Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма

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«Роснефть» ответила на угрозу США ввести санкции из-за Венесуэлы

Венесуэла поставляет нефть компании «Роснефть» в рамках контрактов, которые были заключены до того, как США ввели санкции против этой страны. Об этом говорится в заявлении «Роснефти», опубликованном на ее сайте.

Утром во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс во время телефонного брифинга не исключил, что американские власти введут санкции против «Роснефти» из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы. «В какой-то момент мы будем должны рассмотреть вопрос о том, как ведет дела “Роснефть” и как мы хотели бы отреагировать на это», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

«Любые попытки ограничить компанию <...> в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах, в частности путем поставки венесуэльской нефти и осуществления встречных поставок нефтепродуктов в погашение существующей задолженности или путем участия в совместных предприятиях, будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей» — говорится в заявлении «Роснефти». Компания подчеркнула, что оставляет за собой право защищать интересы «в соответствующих национальных и международных инстанциях».

Угроза санкций со стороны США, в то время как у этой страны есть генеральные лицензии, позволяющие «американским лицам продолжать осуществлять некоторые виды деятельности с [венесуэльской государственной нефтяной компанией] PDVSA», «можно расценивать со стороны американских властей как недобросовестную конкуренцию, направленную на получение преимуществ американскими компаниями на мировом рынке нефти».

«Роснефть» также подчеркнула, что заявления американских властей «нацелены на создание дополнительной напряженности на мировом рынке». Это, в конечном итоге, отражается на инвестиционной стоимости компании, подчеркнула она.

«Роснефть» в своем отчете указывала, что в I полугодии 2019 г. более чем в два раза увеличила закупки нефти на международном рынке (до 109,7 млн баррелей), в том числе увеличились закупки нефти из Венесуэлы в счет ранее выданных предоплат. Венесуэльская нефтяная компания PDVSA находится под самыми жесткими американскими санкциями, не позволяющими американцам и их партнерам работать с ней и осуществлять коммерческие расчеты.