Политика / Международная жизнь

Борис Джонсон хочет приостановить работу парламента до 14 октября

Так у британских депутатов не хватит времени, чтобы остановить жесткий Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву Елизавету отложить начало работы сессии парламента до 14 октября, сообщает BBC. В этот день она должна обратиться к депутатам с речью, а Джонсон пообещал представить «новый смелый и амбициозный законодательный план для обновления страны после Brexit».

Между тем 31 октября Великобритания должна покинуть Евросоюз. Джонсон не раз заявлял, что на этот раз отсрочки не будет (ранее срок уже переносился дважды с 29 марта) и лучше выйти из ЕС без договоренности с блоком, если достичь ее не удастся. Но столь позднее начало работы парламента означает, что у депутатов почти не останется времени, чтобы внести свой вклад в работу над условиями выхода из ЕС.

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Комментарии
Qwertyuiopasdfghjkl
13:28 28.08.2019
Наглость - второе счастье! Но, думаю, королева пошлет его на Сторону
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