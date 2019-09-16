Политика

Новости

Сотрудника предприятия Росгвардии накажут за призыв «не выполнять преступные приказы»

Сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии из Бурятии Виктора Хоржирова не будут увольнять за видеообращение с призывом к росгвардейцам «не выполнять преступные приказы» и не задерживать участников митингов. На него наложат дисциплинарное взыскание за то, что он снимал видео на рабочем месте, сказал «Интерфаксу» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Хоржиров подтвердил РБК, что его не будут увольнять, только накажут.

Хоржиров работает во ФГУП «Охрана» с мая 2019 г. и занимается охраной зданий, которые относятся к министерству природных ресурсов Татарстана, рассказал Грибакин. В объяснительной Хоржиров написал, что руководствовался лучшими побуждениями, когда записывал видео, и согласен с тем, что достаточно эмоционально отреагировал на результаты выборов в Улан-Удэ. По словам Грибакина, Хоржиров также участвовал в этих выборах, но проиграл.

В Улан-Удэ 8 сентября прошли выборы. Победителем стал врио главы городской администрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков. На следующий день в городе начался стихийный митинг. Несколько сотен протестующих потребовали провести новое голосование.

После митинга Следственный комитет завел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В ведомстве уточнили, что один из участников акции распылил «аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии», из-за чего тот получил ожог роговицы глаза.