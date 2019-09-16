Политика

Новости

Москалькова пообещала изучить дело Устинова, осужденного за акцию 3 августа

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проверит материалы по делу осужденного на три с половиной года актера Павла Устинова, задержанного в центре Москвы 3 августа. Омбудсмен рассказала, что получала обращения по поводу дела Устинова, но без материалов дела, сообщает «Интерфакс».

«Я запросила материалы, чтобы изучить подробнее, сделать свои выводы, составить ходатайства в адрес прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы по делу Устинова», – пояснила Москалькова.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего актера Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении насилия к росгвардейцу на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. В этот день в столице прошли протесты против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Сам Устинов отрицал вину и настаивал, что не участвовал в митинге, а на Пушкинской площади ждал встречи с другом. Агентство напоминает, что суд отказался рассмотреть видео с задержанием актера. Как заявляли журналисты, на нем Устинов стоит в наушниках и с телефоном в руках и не видит, как на него бегут сотрудники правоохранительных органов. В какой-то момент правоохранители сталкиваются с молодым человеком, поднявшим руки. Ранее за Устинова публично вступился художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин.