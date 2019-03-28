Великобритания становится похожа на развивающиеся рынки
Марк Мобиус предупредил о возможном падении фунта стерлингов
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Развивающиеся рынки тоже могут пострадать в результате Brexit, полагает Марк Мобиус (на фото)
Cynthia Karam / REUTERS
Если британские политики не смогут предотвратить выход страны из Евросоюза без каких-либо договоренностей, ее кредитный рейтинг будет снижен, а курс фунта может упасть до паритета с долларом, предупредил в интервью Financial Times бывший управляющий директор Templeton Asset Management Марк Мобиус.
Вероятность такого развития событий выросла, поскольку далеко не все парламентарии готовы проголосовать за предлагаемое премьер-министром Терезой Мэй соглашение о выходе из ЕС, даже несмотря на ее обещание уйти в отставку. При этом парламент так и не смог выбрать альтернативу ее плану.
Сразу после референдума, в июне 2016 г., фунт подешевел более чем на 10%, а затем стал торговаться около уровня $1,3.
Британия как развивающийся рынок?
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