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Елизавета II одобрила предложение Джонсона приостановить работу парламента

Ведомости
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Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение приостановить работу парламента. Об этом свидетельствует документ, опубликованный тайным советом Великобритании – органом советников королевы. Работа парламента должна быть приостановлена не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября, а продлится приостановка до 14 октября, говорится в нем.

С просьбой приостановить работу парламента к королеве обратился премьер Борис Джонсон. 14 октября, в последний день приостановки работы парламента, Елизавета II должна обратиться к депутатам с речью, а Джонсон пообещал представить «новый смелый и амбициозный законодательный план для обновления страны после Brexit».

31 октября – крайний срок для выхода Великобритании из Евросоюза. Джонсон не раз заявлял, что на этот раз отсрочки не будет (ранее срок уже переносился дважды с 29 марта) и лучше выйти из ЕС без договоренности с блоком, если достичь ее не удастся. Позднее начало работы парламента означает, что у депутатов почти не останется времени, чтобы внести свой вклад в работу над условиями Brexit.

После появления сообщений о намерении Джонсона обратиться к королеве с просьбой курс фунта стерлингов рухнул, потеряв 0,7% по отношению к доллару и евро. Он снизился до $1,2156.

Джонсон 23 июля победил на выборах лидера консервативной партии. На следующий день после этого он вступил в должность премьер-министра Великобритании.

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Бизнес
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РБК узнал схему финансирования мегапроекта «Газпрома» на Балтике

Ведомости
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Наблюдательный совет ВЭБ.РФ 29 августа, планирует рассмотреть вопрос о финансировании мегапроекта «Газпрома» и бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского — строительство промышленного кластера в районе порта Усть-Луге на Балтийском море, пишет РБК со ссылкой на источники.

Согласно презентации проекта, с которой ознакомилось издание, общая потребность в финансировании промышленного кластера в Усть-Луге оценивается в 2,388 трлн руб. Из них капитал проекта — 717 млрд руб., а 1,672 трлн руб. — долговое финансирование. Отмечается, что проект рассчитан на 2019-2024 гг. и будет состоять из двух частей — газоперерабатывающего и СПГ-завода (строительством которого будет заниматься компания-оператор «РусХимАльянс», созданная «Газпромом» и «РусГазДобычей» Оболенского) и газохимического комплекса (компанией-оператором выступит «Балтийский химический комплекс», подконтрольный «РусГазДобыче»).

Начальный этап реализации проекта потребует около 149 млрд руб., из которых 111,5 млрд руб. может предоставить в виде кредитов ВЭБ за счет депозитов федерального бюджета и имущественного взноса в капитал, а еще 38 млрд руб. — займы «Газпрома». На эти средства планируется сформировать проектную документацию и уточнить капитальные затраты. ВЭБ и «Газпром» могут поучаствовать и в проектном финансировании: субсидия госкорпорации в виде имущественного взноса в капитал или депозиты ФНБ могут составить еще 427 млрд руб., а дополнительные займы — еще 140 млрд руб. Издание указывает, что на кредиты и субсидии ВЭБа придется в общей сложности 538,5 млрд руб. — около 23% от общей потребности проекта в финансировании, а на займы «Газпрома» — 178 млрд руб.

ВЭБ также поучаствует в долговом финансировании наряду с другими российскими банками, отмечается в презентации. В ВЭбе также рассчитывают, что около 22% долгового финансирования (378 млрд руб.) предоставят иностранные банки под гарантии экспортных кредитных агентств.

Ранее «Ведомости» выяснили, что предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать свои мегапроекты по возведению комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса рядом с Усть-Лугой. В письме на имя премьера Дмитрия Медведева Миллер просил поручить ВЭБу вынести на обсуждение наблюдательного совета вопрос о финансировании начального этапа обоих проектов. 

Газохимический кластер «Газпрома» возле Усть-Луги будет способен переработать 45 млрд куб. м газа в год и произвести более 19 млрд куб. м метана, 13 млн т СПГ, более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов и около 4 млн т этана. Последний планируется отправлять на переработку на расположенный рядом газохимический комбинат, который производить 3 млн т этилена и 3 млн т базовых полимеров.

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Экономика
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Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать «дочку» ВЭБ.РФ

Ведомости
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Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка – и обязал Киев возместить госкорпорации понесенные судебные расходы. Об этом говорится в комментарии ВЭБ.РФ, поступившем в редакцию «Ведомостей».

