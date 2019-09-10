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Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма

Ведомости
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Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова. По его словам, речь идет о нынешнем главе Крыма Сергее Аксенове («Единая Россия»), депутате Госсовета Крыма первого созыва, депутате Госдумы седьмого созыва Павле Шперове (ЛДПР) и депутате Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергее Богатыренко (КПРФ). «Аксенов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно», – добавил Константинов.

Аксенов возглавил Крым в марте 2014 г., в сентябре того же года был созван Госсовет Крыма первого созыва. В воскресенье, 8 августа, в Крыму прошли выборы Госсовета второго созыва. Парламент республики состоит из 75 депутатов: 50 парламентариев избираются по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам.

По предварительным результатам, которые были оглашены после обработки почти всех протоколов участковых избиркомов, «Единая Россия» получит 60 мандатов, ЛДПР – 10, КПРФ – пять. Явка на выборах составила 33,2%, что в 1,6 раза меньше, чем при выборе депутатов первого созыва пять лет назад (53,61%). В Госсовете первого созыва были представители только двух партий: «Единой России» (70 мандатов) и ЛДПР (5 мандатов).

Миллиарды Крыма

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Бизнес
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«Роснефть» ответила на угрозу США ввести санкции из-за Венесуэлы

Ведомости
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Венесуэла поставляет нефть компании «Роснефть» в рамках контрактов, которые были заключены до того, как США ввели санкции против этой страны. Об этом говорится в заявлении «Роснефти», опубликованном на ее сайте.

Утром во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс во время телефонного брифинга не исключил, что американские власти введут санкции против «Роснефти» из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы. «В какой-то момент мы будем должны рассмотреть вопрос о том, как ведет дела “Роснефть” и как мы хотели бы отреагировать на это», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

«Любые попытки ограничить компанию <...> в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах, в частности путем поставки венесуэльской нефти и осуществления встречных поставок нефтепродуктов в погашение существующей задолженности или путем участия в совместных предприятиях, будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей» — говорится в заявлении «Роснефти». Компания подчеркнула, что оставляет за собой право защищать интересы «в соответствующих национальных и международных инстанциях».

Угроза санкций со стороны США, в то время как у этой страны есть генеральные лицензии, позволяющие «американским лицам продолжать осуществлять некоторые виды деятельности с [венесуэльской государственной нефтяной компанией] PDVSA», «можно расценивать со стороны американских властей как недобросовестную конкуренцию, направленную на получение преимуществ американскими компаниями на мировом рынке нефти».

«Роснефть» также подчеркнула, что заявления американских властей «нацелены на создание дополнительной напряженности на мировом рынке». Это, в конечном итоге, отражается на инвестиционной стоимости компании, подчеркнула она.

«Роснефть» в своем отчете указывала, что в I полугодии 2019 г. более чем в два раза увеличила закупки нефти на международном рынке (до 109,7 млн баррелей), в том числе увеличились закупки нефти из Венесуэлы в счет ранее выданных предоплат. Венесуэльская нефтяная компания PDVSA находится под самыми жесткими американскими санкциями, не позволяющими американцам и их партнерам работать с ней и осуществлять коммерческие расчеты.

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Технологии
Новости

«Юла» запустила голосовые звонки внутри приложения

Ведомости
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Сервис объявлений «Юла» запустил голосовые звонки в приложении. В «Юле» каждый день совершается порядка 500 000 звонков и введение этой функции позволит пользователям сэкономить, поясняют в компании. Кроме того, это сделает связь внутри сервиса более безопасной, так как номера собеседников раскрываться не будут.

Звонки реализованы на базе технологий социальной сети «Одноклассники». Их можно осуществлять из любой точки мира. Эта функция уже по умолчанию доступна для всех пользователей мобильного приложения на Android и скоро появится на iOS.

В будущем «Юла» планирует полностью убрать возможность совершения звонков по номеру телефона, отмечается в сообщении компании. Для связи сервис оставит только чат и звонки внутри приложения.

Сервис «Юла» был запущен Mail.ru Group в 2015 г. Он позволяет размещать и находить объявления о продаже товаров или услуг с учетом геолокации и интересов пользователей. Число пользователей сервиса в марте 2019 г. составляло 27 млн человек.

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Политика
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Гендиректора «Дождя» допросили по делу о массовых беспорядках 27 июля

Ведомости
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Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву допросили в Следственном комитете как свидетеля по делу о массовых беспорядках, написала она на своей странице в Facebook. Ее спрашивали про освещение акции протеста 27 июля и об источниках финансирования телеканала.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По разным данным, в ходе мероприятия были задержаны от 1074 до 1373 человек. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

В день проведения акции в редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция. Главный редактор Александра Перепелова была вызвана на допрос. После него Перепелова заявила, что следователя интересовала работа канала в дни митингов в июле, но он отказался назвать уголовное дело, по которому ее допрашивали.

