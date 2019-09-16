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Сотрудника предприятия Росгвардии накажут за призыв «не выполнять преступные приказы»

Ведомости
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Сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии из Бурятии Виктора Хоржирова не будут увольнять за видеообращение с призывом к росгвардейцам «не выполнять преступные приказы» и не задерживать участников митингов. На него наложат дисциплинарное взыскание за то, что он снимал видео на рабочем месте, сказал «Интерфаксу» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Хоржиров подтвердил РБК, что его не будут увольнять, только накажут.

Хоржиров работает во ФГУП «Охрана» с мая 2019 г. и занимается охраной зданий, которые относятся к министерству природных ресурсов Татарстана, рассказал Грибакин. В объяснительной Хоржиров написал, что руководствовался лучшими побуждениями, когда записывал видео, и согласен с тем, что достаточно эмоционально отреагировал на результаты выборов в Улан-Удэ. По словам Грибакина, Хоржиров также участвовал в этих выборах, но проиграл.

В Улан-Удэ 8 сентября прошли выборы. Победителем стал врио главы городской администрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков. На следующий день в городе начался стихийный митинг. Несколько сотен протестующих потребовали провести новое голосование.

После митинга Следственный комитет завел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В ведомстве уточнили, что один из участников акции распылил «аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии», из-за чего тот получил ожог роговицы глаза.

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Политика
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Путин и Эрдоган прокомментировали атаку дронов на Saudi Aramco

Ведомости
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Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400, чтобы защищать свои территории. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вопрос, связанный с атакой дронов на национальную нефтяную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, на встрече не обсуждался, отметил Путин. Отвечая на вопрос о позиции России по этой ситуации, он сказал, что в Йемене серьезная гуманитарная катастрофа, и призвал помогать стране. По его мнению, лучшим способом разрешения конфликта станут договоренности между всеми сторонами, вовлеченными в него.

Рухани заявил, что Йемен был вынужден ответить Саудовской Аравии. «Когда наступит спокойствие в Йемене, тогда нефть можно будет спокойно добывать в регионе», – сказал он. Эрдоган добавил, что если вспомнить, кто первый сбросил бомбы на Йемен, то можно сразу найти ответ о причине произошедшего в Саудовской Аравии.

Атака на нефтяные месторождения Хураис и Абкаик Saudi Aramco была совершена в ночь на 14 сентября. Ответственность за нее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Из-за нападения Saudi Aramco пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть.

В Йемене с августа 2014 г. продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В марте 2015 г. к конфликту подключилась международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

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Политика
Новости

Эрдоган предложил построить «город беженцев» на границе с Сирией

Ведомости
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Турция готова построить город для беженцев в приграничной зоне с Сирией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

«На протяжении всей нашей границы мы не позволим образования террористического коридора. Мы можем построить город для беженцев, коридор мира. Мы обеспечим стабильность и мир для беженцев», – подчеркнул турецкий лидер. Он добавил, что Турция приняла уже миллионы беженцев, но большей нагрузки не выдержит.

В будущем беженцам из Сирии нужно обеспечить возможность вернуться в родные края, считает Эрдоган. «В этом плане будет коридор мира, который будет иметь большое значение. Хочу отметить, что если этот коридор будет образован, возможно возвращение 2 млн беженцев», – оценил он. Благодаря созданию коридора можно будет предотвратить разделение Сирии, выразил уверенность турецкий президент.

В Сирии с 2011 г. идет гражданская война. В конфликте участвуют правительственные силы президента Башара Асада, светская вооруженная оппозиция и группировки исламистов. МИД России оценивал общее число сирийских беженцев в мире в 4,6 млн человек.

Новости СМИ2
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Экономика
Новости

Кредитная нагрузка россиян в большинстве регионов превысила пик 2014 года

Ведомости
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Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов уже превысила пик 2013–2014 гг., говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. Такая высокая кредитная нагрузка сдерживает рост кредитования населения, отмечает регулятор.

Во всех федеральных округах темпы роста розничного кредитования в мае – июле замедлялись, наиболее значительно – в Приволжском, Уральском и Сибирском. В большинстве регионов показатели прироста кредитного портфеля физлиц находились в диапазоне от 15% до 27–28%. Значительно выше темпы прироста остаются в Крыму и Севастополе – 65 и 81% соответственно. Это связано с догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах, пояснил ЦБ.

