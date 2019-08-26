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Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

В частности, радиоактивный фон ненадолго был повышен из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов. Это облако образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, отмечается в сообщении.

Росгидромет отслеживал радиационную обстановку в Архангельской области с 8 по 23 августа. На данный момент радиационный фон в Северодвинске находится в норме и стабилизировался. В пробах воздуха в Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды сейчас не обнаруживаются, уточняется в сообщении.

13 августа Росгидромет сообщил, что 8 августа был зафиксирован рост уровня радиации в Северодвинске в 16 раз, однако три дня спустя ведомство объяснило этот скачок прохождением облака радиоактивных инертных газов. В свою очередь 15 августа Норвегия сообщила об обнаружении небольшого количества радиоактивного йода в воздухе недалеко от российской границы сразу после взрыва на полигоне. Радиоактивные частицы были обнаружены при взятии образцов в пос. Сванвик, расположенном на границе с Мурманской областью.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя. Тогда погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. После взрыва в Северодвинске, расположенном в 40 км от места ЧП, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города уверяли, что угрозы здоровью населения нет.