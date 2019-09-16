Политика

Новости

Подозреваемая в оскорблении жителей иркутская чиновница написала заявление об увольнении

Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую подозревают в оскорблении пострадавших от паводка в регионе, решила покинуть пост по собственному желанию. Об этом она сообщила ТАСС. Пресс-служба правительства не уточнила, кто займет ее место.

В июле этого года президент Владимир Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области. В августе в интернете появилась аудиозапись, на которой женщина описывала приезд главы государства. «Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты», – говорила она. Первым запись опубликовало местное издание «Иркутск онлайн», которое отмечало, что голос женщины похож на голос Алашкевич.

Алашкевич заявляла, что запись сфальсифицирована. В сентябре Путин вновь приехал в Иркутскую область и пообщался с жителями. Блогер Артем Павлечко пожаловался Путину на хамство Алашкевич и спросил, планирует ли чиновница извиниться перед жителями. Путин заявил, что поручит губернатору разобраться в ситуации. «Если она так сказала, то она непорядочный человек», – подчеркнул президент. Вслед за этим Алашкевич отстранили от должности.

13 сентября ситуацию с Алашкевич прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что если руководитель пресс-службы еще не уволена, то это повод для разбирательства.