спецназ прибыл к дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш и начал операцию по его задержанию, передает «Интерфакс». Также сообщается, что возле дома слышна стрельба, из-за штурма здания могут быть ранены несколько человек.

Атамбаев лишился статуса экс-президента страны вместе с неприкосновенностью по решению парламента 9 июля. Лишение официального статуса экс-президента позволяет привлечь бывшего главу государства к уголовной ответственности.

Ранее депутатская спецкомиссия Киргизии обвинила Атамбаева в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других преступлениях. Эту информацию депутаты передали в прокуратуру для проверки.

Генпрокуратура не нашла подтверждения, что Атамбаев имел отношение к узурпации власти и гонениям на прессу и политических оппонентов. Однако решила, что остальные обвинения имеют под собой определенные основания. Если следствие докажет причастность Атамбаева к коррупции и другим обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев заявлял о невиновности, но отмечал, что не собирается являться на допросы. Возле дома Атамбаева в селе Кой-Таш с 26 июня был создан штаб для сторонников и журналистов.

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