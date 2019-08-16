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Мосгорсуд утвердил арест участника несогласованных акций Котова

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО гражданского активиста Константина Котова, которого обвиняют в неоднократных нарушениях при проведении акций протеста, передает «Интерфакс». Арест на два месяца признан законным, мера пресечения оставлена без изменений.

Котов заявил в суде, что не признает вину и не считает участие в мирных акциях протеста преступлением. «Я считаю, что мои действия приносили обществу только пользу... Я не преступник, я не скрываюсь, я закон не нарушаю и действую в пределах Конституции», – отметил Котов. Его адвокат Мария Эйсмонт указала, что Котов ранее не был судим, и обратила внимание суда, что аргументы следствия о необходимости проведения следственных действий и поиска доказательств по делу, уже не могут учитываться, поскольку предварительное расследование завершено. Защита просила рассмотреть вопрос об освобождении Котова под залог либо под десятки поручительств, но суд счел невозможным избрать в отношении активиста более мягкую меру пресечения.

Пресненский районный суд ранее постановил отправить Котова в СИЗО до 12 октября. Активист обвиняется в неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях (ст. 212.1 УК). Это первый известный случай, когда обвиняемого по этой статье арестовывают. Ранее обвиняемым избирались более мягкие меры пресечения. В частности, об аресте просило следствие при избрании меры пресечения Ильдару Дадину в 2015 г., однако активиста отправили под домашний арест.

До сих пор Дадин остается единственным осужденным по этой статье, но и его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1, указав, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.

Котов был задержан в центре Москвы 10 августа. Обвинение ему предъявлено из-за того, что за несколько месяцев активиста трижды привлекали к ответственности за участие в акциях протеста, которые не были согласованы с властями.