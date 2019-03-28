Экономика / Мировая экономика

Великобритания становится похожа на развивающиеся рынки

Марк Мобиус предупредил о возможном падении фунта стерлингов

Если британские политики не смогут предотвратить выход страны из Евросоюза без каких-либо договоренностей, ее кредитный рейтинг будет снижен, а курс фунта может упасть до паритета с долларом, предупредил в интервью Financial Times бывший управляющий директор Templeton Asset Management Марк Мобиус.

Вероятность такого развития событий выросла, поскольку далеко не все парламентарии готовы проголосовать за предлагаемое премьер-министром Терезой Мэй соглашение о выходе из ЕС, даже несмотря на ее обещание уйти в отставку. При этом парламент так и не смог выбрать альтернативу ее плану.

Сразу после референдума, в июне 2016 г., фунт подешевел более чем на 10%, а затем стал торговаться около уровня $1,3.

Британия как развивающийся рынок?

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