По итогам первой половины 2019 г. коэффициент обслуживания кредитов уже достиг пика 2014 г. в 10,4%, сообщал ранее регулятор. О том, что долговая нагрузка населения в этом году достигнет максимума пятилетней давности или даже его превзойдет, предупреждала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

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Технологии
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Чистая прибыль HeadHunter выросла почти на 70%

Ведомости
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Чистая прибыль российской рекрутинговой компании HeadHunter в первом полугодии 2019 г. выросла на 67% до 514 млн руб., отчиталась компания. Выручка компании выросла на 28,5% до 3,58 млрд руб. Показатель EBITDA – на 37,5% до 1,5 млрд руб. Выручка компании в отдельно взятом II квартале выросла на 25,7% до 1,9 млрд руб., чистая прибыль упала на 14,4% до 275,2 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 8,6% до 756 млн руб.

Сейчас HeadHunter занимает больше половины российского рынка сервисов по подбору персонала по выручке и числу вакансий. По данным платформы веб-аналитики SimilarWeb, HeadHunter занимает 3-е место в мире по популярности в рейтинге сайтов в сфере трудоустройства после сайтов indeed.com и jooble.org. Компания намерена расширяться в России, в том числе за счет небольших городов и скупки конкурентов.

9 мая 2019 г. HeadHunter Group PLC провела IPO на NASDAQ, разместив американские депозитарные акции (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции) по верхней границе диапазона – $13,5. За первые два дня стоимость акций компании выросла на 24% до $16,75.

Инвесторы позитивно отреагировали на отчетность российского рекрутера: акции компании выросли на 5% до $21, капитализация компании превысила $1 млрд.

Новости СМИ2
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Политика
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Правительство утвердило порядок выплат журналистам за работу в горячих точках

Ведомости
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Правительство утвердило порядок компенсаций в случае гибели журналиста или причинения вреда его здоровью при работе в горячей точке. Об этом говорится в постановлении, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

В случае смерти корреспондента компенсация составит не менее 2 млн руб. В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90%, компенсация составит не менее 1 млн руб.; в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90%, – не менее 100 000 руб. за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

Выплата компенсаций возложена на редакцию, отправившую журналиста в горячую точку. Деньги должны быть выплачены в течение месяца с момента предоставления необходимых документов, подтверждающих произошедшее. Компенсации будут выдаваться независимо от выплат, предусмотренных законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатами в июле 2014 г., но первое чтение прошел лишь спустя два года. В декабре 2018 г. его подписал президент Владимир Путин. В начале сентября документ вступил в силу. Закон, в частности, обязывает редакции получать письменное согласие сотрудника на работу в особых условиях.

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Финансы
Новости

Санкт-Петербургская биржа запустит торги деривативами на иностранные акции

Ведомости
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Совет директоров Санкт-Петербургской биржи поручил ее гендиректору Евгению Сердюкову до 1 ноября подготовить предложения по организации торгов деривативами на иностранные акции и развитию рынка IPO российских компаний, следует из сообщения биржи.

Введение деривативов позволит участникам торгов существенно расширить набор используемых стратегий и возможности по управлению рисками, а также снизить транзакционные издержки при работе с акциями, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе биржи. О конкретных видах деривативов и базовых активов можно будет говорить после согласования концепции советом директоров, добавили в пресс-службе.

Санкт-Петербургская биржа – крупнейшая в России площадка по организации торгов иностранными ценными бумагами. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США.

Технологии
Новости

Треть крупных российских компаний столкнулась с утечкой данных в 2019 году

Ведомости
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В 2019 г. с утечками данных столкнулись 34% крупных и 27% небольших компаний в России, сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского». Эти показатели значительно выше аналогичных за прошлый год.

К небольшим компаниям эксперты отнесли те, в которых работают не более 50 человек. Число утечек в таких компаниях выросло по сравнению с результатами исследования 2018 г. на 12 процентных пунктов.

Похожая тенденция наблюдается и в крупном бизнесе. Согласно опросу 2018 г., с утечкой сталкивалась каждая четвертая корпорация, а по итогам исследования 2019 г. – уже каждая третья.

Эксперты связали рост числа утечек с недостаточными мерами в области кибербезопасности. «Небольшие компании часто сфокусированы на росте своего бизнеса, кибербезопасность не входит в число их приоритетов», – пояснил Андрей Данкевич, руководитель направления маркетинга для малого и среднего бизнеса «Лаборатории Касперского».

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Бизнес
Новости

Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день

Ведомости
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Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.

Первое место по росту капитала занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние за день увеличилось на $527 млн, или 2,5%, – до $21,6 млрд. Второе и третье места заняли совладельцы «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко соответственно. Состояние Михельсона выросло на $412 млн, или 1,57%, и составило $26,6 млрд. Состояние Тимченко увеличилось на $391 млн, или 1,77%, – до $22,5 млрд.

