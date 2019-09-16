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Путин и Эрдоган прокомментировали атаку дронов на Saudi Aramco

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400, чтобы защищать свои территории. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вопрос, связанный с атакой дронов на национальную нефтяную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, на встрече не обсуждался, отметил Путин. Отвечая на вопрос о позиции России по этой ситуации, он сказал, что в Йемене серьезная гуманитарная катастрофа, и призвал помогать стране. По его мнению, лучшим способом разрешения конфликта станут договоренности между всеми сторонами, вовлеченными в него.

Рухани заявил, что Йемен был вынужден ответить Саудовской Аравии. «Когда наступит спокойствие в Йемене, тогда нефть можно будет спокойно добывать в регионе», – сказал он. Эрдоган добавил, что если вспомнить, кто первый сбросил бомбы на Йемен, то можно сразу найти ответ о причине произошедшего в Саудовской Аравии.

Атака на нефтяные месторождения Хураис и Абкаик Saudi Aramco была совершена в ночь на 14 сентября. Ответственность за нее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Из-за нападения Saudi Aramco пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть.

В Йемене с августа 2014 г. продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В марте 2015 г. к конфликту подключилась международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.