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Финансы
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Сбербанк разрешил пополнение с карт других банков через свое приложение

Ведомости
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В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась новая функция – пополнение карт Сбербанка с карт сторонних банков, говорится в сообщении Сбербанка. Комиссия за новую услугу составляет 1,2%, но не менее 30 руб. За пополнение кредитных карт Сбербанка комиссия не взимается. «Эта функция пригодится тем, кто пользуется картами разных банков, но основная – карта Сбербанка», – отметили в пресс-службе банка.

Для осуществления перевода клиенту банка в мобильном приложении в меню «Карты» необходимо выбрать кнопку «Пополнить», а затем «С карты другого банка». После в появившемся окошке ввести сумму перевода, данные карты другого банка и подтвердить операцию паролем. Аналогично можно совершить операцию на сайте банка. В веб-версии мобильного приложения новая услуга пока недоступна.

Ранее, 6 сентября, Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет». В «Сбермаркете» стоимость товаров не будет отличаться от цен в магазине, время доставки составит два часа. На данный момент сервис тестируется только в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Новый сервис работает на базе технологической и операционной платформы Instamart.

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Бизнес
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Джек Ма ушел с поста главы Alibaba

Ведомости
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Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg. Его преемником стал главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан.

Ма объявил о своем намерении уйти в отставку еще год назад. Он останется в совете директоров Alibaba Group до годового собрания акционеров в 2020 г. После ухода Ма продолжит возглавлять консультационную группу Alibaba Partnership.

Бывший учитель английского языка Ма основал Alibaba в 1999 г. Спустя 20 лет он занимает 20-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg и 19-е место по версии журнала Forbes. Оба издания оценивают его состояние примерно в $40 млрд.

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Финансы
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Промсвязьбанк заключил мировое соглашение по иску к НПФ «Будущее» и «Сафмару»

Ведомости
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Промсвязьбанк заключил мировое соглашение по иску, в котором он требовал признать незаконными сделки по продаже его акций тремя НПФ – «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» (присоединен к «Сафмару»), сообщает агентство «Прайм». Арбитражный суд города Москвы удовлетворил совместное заявление сторон об утверждении мирового соглашения, уточнили позже «Ведомостям» в пресс-службе Промсвязьбанка.

Мировое соглашение заключили пять ответчиков – НПФ «Будущее» и «Сафмар», а также их управляющие компании. Компания Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали Промсвязьбанк, в соглашении не участвует.

По условиям мирового соглашения банк получит имущественное удовлетворение своих требований, сказал представитель Промсвязьбанка в суде. Он не назвал сумму, отметив, что требования будут удовлетворяться в рассрочку, передает РБК. Стороны мирового соглашения разрешили все имеющиеся разногласия и отказались от взаимных претензий, добавили в пресс-службе банка.

В НПФ «Будущее» рассказали, что, согласно мировому соглашению, управляющая компания «Регион траст» с согласия фонда разместит пенсионные накопления в депозиты Промсвязьбанка на сумму 14 млрд руб. до 2029 г. Впоследствии УК сможет приобрести субординированные облигации банка на эту же сумму. НПФ «Сафмар» тоже разместит депозиты на 6,7 млрд руб. до 2040 г. За счет разницы в ключевой ставке и фактической, под которую будут размещены депозиты, Промсвязьбанк получит возмещение от НПФ. Ключевая ставка прописана на уровне 7,35%, а ставка по депозитам составит сначала 5% годовых, а со II квартала 2020 г. – 0,5% годовых.

НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» продали акции Промсвязьбанка на бирже за день до его санации. В прошлом году банк решил эти сделки оспорить и потребовал взыскать с ответчиков более 16 млрд руб.

Бизнес
Новости

Производство марихуаны сделало владельца «Ренессанс страхования» миллиардером

Ведомости
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Владелец «Ренессанс страхования» Борис Йордан стал миллиардером, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты. Журнал оценил состояние бизнесмена в $1,2 млрд. Как уточняет издание, основу его состояния составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf. В частности, ему принадлежит 34% ее капитала, Йордан контролирует более 90% голосов, отмечает Forbes. Другой крупный совладелец Curaleaf – бывший президент «Сибнефти» и сооснователь «Юнимилка» Андрей Блох. У него 27,8% акций и 5,9% голосов.

Curaleaf была создана в 2010 г. До мая 2018 г. она была известна под названием PalliaTech Inc, затем сменила его на Curaleaf. В интервью Bloomberg в прошлом году бизнесмен говорил, что на первом этапе вложил в проект более $100 млн.

В октябре прошлого года Curaleaf вышла на биржу в Торонто. В США марихуана не легализована на федеральном уровне, поэтому IPO Curaleaf была вынуждена провести в Канаде, на Canadian Securities Exchange. Компания привлекла $400 млн, ее оценка в ходе IPO составила почти $4 млрд. На данный момент капитализация Curaleaf составляет около $3,5 млрд.

В 2019 г. Curaleaf провела несколько крупных сделок: в мае купила американского производителя марихуаны Cura Partners за $948 млн, а в июле – основного конкурента GR Companies (работает под брендом Grasroots) за $875 млн.

