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Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой

Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.

«Шотландию игнорировали на протяжении всего процесса Brexit, и теперь настало время всем, кому небезразлично будущее Шотландии, объединиться, чтобы выработать собственный курс и сказать тори: перестаньте вести нашу страну к катастрофе», – отметила она.

По ее мнению, Джонсон сформировал «неуступчивое правительство» тори с одной единственной целью – вывести Шотландию и Соединенное Королевство из ЕС без соглашения.

Джонсон после избрания планирует встретиться со Стерджен. Также у него запланированы визиты в Уэльс и Северную Ирландию. Как отмечает Sky news, Джонсон ранее призвал укрепить единство Соединенного Королевства и объявил о выделении 300 млн фунтов стерлингов для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Эти меры призваны развеять опасения по поводу возможного распада Соединенного Королевства после Brexit, указывает телеканал.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 г. Это может произойти раньше, если депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

Борис Джонсон стал премьером Великобритании. Фотографии