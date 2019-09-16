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Москалькова пообещала изучить дело Устинова, осужденного за акцию 3 августа

Ведомости
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проверит материалы по делу осужденного на три с половиной года актера Павла Устинова, задержанного в центре Москвы 3 августа. Омбудсмен рассказала, что получала обращения по поводу дела Устинова, но без материалов дела, сообщает «Интерфакс».

«Я запросила материалы, чтобы изучить подробнее, сделать свои выводы, составить ходатайства в адрес прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы по делу Устинова», – пояснила Москалькова.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего актера Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении насилия к росгвардейцу на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. В этот день в столице прошли протесты против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Сам Устинов отрицал вину и настаивал, что не участвовал в митинге, а на Пушкинской площади ждал встречи с другом. Агентство напоминает, что суд отказался рассмотреть видео с задержанием актера. Как заявляли журналисты, на нем Устинов стоит в наушниках и с телефоном в руках и не видит, как на него бегут сотрудники правоохранительных органов. В какой-то момент правоохранители сталкиваются с молодым человеком, поднявшим руки. Ранее за Устинова публично вступился художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин.

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Финансы
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Санкт-Петербургская биржа запустит торги деривативами на иностранные акции

Ведомости
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Совет директоров Санкт-Петербургской биржи поручил ее гендиректору Евгению Сердюкову до 1 ноября подготовить предложения по организации торгов деривативами на иностранные акции и развитию рынка IPO российских компаний, следует из сообщения биржи.

Введение деривативов позволит участникам торгов существенно расширить набор используемых стратегий и возможности по управлению рисками, а также снизить транзакционные издержки при работе с акциями, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе биржи. О конкретных видах деривативов и базовых активов можно будет говорить после согласования концепции советом директоров, добавили в пресс-службе.

Санкт-Петербургская биржа – крупнейшая в России площадка по организации торгов иностранными ценными бумагами. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США.

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Новости

Треть крупных российских компаний столкнулась с утечкой данных в 2019 году

Ведомости
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В 2019 г. с утечками данных столкнулись 34% крупных и 27% небольших компаний в России, сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского». Эти показатели значительно выше аналогичных за прошлый год.

К небольшим компаниям эксперты отнесли те, в которых работают не более 50 человек. Число утечек в таких компаниях выросло по сравнению с результатами исследования 2018 г. на 12 процентных пунктов.

Похожая тенденция наблюдается и в крупном бизнесе. Согласно опросу 2018 г., с утечкой сталкивалась каждая четвертая корпорация, а по итогам исследования 2019 г. – уже каждая третья.

Эксперты связали рост числа утечек с недостаточными мерами в области кибербезопасности. «Небольшие компании часто сфокусированы на росте своего бизнеса, кибербезопасность не входит в число их приоритетов», – пояснил Андрей Данкевич, руководитель направления маркетинга для малого и среднего бизнеса «Лаборатории Касперского».

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Бизнес
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Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день

Ведомости
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Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.

Первое место по росту капитала занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние за день увеличилось на $527 млн, или 2,5%, – до $21,6 млрд. Второе и третье места заняли совладельцы «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко соответственно. Состояние Михельсона выросло на $412 млн, или 1,57%, и составило $26,6 млрд. Состояние Тимченко увеличилось на $391 млн, или 1,77%, – до $22,5 млрд.

В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России за 2019 г., составленном Forbes, Михельсон занимает первое место, Алекперов – третье, а Тимченко – пятое.

В ночь на 14 сентября 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения Хураис и Абкаик в Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Саудовской Аравии пришлось сократить добычу нефти, что привело к взлету цен на сырье. Нефть марки Brent сразу же подорожала на 19% до $71,95/баррель против $60,22 на закрытие торгов в пятницу. Котировки нефти марки WTI выросли на 17,4% до $64,4/баррель против $54,85. Это рекордный на открытии торгов рост цен на нефть с 1988 г.

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Технологии
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Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram

Ведомости
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Использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасно, заявил в интервью французской радиостанции France Inter бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден.

Корреспондент радиостанции рассказал, что французский премьер Эдуар Филипп переписывается с министрами в WhatsApp, а президент Эмманюэль Макрон – в Telegram. Журналист спросил Сноудена, не рискованно ли это. Сноуден ответил, что обе эти программы лучше, чем sms или телефон без шифрования, но использовать их «очень рискованно, если вы премьер-министр».

По словам Сноудена, Facebook «слой за слоем» снимает защиту с WhatsApp, обещая при этом, что не будет слушать разговоры пользователей, потому что они зашифрованы. Вместо WhatsApp и Telegram он посоветовал использовать Signal или Wire.

В 2016 г. Сноуден написал на своей странице в Twitter, что WhatsApp безопаснее Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров поспорил с ним, отметив, что WhatsApp хранит всю переписку в незашифрованном виде. В мае 2019 г. Дуров снова раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью. Он предположил, что компания может намеренно оставлять уязвимости в мессенджере по требованию ФБР.

