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Суд отказался лишать родительских прав взявших ребенка на акцию 27 июля родителей

Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на акцию 27 июля с годовалым ребенком, сообщает телеканал «Дождь».

В начале августа московская прокуратура направила в суд заявление о лишении Проказовых родительских прав. Ведомство утверждало, что на митинге они отдали сына третьему лицу, чем подвергли опасности здоровье и жизнь ребенка, а также причинили ему физический и моральный вред. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Решение Проказовых взять ребенка на акцию протеста также раскритиковала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Родители не считают себя виновными. Дмитрий Проказов, отец мальчика, заявил, что они ни в каких массовых беспорядках не участвовали и не оставляли ребенка в опасности. По его словам, он на короткое время дал подержать сына родственнику жены Сергею Фомину. Фомин, в свою очередь, является фигурантом дела о массовых беспорядках.

Ранее Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию 3 августа. Однако им было вынесено предупреждение.