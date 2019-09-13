Зеленский заявил о подготовке следующего этапа обмена заключенными с Россией

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«Интерфакс» узнал о наказании чиновников из-за бегства «шпиона» Смоленкова

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого ранее источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, пропал после того, как отправился вместе с женой и тремя детьми в июне 2017 г. на отдых в Черногорию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Российским чиновникам запрещено выезжать в эту страну, отметил он. По его словам, допустившие отъезд Смоленкова должностные лица понесли дисциплинарное наказание. «Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание – вплоть до увольнения», – пояснил источник.

Другой источник «Интерфакса» рассказал, что родственники семьи Смоленковых забили тревогу и обратились в правоохранительные органы после того, как уехавшие перестали выходить на связь. В начале сентября 2017 г. российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство» и начали их розыск. Позже были установлены обстоятельства отъезда Смоленковых в Черногорию. Через несколько месяцев после возбуждения уголовное дело об убийстве было закрыто.

Запрет для российских чиновников отдыхать в Черногории был введен весной 2017 г. после обострения двусторонних отношений из-за обвинений в причастности Москвы к попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 г.

9 сентября телеканал CNN сообщил о том, что два года назад американские спецслужбы секретно вывезли из России «ценного агента», работавшего в российском правительстве. Позже «Коммерсантъ» назвал фамилию перебежчика – Смоленков. В разные годы он работал в администрации президента, российском посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства. Источник «Ведомостей» утверждал, что Смоленков имел доступ к весьма чувствительной информации, в том числе информации спецслужб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Смоленков работал в Кремле. По его словам, в 2016–2017 гг. его уволили внутренним распоряжением. Причину увольнения Песков не назвал. Он также не стал уточнять, был ли Смоленков уволен до или после отъезда из России.

12 сентября представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия направила запрос в Интерпол о местонахождении Смоленкова. По ее словам, он предположительно находится на территории США. Запрос был направлен после того, как появилась информация о том, что Смоленков может быть агентом ЦРУ.

Кто шпионил в пользу России