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Политика
Новости

Мэрия Москвы ответила на публикацию Навальным данных об онлайн-голосовании

Ведомости
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Данные, опубликованные оппозиционером Алексеем Навальным, не являются данными электронного голосования в Мосгордуму. Об этом РБК заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Ранее 16 сентября Навальный заявил на своем сайте, что в распоряжении основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оказался полный список избирателей, зарегистрированных и допущенных к онлайн-голосованию на выборах в Мосгордуму. Перечень, по словам политика, представляет собой «текстовый и незашифрованный файл» и состоит из 12 000 имен. «То, что список оказался у нас, еще раз доказывает: система "электронного голосования" и близко не обладает должным уровнем безопасности», – подчеркнул Навальный, назвав онлайн-голосование «обкаткой еще одной схемы вбросов голосов за «Единую Россию».

«По формату записи это не данные электронного голосования, а откуда, из каких систем такие данные у Навального, это мы сейчас выясняем», – сказал Костырко. По его словам, у мэрии «совершенно другой формат записи». Хотя упомянутые в посте оппозиционера люди и могут быть участниками онлайн-голосования, их данные он получил не из базы мэрии, подчеркнул чиновник.

Костырко не исключил, что информация могла утечь: у департамента информационных технологий есть список личных кабинетов участников онлайн-голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме и в ТИК. Кроме того, сказал он, у председателей УИК есть списки избирателей, голосующих на данном участке.

8 сентября проходил единый день голосования, в частности состоялись выборы депутатов Мосгордумы. В трех избирательных округах можно было проголосовать онлайн. Утром в ходе электронного голосования произошел сбой. Явка на онлайн-голосовании достигла 92,3%, в то время как целом в Москве она составила 21,77%.

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Технологии
Новости

Росстат сообщил о DDoS-атаке на свой обновленный сайт

Ведомости
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Обновленный сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что специалисты работают над восстановлением его работоспособности.

«С 10 до 12 утра сайт Росстата подвергся DDOS-атаке. В настоящее время обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво», – говорится в сообщении.

Новый сайт Росстата был запущен в эксплуатацию летом 2019 г. До 13 сентября он работал в тестовом режиме, а с 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию сайта.

Счетная палата в августе опубликовала результаты мониторинга трат Росстата на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Контрольное ведомство указало, что приложения Росстата в App Store и Google Play так и не появились.

Контракт на работы по обновлению дизайна сайта и созданию приложений был заключен с ЗАО «Ланит», сумма составляла 65 млн руб. «Росстатом приняты и оплачены работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта», – сообщалось в материалах Счетной палаты. Однако в пресс-службе компании «Ланит» отмечали, что все работы в рамках контракта с Росстатом были выполнены в установленные сроки, писал «Коммерсантъ». Компания настаивала, что сайт был запущен, хотя и в тестовом режиме, а приложения Росстата проходили в тот момент проверку и регистрацию в App Store и Google Play.

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Бизнес
Новости

МОК назвал нового экипировщика для своих сотрудников вместо Bosco

Ведомости
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Членов и руководителей Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийский играх в Токио в 2020 г. будет экипировать китайская компания HYX. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МОК. Кроме того, компания будет экипировать сотрудников МОКа и на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 г.

Предыдущим экипировщиком МОКа была российская Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича. В декабре 2017 г. из-за допингового скандала МОК приостановил членство Олимпийского комитета России. Это произошло за два месяца до начала зимней Олимпиады в Пхенчхане в 2018 г. Куснирович в этой связи просил МОК убрать бренд Bosco с формы своих сотрудников. В феврале 2018 г. членство ОКР было восстановлено, и Куснирович объявлял, что его компания вернется к исполнению контракта, который действует до Олимпиады в Пекина (2022 г.).

До того как стать экипировщиком МОКа, Bosco поставляла одежду олимпийской команде России. В свою очередь экипировку для МОКа до Bosco поставляла компания Nike.

HYX – Hyngyuanxiang Group, одна из наиболее известных текстильных компаний в Китае, отмечает МОК. Она основана в 1927 г. в Шанхае. HYX была спонсором Олимпийских игр в Пекине в 2008 г., а также партнером (2009–2012 гг.) и спонсором (2013–2016 гг.) Китайского олимпийского комитета.

Бизнес
Новости

Котировки «Роснефти» выросли после взрывов в Саудовской Аравии

Ведомости
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Цена акций «Роснефти» выросла более чем на 3% на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 12.45 мск акции компании выросли в цене на 13,6 руб. (3,32%) до 423,65 руб. В течение дня после открытия торгов стоимость акций вырастала до 426,9 руб.

По мнению Citigroup, «Роснефть», имея возможность быстро наращивать добычу, находится в выгодном положении для того, чтобы получить выгоду от временного выбытия мощностей в Саудовской Аравии, передает Bloomberg.

В ночь на 14 сентября 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Ответственность за произошедшее на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

Вслед за этим биржевые цены на нефть показали рекордный рост: Brent дорожала на 19% до $71,95/барр., а WTI – на 17,4% до $64,4/барр. По состоянию на 13.05 мск Brent стоила на торгах $65,67/барр., а WTI – $59,39/барр.

