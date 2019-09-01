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В России изменились правила призыва в армию

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе. Они были утверждены президентом 1 мая этого года.

Первое нововведение, которое вступило в силу, разрешает военнослужащим, которые проходят службу по призыву, досрочно уволиться в случае возникновения определенных обстоятельств. Например, если военнослужащий становится опекуном несовершеннолетнего родного брата или сестры, при рождении второго ребенка и в ряде других случаев.

Кроме того, теперь россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от воинской службы по призыву, могут добровольно от него отказаться. Для этого необходимо подать заявление в приемную комиссию военкомата.