После того как госкорпорация обратилась в международный арбитраж 21 августа, министерство юстиции Украины ускорило процесс изъятия акций Проминвестбанка и их реализации на аукционе, отметил ВЭБ.РФ. Однако, по его данным, на Украине не нашлось финансовых групп, готовых поучаствовать в покупке. Аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка должен был состояться 28 августа. За сутки до него стало известно, что ни одной заявки на участие не поступило, хотя несколько компаний проявляли интерес к активу, сообщил «Интерфакс».

Ранее Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка. Однако ВЭБ.РФ опасался, что Украина откажется исполнять это решение и задействует административный ресурс для его отмены, поэтому обратился еще и в стокгольмский арбитраж.

Украинские «дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБ.РФ с 2017 г. находятся под санкциями. Киевский суд в сентябре прошлого года арестовал их акции. ВЭБ.РФ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Госкорпорация инвестировала в его развитие около $2,7 млрд.

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Политика
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Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах

Ведомости
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Для пропаганды безопасного поведения на дорогах надо искать современный подход – в частности, можно привлечь певицу Ольгу Бузову. Об этом на правительственной комиссии в Москве заявил вице-премьер Максим Акимов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что у Бузовой в Instagram 15 млн подписчиков. Если у нее такая большая аудитория, то она «наверняка ответственный, патриотичный человек», подчеркнул вице-премьер. «Надо к ней прийти, заплатить, если надо, если это канал к 15 млн молодых матерей», – добавил он.

Акимов также призвал активнее использовать «вирусные ролики». По его словам, ему иногда кажется, что в России для пропаганды безопасного вождения используются методы 15-летней давности. В качестве примеров таких методов он привел методические программы, учебники. «Но надо работать современным образом с целевыми аудиториями», – констатировал вице-премьер.

Он потребовал создать рабочую группу и через два месяца доложить о предложениях. «Подойти к вопросу неформально», – призвал Акимов.

Общественная организация «Московский центр борьбы с пробками» (probok.net) ранее запустила в столице социальную рекламу, посвященную безопасности дорожного движения. В ней участвует и Бузова, на плакате с которой размещен слоган «В моих правилах не бузить на дороге». Помимо нее в кампании участвуют певица Вера Брежнева, певец Валерий Меладзе, спортсмен Алексей Ягудин, а также актеры Николай Фоменко, Леонид Барац, Александр Петров, Камиль Ларин и актриса Ирина Горбачева.

Руководитель центра – Александр Шумский. Он говорил «Коммерсанту», что центр существует на гранты, в том числе от правительства Москвы. Шумский входил в состав правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

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Политика
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Мосгорсуд признал законным отказ мэрии Москвы в проведении шествия 31 августа

Ведомости
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Мосгорсуд отменил решение, обязывающее власти Москвы предоставить площадку Либертарианской партии для проведения митинга в центре столицы 31 августа, передает «Интерфакс».

Мэрия Москвы 22 августа отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа. В частности, отказ в проведении шествия по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова получила Либертарианская партия. При этом организаторам не предложили альтернативных площадок для мероприятия, хотя это необходимо сделать по закону. Активисты обжаловали отказ, Тверской суд столицы 26 августа частично удовлетворил их иск, обязав мэрию предложить протестующим альтернативный маршрут для шествия.

В свою очередь незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь опубликовала 28 августа видео, в котором предложила москвичам в любом случае выйти на бульвары, чтобы выразить протест против работы городских избирательных комиссий и в знак солидарности с теми, кого арестовали на предыдущих протестных акциях.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными.

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Бизнес
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РЖД протестировала беспилотный поезд «Ласточка» в Москве

Ведомости
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РЖД провела тестовую поездку первого беспилотного поезда «Ласточка», сообщается в пресс-релизе на сайте госкомпании. Поездка была совершена на экспериментальном железнодорожном кольце в городе Щербинке под Москвой. В ней участвовали вице-премьер Максим Акимов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Как подчеркивается в пресс-релизе, для движения в автоматическом режиме на «Ласточке» установлено оборудование для позиционирования положения поезда на инфраструктуре, связи с диспетчерским центром и обнаружения препятствий на пути. Поезд способен следовать по графику, а при обнаружении препятствия на пути – тормозить. Управление поездом может осуществляться машинистом из кабины или машинистом-оператором из центра управления перевозками.

Белозеров отметил, что машинистам не стоит переживать из-за того, что их труд окажется невостребованным. Их функционал изменится, но наблюдение за системами все равно останется за человеком, добавил он.

В ближайший год будет отрабатываться технология движения в автоматическом режиме под контролем машинистов, но тестовых поездок с пассажирами не планируется, отмечает РЖД. Если будут приняты необходимые законодательные инициативы, в будущем беспилотные технологии могут использоваться, к примеру, на Московском центральном кольце (МЦК), подчеркивается в пресс-релизе. Белозеров заявил, что госкомпания планирует запустить эти поезда по МЦК в 2021 г., передает «Интерфакс».

