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Мэрия Москвы ответила на публикацию Навальным данных об онлайн-голосовании

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Данные, опубликованные оппозиционером Алексеем Навальным, не являются данными электронного голосования в Мосгордуму. Об этом РБК заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Ранее 16 сентября Навальный заявил на своем сайте, что в распоряжении основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оказался полный список избирателей, зарегистрированных и допущенных к онлайн-голосованию на выборах в Мосгордуму. Перечень, по словам политика, представляет собой «текстовый и незашифрованный файл» и состоит из 12 000 имен. «То, что список оказался у нас, еще раз доказывает: система "электронного голосования" и близко не обладает должным уровнем безопасности», – подчеркнул Навальный, назвав онлайн-голосование «обкаткой еще одной схемы вбросов голосов за «Единую Россию».

«По формату записи это не данные электронного голосования, а откуда, из каких систем такие данные у Навального, это мы сейчас выясняем», – сказал Костырко. По его словам, у мэрии «совершенно другой формат записи». Хотя упомянутые в посте оппозиционера люди и могут быть участниками онлайн-голосования, их данные он получил не из базы мэрии, подчеркнул чиновник.

Костырко не исключил, что информация могла утечь: у департамента информационных технологий есть список личных кабинетов участников онлайн-голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме и в ТИК. Кроме того, сказал он, у председателей УИК есть списки избирателей, голосующих на данном участке.

8 сентября проходил единый день голосования, в частности состоялись выборы депутатов Мосгордумы. В трех избирательных округах можно было проголосовать онлайн. Утром в ходе электронного голосования произошел сбой. Явка на онлайн-голосовании достигла 92,3%, в то время как целом в Москве она составила 21,77%.

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Москалькова пообещала изучить дело актера Устинова

Ведомости
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Уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова проверит материалы по делу осужденного на три с половиной года актера Павла Устинова, задержанного в центре Москвы 3 августа. Омбудсмен рассказала, что получала обращения по поводу дела Устинова, но без материалов дела, сообщает «Интерфакс». 

«Я запросила материалы, чтобы изучить подробнее, сделать свои выводы, составить ходатайства в адрес прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы по делу Устинова», — пояснила Москалькова.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего актера Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении насилия к росгвардейцу на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. В этот день в столице прошли протесты против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Сам Устинов отрицал вину и настаивал, что не участвовал в митинге, а на Пушкинской площади ждал встречи с другом. Агентство напоминает, что суд отказался рассмотреть видео с задержанием актера. Как заявляли журналисты, на нем Устинов стоит с телефоном в руках и наушниках, и не видит, как на него бегут сотрудники правоохранительных органов. В какой-то момент правоохранители сталкиваются с молодым человеком, поднявшим руки. Ранее за Устинова публично вступился художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин. 

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Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram

Ведомости
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Использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасно, заявил в интервью французской радиостанции France Inter бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден.

Корреспондент радиостанции рассказал, что французский премьер Эдуар Филипп переписывается с министрами в WhatsApp, а президент Эмманюэль Макрон – в Telegram. Журналист спросил Сноудена, не рискованно ли это. Сноуден ответил, что обе эти программы лучше, чем СМС или телефон без шифрования, но использовать их «очень рискованно, если вы премьер-министр».

По словам Сноудена, Facebook «слой за слоем» снимает защиту с WhatsApp, обещая при этом, что не будет слушать разговоры пользователей, потому что они зашифрованы. Вместо WhatsApp и Telegram он посоветовал использовать Signal или Wire.

В 2016 г. Сноуден написал на своей странице в Twitter, что WhatsApp безопаснее Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров поспорил с ним, отметив, что WhatsApp хранят всю переписку в незашифрованном виде. В мае 2019 г. Дуров снова раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью. Он предположил, что компания может намеренно оставлять уязвимости в мессенджере по требованию ФБР.

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Росстат сообщил о DDoS-атаке на свой обновленный сайт

Ведомости
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Обновленный сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что специалисты работают над восстановлением его работоспособности.

«С 10 до 12 утра сайт Росстата подвергся DDOS-атаке. В настоящее время обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво», – говорится в сообщении.

Новый сайт Росстата был запущен в эксплуатацию летом 2019 г. До 13 сентября он работал в тестовом режиме, а с 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию сайта.

