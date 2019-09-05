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В Эстонии обнаружили секретную военную базу США

Журналисты расследовательской передачи «Очевидец», выходящей на эстонском телеканале ETV, обнаружили американское подразделение на территории Эстонии. Об этом сообщается на сайте эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR), в которую входит ETV.

Как отмечается в сообщении, первые догадки у журналистов появились, когда один из авторов передачи просматривала документы Пентагона и наткнулась на строчку о том, что в 2019 г. США выделят Эстонии $15,7 млн на нужды «специфического объекта». Журналистам понадобилось почти полгода переговоров, чтобы оказаться на секретной базе. Местонахождение ее они раскрывать не стали.

По данным журналистов, для нужд подразделения будет построена тренировочная база. Как заявил им полковник армии США, старший офицер европейских спецподразделений, спецподразделение располагается в Эстонии с 2014 г. Причиной размещения спецназа стало присоединение Россией Крыма, а также заключенных между США и Эстонией договор. $15,7 млн, упоминание о которых обнаружили журналисты в документе Пентагона, предназначаются как раз для строительства тренировочной базы.

Сколько человек входит в подразделение, является государственной тайной, подчеркивается в сообщении ERR. На деньги, которые Пентагон выделил Эстонии, должны быть среди прочего построены казармы, тир, оружейный склад и башня для сушки парашютов.

Строительство базы уже началось, объекты будут готовы в 2020 г., сообщает ERR.