«Ласточки» производит завод «Уральские локомотивы» – российское совместное предприятие группы «Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского и немецкой Siemens. Беспилотный поезд компания передала РЖД в июне этого года.

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Бизнес
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«Укрэнерго» подала иск против России из-за потери крымских активов

Ведомости
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Энергетическая компания «Укрэнерго» 27 августа уведомила Россию о подаче иска в международный арбитраж с требованием компенсировать ущерб от потери крымских активов, говорится в сообщении украинской компании. В ближайшее время должен быть утвержден состав арбитражного трибунала для рассмотрения спора.

В иске «Укрэнерго» утверждает, что Россия нарушила российско-украинское соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 г. Компания хочет получить компенсацию за нарушение этого документа, а также возмещение ущерба от незаконной экспроприации инвестиций «Укрэнерго» в Крыму. «Укрэнерго» оценивает только стоимость утраченных электросетей в Крыму приблизительно в $1 млрд.

В апреле прошлого года «Укрэнерго» направила официальный запрос российским высшим должностным лицам о проведении переговоров. Как отмечается в сообщении, российская сторона на запрос не ответила и поэтому компания подала иск в суд в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по правам международной торговли от 15 декабря 1976 г. Интересы «Укрэнерго» будет представлять швейцарская юридическая компания Lalive S.A. В феврале компании заключили соответствующий договор, юридические услуги обойдутся «Укрэнерго» в 1,537 млн евро. Ранее Lalive представляла в спорах с Россией интересы «Укрнафты», «Стабила» и Yukos Capital.

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Бизнес
Новости

«Вертолеты России» договорились о создании в Москве системы аэротакси

Ведомости
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Входящая в холдинг «Вертолеты России» компания «ВР-технологии» и «Яндекс.Такси» подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение о создании городской системы аэромобильности, говорится в сообщении «Яндекс.Такси».

В компании подчеркнули, что технологически готовы к запуску, но необходимо решить вместе с партнерами ряд юридических и организационных вопросов. «Так что пройдет некоторое время, прежде чем новая опция появится в пользовательском приложении», – отметили в пресс-службе.

Как пояснил после церемонии подписания гендиректор «ВР-технологий» Александр Охонько, соглашение предусматривает совместную разработку целой экосистемы, которая включает в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее. По его словам, в следующем году начнутся тестовые полеты аэротакси в пригород и в зону МКАД.

В июле «Вертолеты России» сообщали, что планируют запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. При этом рассматриваются три вида перевозок. Первый – это полет по запросу между разными районами Москвы для одного-двух пассажиров, он будет занимать в среднем 15 минут. Второй – это полет по расписанию из города в аэропорты с максимальной вместимостью в пять пассажиров. Третий – из города в область на расстояние от 100 км. По оценкам холдинга, потенциальные клиенты в Москве готовы платить за 15-минутный полет около 3000 руб. с человека. Компания намерена ориентироваться на эту цену. Предполагается, что для службы аэротакси будет использоваться разрабатываемый легкий однодвигательный вертолет VRT500.

Airbus представил прототип аэротакси

Бизнес
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Ресторан KFC в США распродал веганские наггетсы и крылышки за пять часов

Ведомости
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Крылышки и наггетсы на растительной основе, которые начали продавать в одном из ресторанов KFC в американском городе Атланта (штат Джорджия), разошлись за пять часов, сообщает издание Adweek.

О том, что в одном из ресторанов начнут продаваться веганские крылышки и наггетсы, приготовленные из «мяса курицы» на растительной основе, KFC объявила 26 августа. Для этого сеть объединилась с производителем растительного мяса Beyond Meat.

Как пишет Adweek, продажи начались утром 27 августа, но длинные – на несколько кварталов – очереди выстроились еще до открытия ресторана. Продажи были настолько интенсивными, отмечает издание, что ресторан использовал весь свой запас растительного мяса.

Руководители KFC заявили, что продажи продуктов с растительным мясом равняются недельным продажам куриных байтсов. Сколько именно было продано этой продукции, они не уточнили. Сеть подчеркнула, что оценит этот результат и отзывы клиентов, чтобы определиться с планами на будущее, в частности с потенциально более крупным тестом продаж или началом продаж на национальном уровне.

