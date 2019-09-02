Политика

Новости

Полиция задержала Николая Ляскина и Илью Азара

Полицейские задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Елена Слесарева. Кроме того, был задержан муниципальный депутат Илья Азар, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Перед задержанием Ляскин сообщил, что полицейские остановили его машину и забрали документы, чтобы проверить штрафы, а также сверяли VIN-номер его автомобиля. Позже его доставили в ОВД по Мещанскому району, причину задержания не сообщили.

На въезде в район остановила полиция. Стояли ждали меня. Забрали Документы , якобы на проверку штрафов. pic.twitter.com/7sTmbmtqkA — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 2, 2019

Азара полицейские задержали дома. «Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует», – написал он. Полицейские сказали, что задержали его по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).

Ляскин и Азар принимали участие в несогласованном шествии 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МВД завело административное дело из-за акции по ст. 20.2 КоАП РФ.