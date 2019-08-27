ГИБДД объяснила отказ штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
Управление МВД по Севастополю, рассмотрев обращение юриста Максима Чихунова от 12 августа, отказалось оштрафовать президента Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле 10 августа. Ответ ведомства на запрос Чихунов опубликовал на странице в Facebook.
Ведомство пояснило юристу, что оснований для привлечения главы государства к ответственности нет. «Дорожное движение – это совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог... Во время проведения различных протокольных мероприятий... соответствующие общественные отношения отсутствуют, поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается», – отметили в МВД. В связи с этим на лица и транспорт, задействованный в таких мероприятиях, нормы Правил дорожного движения не распространяются.
В обращении Чихунов просил наказать Путина и сопровождавших его людей по ст. 12.6 КоАП (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) за езду на мотоцикле без шлема. Данное правонарушение наказывается штрафом в размере 1000 руб.
Путин 10 августа посетил организованное «Ночными волками» байк-шоу «Тень Вавилона». Мероприятие проводилось в Крыму. Президент посетил шоу в сопровождении главы республики Сергея Аксенова и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева.