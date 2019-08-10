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В день протеста в Москве Путин уехал к байкерам в Крым

Президент Владимир Путин 10 августа посетил международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные волки». Об этом сообщается на сайте Кремля. Мероприятие проходит в Крыму. Президента сопровождал глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Выступая на шоу, Путин заявил, что это очень хорошее мероприятие, которое сплачивает любителей техники, мотоциклов и всех, кто «сердцем и душой относится к нашей Родине». Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в Крыму в 2009 г.

В Москве и некоторых других городах России 10 августа проходят акции за справедливые выборы. В столице на проспекте Академика Сахарова собралось более 50 000 человек. Митинг был согласован с властями, однако после его завершения часть протестующих пошла гулять в центр — там начались массовые задержания. Также более 70 человек были задержаны на акции в Петербурге.

Путин второй раз уехал из Москвы во время массовых протестов в городе. Две недели назад, 27 июля, когда в столице задержали 1373 человека, президент осматривал затонувшую во время войны подлодку на дне Финского залива.

Задержания в центре Москвы