Beyond Meat – базирующаяся в Лос-Анджелесе компания, основанная в 2009 г. и выпускающая продукцию из растительного мяса. Среди производимых ею продуктов – веганские котлеты для бургеров, фарш и сосиски. Она сотрудничает, в частности, с британской розничной сетью Tesco и американской сетью кофеен Dunkin' Donuts.

Финансы
Новости

Газпромбанк передал государству долю в попавшем под санкции «Еврофинанс Моснарбанке»

Ведомости
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Газпромбанк полностью завершил передачу Росимуществу доли в капитале «Еврофинанс Моснарбанка», попавшего под санкции США. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. Газпромбанку принадлежит 25% плюс одна акция в «Еврофинанс Моснарбанке». В апреле ВТБ объявил, что передал Росимуществу свою 7,99%-ую долю в этом банке.

В марте США ввели санкции против «Еврофинанс Моснарбанка». Причиной стала его связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которая также находится под американскими санкциями. Вслед за введением ограничительных мер Visa и MasterCard приостановили членство «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах, из-за чего произошла блокировка карт.

«Еврофинанс Моснарбанк» был образован в 2003 г. в результате присоединения Моснарбанка к «Еврофинансу». В 2009 г. Россия и Венесуэла, чьим президентом тогда был Уго Чавес, договорились о финансировании совместных проектов на базе «Еврофинанс Моснарбанка». Соглашение об этом подписали министр финансов Венесуэлы Хорхе Джордане и Игорь Сечин, который тогда занимал пост вице-премьера России.

Основной акционер «Еврофинанс Моснарбанка» с долей 49,99% – Венесуэльский национальный фонд развития (Fondo De Desarrollo Nacional Fonden SA., FONDEN). ВТБ и Газпромбанк напрямую и косвенно контролировали по 25% акций.

Бизнес
Новости

«Согаз», ТМК и «Газпром нефть» стали спонсорами Российского футбольного союза

Ведомости
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Спонсорами Российского футбольного союза (РФС) стали страховая компания «Согаз», Трубная металлургическая компания (ТМК) и «Газпром нефть». Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя комитета РФС по маркетингу и зампредседателя правления «Новатэка» Дениса Соловьева.

Компании заключили контракты с РФС до февраля 2021 г. с возможностью продления. По словам Соловьева, «Согаз» и «Газпром нефть» стали «страховым и топливным партнером российского футбола». В свою очередь ТМК заинтересована в инвестициях в развитие детско-юношеского и любительского футбола, пояснил он.

Соловьев отметил, что президент РФС Александр Дюков, занимающий с 2008 г. пост председателя правления, гендиректора «Газпром нефти», во избежание конфликта интересов не принимал участия в переговорах между РФС и возглавляемой им компанией. Этим занимался зампред правления холдинга Анатолий Чернер, сказал он.

Помимо заключения спонсорских контрактов РФС подготовил «новую маркетинговую матрицу», предполагающую структурирование спонсорских пакетов по четырем уровням: национальные партнеры, партнеры по категориям, лицензионные партнеры и поставщики, региональные партнеры. Спонсорами первого уровня признаны «Согаз», «Мегафон» и Adidas, второго уровня – «Согаз», «Газпром нефть», Газпромбанк, ТМК, РЖД, Coca-Cola и др.

22 февраля Дюков был избран президентом РФС. Он был единственным кандидатом на этот пост. Его выдвинула Федерация футбола Татарстана. Кандидатуру Дюкова также поддерживали многие российские субъекты и футбольные клубы премьер-лиги. Как отметил Соловьев, контракты с новыми спонсорами заключены на срок, аналогичный исполнению Дюковым полномочий президента РФС.

Кто и как руководил Российским футбольным союзом

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Политика
Новости

Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста

Ведомости
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Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».

Эту информацию подтвердил и сам Яшин в Twitter. «Видимо, будет пятый подряд административный арест», – отметил он.

После отбытия третьего срока ареста Илья Яшин уже задерживался правоохранителями на выходе из спецприемника. Полицейский сообщил ему, что причиной задержания стали призывы к участию в несогласованных акциях. 20 августа Яшин был арестован в четвертый раз подряд на 10 суток. До этого Яшина арестовали на 10 суток 29 июля за призывы к участию в несогласованной акции 27 июля. На следующий день ему добавили еще 10 суток ареста за организацию митинга. Эти сроки политик отбывал одновременно и должен был выйти из спецприемника 8 августа. Однако в этот день суд назначил ему еще 10 суток ареста.

Яшин – глава совета депутатов Красносельского района. Он выдвигался по 45-ому избирательному округу (Красносельский, Басманный, Мещанский, Сокольники) и не был допущен до выборов в Мосгордуму по решению окружного избиркома.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также были задержаны около 1000 человек.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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