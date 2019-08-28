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Елизавета II одобрила предложение Джонсона приостановить работу парламента

Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение приостановить работу парламента. Об этом свидетельствует документ, опубликованный тайным советом Великобритании – органом советников королевы. Работа парламента должна быть приостановлена не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября, а продлится приостановка до 14 октября, говорится в нем.

С просьбой приостановить работу парламента к королеве обратился премьер Борис Джонсон. 14 октября, в последний день приостановки работы парламента, Елизавета II должна обратиться к депутатам с речью, а Джонсон пообещал представить «новый смелый и амбициозный законодательный план для обновления страны после Brexit».

31 октября – крайний срок для выхода Великобритании из Евросоюза. Джонсон не раз заявлял, что на этот раз отсрочки не будет (ранее срок уже переносился дважды с 29 марта) и лучше выйти из ЕС без договоренности с блоком, если достичь ее не удастся. Позднее начало работы парламента означает, что у депутатов почти не останется времени, чтобы внести свой вклад в работу над условиями Brexit.

После появления сообщений о намерении Джонсона обратиться к королеве с просьбой курс фунта стерлингов рухнул, потеряв 0,7% по отношению к доллару и евро. Он снизился до $1,2156.

Джонсон 23 июля победил на выборах лидера консервативной партии. На следующий день после этого он вступил в должность премьер-министра Великобритании.