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Дмитрий Гудков вышел на свободу после двух административных арестов

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков вышел на свободу из спецприемника, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Он призвал освободить всех политзаключенных и выразил мнение, что 8 сентября не будет легитимных выборов.

Гудков сначала получил 30 суток ареста за призыв участвовать в несогласованной протестной акции, а затем за несколько дней до освобождения – еще 10 суток. Аресты протекали одновременно и в итоге Гудков провел в спецприемнике 36 суток.

Гудков – не единственный оппозиционер, который получил подряд несколько административных арестов. Рекорд установил политик Илья Яшин, который получил уже пять арестов по 10 суток. Большинство оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, не раз оказывались в спецприемнике. Юлия Галямина получила уже три административных срока (два по 10 суток и один на 15 суток). Муниципальный депутат Константин Янкаускас также получил три ареста на 7, 10 и 9 суток. Оппозиционер Олег Степанов – два ареста по 8 и 15 суток. Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил два ареста на 10 и 15 суток.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Из шести митингов только два были согласованы с мэрией, их провели на проспекте Сахарова.

Дмитрий Гудков в суде