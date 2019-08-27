Политика

Новости

ЦИК может распустить свой экспертный совет

Центризбирком повторно отменил заседание Научно-экспертного совета на котором, как ожидалось, сегодня должны были обсудить особенности московской кампании.

«К сожалению, большинство экспертов и политологов, неоднократно высказывавших критические замечания в адрес избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, чьи позиции мы хотели бы услышать и обсудить, по различным причинам не откликнулись на наше очередное предложение провести на площадке ЦИК России открытую дискуссию», — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

На одном из последних заседаний Комиссии Председатель ЦИК России Элла Памфилова пообещала в рамках заседания Научно-экспертного совета обсудить вопрос отказа в регистрации кандидатов: «Приглашаем всех критиков, всех, кому есть что сказать, на открытую дискуссию, где каждый сможет высказать свои аргументы и нам оппонировать. Надеюсь, никто из наших критиков не испугается, придет, и мы проведем открытую полемику», — говорила она.

Заседание планировали провести еще на прошлой неделе, однако внезапно обнаружилось что многие члены совета в отпуске, либо задействованы в избирательных кампаниях в регионах. Повторная попытка также оказалась неудачной. В итоге в ЦИКе задумались «о целесообразности и эффективности ныне существующего Научно-экспертного совета при ЦИК России». Этот вопрос будет рассмотрен комиссией в ближайшее время, сообщила пресс-служба ЦИК.

Научно-экспертный совет при ЦИК был официально сформирован только в прошлом году, хотя привлекать экспертов к своей работе Памфилова начала сразу после того, как возглавила избирком в 2016 году. Тогда же был упразднен Общественный научно-методический консультативный совет, который возглавлял предыдущий председатель Владимир Чуров. Новый состав экспертного органа сократили с 200 до 77 человек, в него вошли представители профессуры, политологи, политтехнологи, социологи, члены Совета по правам президента и представители движения «Голос».