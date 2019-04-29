Фунт стерлингов рискует лишиться статуса мировой резервной валюты
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Предстоящий выход Великобритании из Евросоюза угрожает статусу фунта стерлингов как мировой резервной валюты. Об этом свидетельствует проведенный изданием Central Banking Publications опрос управляющих резервами центробанков. Они заявили, что пересмотрят свое отношение к британской валюте в случае Brexit.
Более трети опрошенных предупредили, что намерены уменьшить долю фунта в валютных резервах своих центробанков из-за Brexit. Это может привести к его ослаблению и повысить стоимость займов для правительства Великобритании, отмечает Financial Times. «Выход из ЕС ассоциируется с неопределенностью и волатильностью, а управляющим резервами это обычно не нравится. Они считают Brexit разрушительным – как в плане реакции рынка, так и работы бэк-офисов и отношений с контрагентами», – приводит газета слова издателя Central Banking Publications Ника Карвера.
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