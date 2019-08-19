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Суд вернул МВД протокол о правонарушении девушки, которую ударил в живот полицейский

Таганский районный суд вернул в полицию протокол о нарушении участником правил проведения митинга, составленный в отношении Дарьи Сосновской, которую на акции 10 августа полицейский ударил в живот. Об этом сообщает в Telegram «Апология протеста», чей адвокат Татьяна Молоканова представляет интересы девушки. Отмечается, что протокол возвращен в полицию из-за нарушений, допущенных при его составлении.

Сама девушка не пришла на заседание, отмечает «Медиазона». Сосновскую ударил в живот полицейский во время акции протеста 10 августа, а затем она получила удар по голове, когда ее пытались затащить в автозак. Жесткое задержание попало на видео и вызвало большой резонанс.

Девушка подала заявление в Следственный комитет с просьбой выяснить личность сотрудника, неоправданно применившего силу, и привлечь его к ответственности. Позже девушку госпитализировали и диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы. Полиция проводит служебную проверку инцидента.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел самый массовый за последние семь лет митинг – его посетило почти 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники акции призывали освободить всех, кто был арестован на предыдущих протестных акциях, в том числе по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. После согласованной акции некоторые протестующие направились к администрации президента, их жестко задерживала полиция.