В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России за 2019 г., составленном Forbes, Михельсон занимает первое место, Алекперов – третье, а Тимченко – пятое.

В ночь на 14 сентября 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения Хураис и Абкаик в Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Саудовской Аравии пришлось сократить добычу нефти, что привело к взлету цен на сырье. Нефть марки Brent сразу же подорожала на 19% до $71,95/баррель против $60,22 на закрытие торгов в пятницу. Котировки нефти марки WTI выросли на 17,4% до $64,4/баррель против $54,85. Это рекордный на открытии торгов рост цен на нефть с 1988 г.

Политика
Новости

Москалькова пообещала изучить дело Устинова, осужденного за акцию 3 августа

Ведомости
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проверит материалы по делу осужденного на три с половиной года актера Павла Устинова, задержанного в центре Москвы 3 августа. Омбудсмен рассказала, что получала обращения по поводу дела Устинова, но без материалов дела, сообщает «Интерфакс».

«Я запросила материалы, чтобы изучить подробнее, сделать свои выводы, составить ходатайства в адрес прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы по делу Устинова», – пояснила Москалькова.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего актера Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении насилия к росгвардейцу на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. В этот день в столице прошли протесты против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Сам Устинов отрицал вину и настаивал, что не участвовал в митинге, а на Пушкинской площади ждал встречи с другом. Агентство напоминает, что суд отказался рассмотреть видео с задержанием актера. Как заявляли журналисты, на нем Устинов стоит в наушниках и с телефоном в руках и не видит, как на него бегут сотрудники правоохранительных органов. В какой-то момент правоохранители сталкиваются с молодым человеком, поднявшим руки. Ранее за Устинова публично вступился художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Технологии
Новости

Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram

Ведомости
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Использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасно, заявил в интервью французской радиостанции France Inter бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден.

Корреспондент радиостанции рассказал, что французский премьер Эдуар Филипп переписывается с министрами в WhatsApp, а президент Эмманюэль Макрон – в Telegram. Журналист спросил Сноудена, не рискованно ли это. Сноуден ответил, что обе эти программы лучше, чем sms или телефон без шифрования, но использовать их «очень рискованно, если вы премьер-министр».

По словам Сноудена, Facebook «слой за слоем» снимает защиту с WhatsApp, обещая при этом, что не будет слушать разговоры пользователей, потому что они зашифрованы. Вместо WhatsApp и Telegram он посоветовал использовать Signal или Wire.

В 2016 г. Сноуден написал на своей странице в Twitter, что WhatsApp безопаснее Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров поспорил с ним, отметив, что WhatsApp хранит всю переписку в незашифрованном виде. В мае 2019 г. Дуров снова раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью. Он предположил, что компания может намеренно оставлять уязвимости в мессенджере по требованию ФБР.

Политика
Новости

Мэрия Москвы ответила на публикацию Навальным данных об онлайн-голосовании

Ведомости
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Данные, опубликованные оппозиционером Алексеем Навальным, не являются данными электронного голосования в Мосгордуму. Об этом РБК заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Ранее 16 сентября Навальный заявил на своем сайте, что в распоряжении основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оказался полный список избирателей, зарегистрированных и допущенных к онлайн-голосованию на выборах в Мосгордуму. Перечень, по словам политика, представляет собой «текстовый и незашифрованный файл» и состоит из 12 000 имен. «То, что список оказался у нас, еще раз доказывает: система "электронного голосования" и близко не обладает должным уровнем безопасности», – подчеркнул Навальный, назвав онлайн-голосование «обкаткой еще одной схемы вбросов голосов за «Единую Россию».

«По формату записи это не данные электронного голосования, а откуда, из каких систем такие данные у Навального, это мы сейчас выясняем», – сказал Костырко. По его словам, у мэрии «совершенно другой формат записи». Хотя упомянутые в посте оппозиционера люди и могут быть участниками онлайн-голосования, их данные он получил не из базы мэрии, подчеркнул чиновник.

Костырко не исключил, что информация могла утечь: у департамента информационных технологий есть список личных кабинетов участников онлайн-голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме и в ТИК. Кроме того, сказал он, у председателей УИК есть списки избирателей, голосующих на данном участке.

8 сентября проходил единый день голосования, в частности состоялись выборы депутатов Мосгордумы. В трех избирательных округах можно было проголосовать онлайн. Утром в ходе электронного голосования произошел сбой. Явка на онлайн-голосовании достигла 92,3%, в то время как целом в Москве она составила 21,77%.

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