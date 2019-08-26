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Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь. Об этом Касамара сообщила в своем Telegram-канале. Изначально она согласилась на дебаты и отметила, что они должны пройти на радиостанции «Эхо Москвы».

«Дебаты как форма политического диалога предполагают равенство участников. Мы с Любовью Соболь находимся заведомо в неравных позициях, а значит, политические дебаты между нами невозможны», – объяснила Касамара.

Касамара пояснила «Ведомостям», что ежедневно обсуждает с жителями проблемы округа. «Сейчас они являются приоритетными и для меня, и для избирателей – но на предлагаемых дебатах как раз эти вопросы обсуждаться и не будут. Была готова дебатировать с Ильей Яшиным, но по не зависящим от меня причинам это не удалось», – отметила она. По мнению Касамары, желание Соболь организовать дебаты с участием студентов – попытка «повысить политизацию студенческого сообщества», которая и так зашкаливает. Касамара напомнила, что один из студентов НИУ ВШЭ Егор Жуков находится в тюрьме, а другой, Артем Тюрин, – под арестом.

«Нельзя позволить, чтобы и другие наши студенты оказались в беде», – подчеркнула Касамара. Она добавила, что готова начать диалог с Соболь, когда «политические страсти улягутся».

Соболь в своем обращении предлагала обсудить политические события последних месяцев, в том числе недопуск отдельных кандидатов на выборы в Мосгордуму, действия руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и митинги в столице.

Касамара – зарегистрированный кандидат в депутаты в Мосгордуму в 45-м избирательном округе. От этого же округа выдвигался оппозиционер Илья Яшин, но он не был допущен на выборы. Сейчас он находится под четвертым подряд арестом.