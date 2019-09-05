В российских ПТУ сократят устаревшие специальности
Минпросвещения подготовило проект приказа о прекращении приема в профессиональные училища по девяти профессиям и 23 специальностям. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства. Прием планируется закрыть в 2021 г.
В список устаревших специальностей вошли: «автомеханик», «слесарь», «оптик-механик», «станочник», «парикмахерское искусство», «токарь», «метролог», «гостиничный сервис» и другие. В Минпросвещения пояснили, что специальности не исчезнут полностью. По сокращенным направлениям останутся другие программы подготовки, которые будут в более «актуальном формате», сообщает РБК.
В министерстве уточнили, что это первый этап по обновлению перечня профессий и программ подготовки. 11 августа министр просвещения Ольга Васильева отмечала, что из списка уйдет около 100 специальностей, которые уже устарели, исчезают или изменились так, что необходимые навыки по ним можно получить на краткосрочных курсах, указывал ТАСС. Например, изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица и сборщик изделий электронной техники.