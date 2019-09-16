Политика

Новости

Мэрия Москвы ответила на публикацию Навальным данных об онлайн-голосовании

Данные, опубликованные оппозиционером Алексеем Навальным, не являются данными электронного голосования в Мосгордуму. Об этом РБК заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Ранее 16 сентября Навальный заявил на своем сайте, что в распоряжении основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оказался полный список избирателей, зарегистрированных и допущенных к онлайн-голосованию на выборах в Мосгордуму. Перечень, по словам политика, представляет собой «текстовый и незашифрованный файл» и состоит из 12 000 имен. «То, что список оказался у нас, еще раз доказывает: система "электронного голосования" и близко не обладает должным уровнем безопасности», – подчеркнул Навальный, назвав онлайн-голосование «обкаткой еще одной схемы вбросов голосов за «Единую Россию».

«По формату записи это не данные электронного голосования, а откуда, из каких систем такие данные у Навального, это мы сейчас выясняем», – сказал Костырко. По его словам, у мэрии «совершенно другой формат записи». Хотя упомянутые в посте оппозиционера люди и могут быть участниками онлайн-голосования, их данные он получил не из базы мэрии, подчеркнул чиновник.

Костырко не исключил, что информация могла утечь: у департамента информационных технологий есть список личных кабинетов участников онлайн-голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме и в ТИК. Кроме того, сказал он, у председателей УИК есть списки избирателей, голосующих на данном участке.

8 сентября проходил единый день голосования, в частности состоялись выборы депутатов Мосгордумы. В трех избирательных округах можно было проголосовать онлайн. Утром в ходе электронного голосования произошел сбой. Явка на онлайн-голосовании достигла 92,3%, в то время как целом в Москве она составила 21,77%.