Счетная палата в августе опубликовала результаты мониторинга трат Росстата на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Контрольное ведомство указало, что приложения Росстата в App Store и Google Play так и не появились.

Контракт на работы по обновлению дизайна сайта и созданию приложений был заключен с ЗАО «Ланит», сумма составляла 65 млн руб. «Росстатом приняты и оплачены работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта», – сообщалось в материалах Счетной палаты. Однако в пресс-службе компании «Ланит» отмечали, что все работы в рамках контракта с Росстатом были выполнены в установленные сроки, писал «Коммерсантъ». Компания настаивала, что сайт был запущен, хотя и в тестовом режиме, а приложения Росстата проходили в тот момент проверку и регистрацию в App Store и Google Play.

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Бизнес
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МОК назвал нового экипировщика для своих сотрудников вместо Bosco

Ведомости
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Членов и руководителей Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийский играх в Токио в 2020 г. будет экипировать китайская компания HYX. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МОК. Кроме того, компания будет экипировать сотрудников МОКа и на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 г.

Предыдущим экипировщиком МОКа была российская Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича. В декабре 2017 г. из-за допингового скандала МОК приостановил членство Олимпийского комитета России. Это произошло за два месяца до начала зимней Олимпиады в Пхенчхане в 2018 г. Куснирович в этой связи просил МОК убрать бренд Bosco с формы своих сотрудников. В феврале 2018 г. членство ОКР было восстановлено, и Куснирович объявлял, что его компания вернется к исполнению контракта, который действует до Олимпиады в Пекина (2022 г.).

До того как стать экипировщиком МОКа, Bosco поставляла одежду олимпийской команде России. В свою очередь экипировку для МОКа до Bosco поставляла компания Nike.

HYX – Hyngyuanxiang Group, одна из наиболее известных текстильных компаний в Китае, отмечает МОК. Она основана в 1927 г. в Шанхае. HYX была спонсором Олимпийских игр в Пекине в 2008 г., а также партнером (2009–2012 гг.) и спонсором (2013–2016 гг.) Китайского олимпийского комитета.

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Бизнес
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Котировки «Роснефти» выросли после взрывов в Саудовской Аравии

Ведомости
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Цена акций «Роснефти» выросла более чем на 3% на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 12.45 мск акции компании выросли в цене на 13,6 руб. (3,32%) до 423,65 руб. В течение дня после открытия торгов стоимость акций вырастала до 426,9 руб.

По мнению Citigroup, «Роснефть», имея возможность быстро наращивать добычу, находится в выгодном положении для того, чтобы получить выгоду от временного выбытия мощностей в Саудовской Аравии, передает Bloomberg.

В ночь на 14 сентября 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Ответственность за произошедшее на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

Вслед за этим биржевые цены на нефть показали рекордный рост: Brent дорожала на 19% до $71,95/барр., а WTI – на 17,4% до $64,4/барр. По состоянию на 13.05 мск Brent стоила на торгах $65,67/барр., а WTI – $59,39/барр.

На фоне роста цен на нефть показал рост и рубль. На открытии торгов доллар стоил 63,77 руб. (снижение на 56 коп.), а евро – 70,58 руб. (снижение на 70 коп.). По состоянию на 13.13 мск доллар стоил 64,05 руб., а евро – 70,8 руб.

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Бизнес
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Основатель Vetements ушел из модного дома

Ведомости
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Дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия и основатель французского модного бренда Vetements ушел с поста креативного директора модного дома. Об этом сообщает портал WWD со ссылкой на заявление Vetements.

«Талант Демны и его видение моды были основополагающими для продолжающегося успеха Vetements», – говорится в заявлении. Сам Гвасалия пояснил, что считает свою миссию выполненной. Vetements, по его мнению, готов развивать свое наследие самостоятельно. Причины ухода из Vetements он не уточнил.

Соучредитель и гендиректор модного дома Гурам Гвасалия отметил, что в Vetements благодарны за работу дизайнера и продолжат «расширять границы» после его ухода.

Демне Гвасалии 38 лет, он окончил Тбилисский государственный университет, затем учился в Королевской академии художеств в Антверпене. Он работал ведущим дизайнером в Louis Vuitton и Maison Margiela. В 2014 г. вместе с братом Гурамом Гвасалией основал собственный бренд Vetements. В 2015 г. Демна Гвасалия также стал креативным директором Balenciaga.

