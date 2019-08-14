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Суд арестовал активиста за неоднократное участие в несогласованных акциях протеста

Судья Пресненского районного суда Елена Абрамова постановила отправить в СИЗО до 12 октября московского активиста, члена УИК Константина Котова, обвиняемого в неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях (ст. 212.1 УК), сообщает «Медиазона». Обвинение Котову предъявлено из-за того, что его за несколько месяцев трижды привлекали к ответственности за участие в акциях протеста, которые не были согласованы с властями.

Защита заявляла, что за обвиняемого поручились несколько человек, в том числе политик Григорий Явлинский, писательница Людмила Улицкая и писатель Виктор Шендерович.

Это первый известный случай, когда обвиняемого по этой статье арестовывают. Ранее им избирались более мягкие меры пресечения. В частности, об аресте просило следствие при избрании меры пресечения Ильдару Дадину в 2015 г., однако активиста отправили под домашний арест. В этот раз прокурор ходатайство следствия поддержал.

До сих пор Дадин остается единственным осужденным по этой статье, но и его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд (КС) признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1, указав, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.