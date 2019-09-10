Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова. По его словам, речь идет о нынешнем главе Крыма Сергее Аксенове («Единая Россия»), депутате Госсовета Крыма первого созыва, депутате Госдумы седьмого созыва Павле Шперове (ЛДПР) и депутате Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергее Богатыренко (КПРФ). «Аксенов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно», – добавил Константинов.
Аксенов возглавил Крым в марте 2014 г., в сентябре того же года был созван Госсовет Крыма первого созыва. В воскресенье, 8 августа, в Крыму прошли выборы Госсовета второго созыва. Парламент республики состоит из 75 депутатов: 50 парламентариев избираются по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам.
По предварительным результатам, которые были оглашены после обработки почти всех протоколов участковых избиркомов, «Единая Россия» получит 60 мандатов, ЛДПР – 10, КПРФ – пять. Явка на выборах составила 33,2%, что в 1,6 раза меньше, чем при выборе депутатов первого созыва пять лет назад (53,61%). В Госсовете первого созыва были представители только двух партий: «Единой России» (70 мандатов) и ЛДПР (5 мандатов).