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Политика
Новости

Бастрыкин взял на контроль дело врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи спортсменки

Ведомости
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль дело врача Евгения Блюма, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в отношении спортсменки Марии Комиссаровой, говорится в сообщении СК.

«Александр Бастрыкин поручил следователям оперативно и тщательным образом исследовать все обстоятельства, повлекшие нарушение прав пострадавшей спортсменки», – отмечается в сообщении. Кроме того, он поручил принять меры к скорейшему завершению экспертиз, назначенных в рамках предварительного расследования.

Ранее «Ведомости» выяснили, что СКР 17 июля возбудил уголовное дело против Евгения Блюма – основателя Клиники доктора Блюма. Супруга Блюма и гендиректор его клиники Елена Балкарова не стала тогда комментировать информацию о возбуждении дела. Поводом к разбирательству послужила история фристайлистки Марии Комиссаровой, получившей травму позвоночника на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. и проходившей дорогостоящее лечение в клинике Блюма, которое не дало результата. Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой и злоупотребил ее доверием к себе как к специалисту, считают следователи.

Комиссарова выступала за сборную с 2011 г. В 2012 г. она стала серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу. В феврале 2014 г. Комиссарова получила травму позвоночника на тренировке в олимпийском Сочи. Все врачи, обследовавшие спортсменку после операции, пришли к выводу, что она уже не сможет встать на ноги. Но доктор медицинских наук, автор собственной методики реабилитации и основатель Клиники доктора Блюма Евгений Блюм пообещал ей восстановление через год.

Стоимость года лечения в испанском подразделении клиники Блюм оценил в 27,8 млн руб. У спортсменки и ее родных такой суммы не было. Но история Комиссаровой нашла отклик у многих предпринимателей и благотворителей. В мае 2014 г. спортсменка начала реабилитацию в клинике, но через полтора года улучшения не наступило. Она попыталась вернуть деньги и подала иск о возмещении средств и компенсации морального вреда. В суде выяснилось, что за время занятий Блюм не проводил ее медосвидетельствования. А выводы о положительной динамике врач делал только на основании личного осмотра. 18 февраля 2019 г. Невский райсуд Петербурга частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика 40 000 руб. морального вреда и 20 000 руб. штрафа. Комиссарова не согласилась с этим решением и подала апелляцию.

Выбор редактора
Политика
Новости

Подозреваемая в оскорблении жителей иркутская чиновница написала заявление об увольнении

Ведомости
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Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую подозревают в оскорблении пострадавших от паводка в регионе, решила покинуть пост по собственному желанию. Об этом она сообщила ТАСС. Пресс-служба правительства не уточнила, кто займет ее место.

В июле этого года президент Владимир Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области. В августе в интернете появилась аудиозапись, на которой женщина описывала приезд главы государства. «Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты», – говорила она. Первым запись опубликовало местное издание «Иркутск онлайн», которое отмечало, что голос женщины похож на голос Алашкевич.

Алашкевич заявляла, что запись сфальсифицирована. В сентябре Путин вновь приехал в Иркутскую область и пообщался с жителями. Блогер Артем Павлечко пожаловался Путину на хамство Алашкевич и спросил, планирует ли чиновница извиниться перед жителями. Путин заявил, что поручит губернатору разобраться в ситуации. «Если она так сказала, то она непорядочный человек», – подчеркнул президент. Вслед за этим Алашкевич отстранили от должности.

13 сентября ситуацию с Алашкевич прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что если руководитель пресс-службы еще не уволена, то это повод для разбирательства.

Бизнес
Новости

Группа «Дело» подала заявку на покупку 50% «Трансконтейнера»

Ведомости
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Группа «Дело» подала ходатайство в ФАС о приобретении принадлежащих РЖД 50% плюс 2 акции компании «Трансконтейнер», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Трансконтейнер» – ведущий российский оператор контейнерных перевозок. Компания входит в состав дочерней структуры РЖД – ОТЛК. Сейчас 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» принадлежат ОТЛК. В собственности «Енисей капитала» находится 24,5% акций «Трансконтейнера», ВТБ – 24,8%, еще 0,3% принадлежит стороннему инвестору.