Йордан также имеет бизнес в России. Принадлежащая ему группа компаний «Спутник» контролирует 52,12% акций «Ренессанс страхования». Помимо этого «Спутник» также инвестировал в биофармацевтическую компанию OxfordBioMedica.

Кто из российских миллиардеров заработал больше всех в 2018 году. Рейтинг Forbes

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Политика
Новости

NYT узнала подробности о работе эвакуированного из России шпиона США

Ведомости
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Шпион США в российском правительстве, об эвакуации которого сообщил CNN, сыграл важную роль в расследовании ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы в 2016 г., пишет The New York Times со ссылкой на источники. Именно он помог спецслужбе сделать вывод о том, что ответственным за вмешательство был президент России Владимир Путин.

Информатор не входил в окружение Путина, отмечает газета, но регулярно видел его и был в курсе решений Кремля. Переданные им в 2016 г. данные оказались настолько важными и спорными, что ЦРУ решило провести проверку всей полученной от него информации. Тогда же ведомство впервые предложило эвакуировать его из страны, но он отказался. Это также вызвало сомнения у спецслужбы в достоверности информации: они стали задаваться вопросом, стал ли их информатор двойным агентом. По словам двух источников издания, у некоторых оперативников были и другие причины подозревать, что их шпион может быть двойным агентом, но раскрывать их они не стали. Эти сомнения были оставлены, когда россиянин согласился эвакуироваться.

CNN 9 сентября сообщил, что в 2017 г. спецслужбы США вывезли из России «ценного агента», который работал в российском правительстве. Телеканал не стал называть его имя.

Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США рассказал, что речь в статье CNN идет об Олеге Смоленкове. В разные годы он работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства, заявили собеседники газеты. В 2017 г. издание Daily Storm писало, что Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По информации «Коммерсанта», расследование неоднократно останавливали и возобновляли, но в итоге следователи и сотрудники ФСБ узнали, что Смоленков и его семья живы и находятся в другой стране.

Экономика
Новости

РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года

Ведомости
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Чистый государственный долг России впервые с 2014 г. ушел в отрицательную зону, подсчитал РБК на основании данных Минфина и ЦБ. То есть он стал меньше, чем ликвидные активы расширенного правительства – федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов.

Объем госдолга на 1 августа был равен 16,2 трлн руб., или около 15% прогнозного ВВП на 2019 г. Ликвидные активы государства – депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте – на ту же дату составили 17,6 трлн руб., или 16,2% прогнозного ВВП. Чистые активы расширенного правительства – депозиты минус долговые обязательства – составили 1,25% прогнозного ВВП.

Аналогично чистый долг расширенного правительства оценивает рейтинговое агентство Fitch Ratings, отмечает издание. По данным Fitch, в 2018 г. госдолг опустился до 14,6% ВВП, а государственные активы выросли до 13,4% ВВП.

Ранее РБК обратил внимание, что объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора госуправления в 2018 г. вырос на рекордные 3,87 трлн руб., или $56 млрд. В этом году рост государственных резервов продолжился.

Политика
Новости

В штабы и к сторонникам Навального пришли с обысками по делу об отмывании доходов

Ведомости
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В штабах политика Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски по делу об отмывании денег руководством Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщил на своей странице в Twitter Леонид Волков. Обыски также начались у нескольких сторонников Навального.

Дело об отмывании ФБК 1 млрд руб. было заведено в начале августа. Следствие считает, что в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые были получены преступным путем. Для их легализации соучастники через банкоматы внесли средства на расчетные счета нескольких банков, после чего они были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Обыски по этому делу уже проходили в самом фонде и у его сотрудников. Некоторые из них были вызваны на допрос. Кроме того, на счета ФБК и более чем 100 связанных с ним счетов юрлиц и физлиц был наложен арест.

Бизнес
Новости

Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора

Ведомости
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Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ставка сбора может в среднем вырасти на 80%, а в легковом сегменте – на 110%.

Ведомство направило соответствующее предложение в правительство. Таким образом оно хочет сохранить нагрузку на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин в сентябре. Мера позволит сохранить барьер для импорта на уровне 30% от цены ввозимой продукции, т. е. на уровне исходной ставки пошлин, поясняет издание.

Теперь расчеты Минпромторга должны оценить в Федеральной таможенной службе. Источники «Коммерсанта» ожидают принятия окончательного решения к декабрю. В последний раз утилизационный сбор повышали в 2018 г., что привело к росту цен на автомобили, напоминает газета.

Утилизационный сбор был введен в 2012 г. Изначально местные и локализованные производители его не выплачивали, принимая на себя обязательства по самостоятельной утилизации автомобилей. Но присоединение России к ВТО обязало российские власти уравнять производителей в условиях работы на российском рынке. В результате все компании – и импортеры, и локализованные в России – взяли на себя обязательства по выплате утилизационного сбора. Эта плата является гарантией, что автомобиль по окончании эксплуатации будет утилизирован.

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