На фоне роста цен на нефть показал рост и рубль. На открытии торгов доллар стоил 63,77 руб. (снижение на 56 коп.), а евро – 70,58 руб. (снижение на 70 коп.). По состоянию на 13.13 мск доллар стоил 64,05 руб., а евро – 70,8 руб.

Бизнес
Новости

Основатель Vetements ушел из модного дома

Ведомости
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Дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия и основатель французского модного бренда Vetements ушел с поста креативного директора модного дома. Об этом сообщает портал WWD со ссылкой на заявление Vetements.

«Талант Демны и его видение моды были основополагающими для продолжающегося успеха Vetements», – говорится в заявлении. Сам Гвасалия пояснил, что считает свою миссию выполненной. Vetements, по его мнению, готов развивать свое наследие самостоятельно. Причины ухода из Vetements он не уточнил.

Соучредитель и гендиректор модного дома Гурам Гвасалия отметил, что в Vetements благодарны за работу дизайнера и продолжат «расширять границы» после его ухода.

Демне Гвасалии 38 лет, он окончил Тбилисский государственный университет, затем учился в Королевской академии художеств в Антверпене. Он работал ведущим дизайнером в Louis Vuitton и Maison Margiela. В 2014 г. вместе с братом Гурамом Гвасалией основал собственный бренд Vetements. В 2015 г. Демна Гвасалия также стал креативным директором Balenciaga.

Выбор редактора
Политика
Новости

Бастрыкин взял на контроль дело врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи спортсменки

Ведомости
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль дело врача Евгения Блюма, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в отношении спортсменки Марии Комиссаровой, говорится в сообщении СК.

«Александр Бастрыкин поручил следователям оперативно и тщательным образом исследовать все обстоятельства, повлекшие нарушение прав пострадавшей спортсменки», – отмечается в сообщении. Кроме того, он поручил принять меры к скорейшему завершению экспертиз, назначенных в рамках предварительного расследования.

Ранее «Ведомости» выяснили, что СКР 17 июля возбудил уголовное дело против Евгения Блюма – основателя Клиники доктора Блюма. Супруга Блюма и гендиректор его клиники Елена Балкарова не стала тогда комментировать информацию о возбуждении дела. Поводом к разбирательству послужила история фристайлистки Марии Комиссаровой, получившей травму позвоночника на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. и проходившей дорогостоящее лечение в клинике Блюма, которое не дало результата. Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой и злоупотребил ее доверием к себе как к специалисту, считают следователи.

Комиссарова выступала за сборную с 2011 г. В 2012 г. она стала серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу. В феврале 2014 г. Комиссарова получила травму позвоночника на тренировке в олимпийском Сочи. Все врачи, обследовавшие спортсменку после операции, пришли к выводу, что она уже не сможет встать на ноги. Но доктор медицинских наук, автор собственной методики реабилитации и основатель Клиники доктора Блюма Евгений Блюм пообещал ей восстановление через год.

Стоимость года лечения в испанском подразделении клиники Блюм оценил в 27,8 млн руб. У спортсменки и ее родных такой суммы не было. Но история Комиссаровой нашла отклик у многих предпринимателей и благотворителей. В мае 2014 г. спортсменка начала реабилитацию в клинике, но через полтора года улучшения не наступило. Она попыталась вернуть деньги и подала иск о возмещении средств и компенсации морального вреда. В суде выяснилось, что за время занятий Блюм не проводил ее медосвидетельствования. А выводы о положительной динамике врач делал только на основании личного осмотра. 18 февраля 2019 г. Невский райсуд Петербурга частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика 40 000 руб. морального вреда и 20 000 руб. штрафа. Комиссарова не согласилась с этим решением и подала апелляцию.

Выбор редактора
Политика
Новости

Подозреваемая в оскорблении жителей иркутская чиновница написала заявление об увольнении

Ведомости
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Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую подозревают в оскорблении пострадавших от паводка в регионе, решила покинуть пост по собственному желанию. Об этом она сообщила ТАСС. Пресс-служба правительства не уточнила, кто займет ее место.

В июле этого года президент Владимир Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области. В августе в интернете появилась аудиозапись, на которой женщина описывала приезд главы государства. «Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты», – говорила она. Первым запись опубликовало местное издание «Иркутск онлайн», которое отмечало, что голос женщины похож на голос Алашкевич.

Алашкевич заявляла, что запись сфальсифицирована. В сентябре Путин вновь приехал в Иркутскую область и пообщался с жителями. Блогер Артем Павлечко пожаловался Путину на хамство Алашкевич и спросил, планирует ли чиновница извиниться перед жителями. Путин заявил, что поручит губернатору разобраться в ситуации. «Если она так сказала, то она непорядочный человек», – подчеркнул президент. Вслед за этим Алашкевич отстранили от должности.

13 сентября ситуацию с Алашкевич прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что если руководитель пресс-службы еще не уволена, то это повод для разбирательства.

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