Аукцион по продаже пакета РЖД со стартовой ценой 36,159 млрд руб. назначен на 27 ноября 2019 г. Организатором выступает «ВТБ капитал». Прием заявок проводится до 15 ноября. Претендент при подаче заявки также должен внести задаток в размере 3,6 млрд руб.

Президент и владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев ранее в интервью «Ведомостям» говорил о планах побороться за контрольный пакет в «Трансконтейнере». «Мы будем бороться за этот актив, поскольку видим большие перспективы в организации мультимодальных перевозок с использо­ванием наших терминалов», – говорил он.

Компания «Енисей капитал», аффилированная с основными акционерами Evraz – Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, также участвует в аукционе – ФАС приняла и одобрила ее заявку. Об интересе к пакету РЖД в «Трансконтейнере» ранее заявляла также Первая грузовая компания бизнесмена Владимира Лисина. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также отмечал, что фонд рассматривает участие в аукционе.

Бизнес
Новости

РБК узнал об исполнении просьбы Грефа к Путину по Антипинскому НПЗ

Ведомости
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Курирующий нефтяную отрасль вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений, которые принадлежат Антипинскому НПЗ. Об этом РБК рассказали два источника, близких к одному из профильных министерств.

Речь идет о месторождениях в Оренбургской и Самарской областях – Воронцовском, Гремячевском и Могутовском, которые Антипинский НПЗ выиграл на конкурсе в 2015 г. Козак поручил убрать обременение в лицензиях, обязывающее владельца месторождения перерабатывать добываемую нефть только на этом заводе, сообщили собеседники издания.

Представители Козака, Минэнерго и Сбербанка отказались от комментариев. Представитель Минприроды не ответил на запрос. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решений на этот счет не принималось.

С просьбой изменить условия лицензий на месторождения, принадлежащие Антипинскому НПЗ, в июле обратился в письме к президенту Владимиру Путину предправления Сбербанка Герман Греф. Как отмечал Греф в письме, по подсчетам Сбербанка, схема, по которой владелец месторождения должен перерабатывать добываемую нефть только на Антипинском НПЗ, приведет к $100–120 млн убытков в год. Предправления предложил добытую на месторождениях Антипинского НПЗ нефть по своп-контрактам обменивать на нефть с месторождений в Западной Сибири. Помимо этого Греф просил «рассмотреть возможность» увеличить обратный акциз Антипинскому НПЗ при закупках нефти.

Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС советовали Козаку отклонить просьбы Грефа, писал «Коммерсантъ».

До мая этого года Антипинский НПЗ принадлежал группе «Новый поток» Дмитрия Мазурова. После получения Сбербанком контроля над предприятием он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar. Мазуров в июле был арестован на два месяца по делу о возможном хищении кредита Сбербанка.

Технологии
Новости

МТС начнет предлагать в своих салонах установку приложений «Яндекса»

Ведомости
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Сотовый оператор МТС договорился с «Яндексом» о том, что с октября этого года будет предлагать покупателям смартфонов в своих салонах установить пакет приложений, включающий сервисы этой интернет-компании. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник на рынке связи.

По его словам, базовый пакет будет включать «Мой МТС», «МТС Деньги», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Такси» или Uber, «Яндекс.Драйв» и принадлежащий «Яндексу» сервис продажи подержанных автомобилей «Авто.ру». Как отметил источник, продавцы МТС будут получать бонусы за установку пакета и комиссию до 250 руб. за регистрацию уникальных пользователей в «Яндекс.Драйве» и первую поездку в «Яндекс.Такси».

МТС рассматривает возможность протестировать разработанную «Яндексом» программу установки «сервисов МТС и других приложений на смартфоны клиентов», сообщил представитель оператора. Стоимость услуги будет определена позднее, подчеркнул он.

«Яндекс» не стал комментировать условия сотрудничества с МТС. Проект позволит пользователям не тратить время на поиск и установку приложений, сказал представитель компании.

«Яндекс» уже имеет аналогичное сотрудничество со «Связным» и «Вымпелкомом», которому принадлежит «Билайн». Вице-президент по продажам «Связного» Давид Борзилов рассказал, что ритейлер совместно с «Яндексом» запустил услугу по установке приложений несколько лет назад. В салонах «Вымпелкома» предлагается установить «Яндекс.Браузер», также в них будут продавать подписки на «Яндекс.Плюс», отметил представитель оператора.

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