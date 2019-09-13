Зеленский заявил о подготовке следующего этапа обмена заключенными с Россией
Украина начала готовить списки для проведения с Россией нового этапа обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), передает украинский телеканал «Громадське».
«Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», – уточнил он. По его словам, сейчас украинская сторона готовится к встрече в нормандском формате лидеров четырех стран – Украины, России, Франции и Германии. «До конца сентября ждем встречи. Я думаю, она обязательно произойдет. Тянуть некуда», – отметил Зеленский.
7 сентября Москва и Киев обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других вернувшихся в Россию в Кремле пообещали сообщить позже. В свою очередь на Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент России Владимир Путин говорил, что обмен может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.