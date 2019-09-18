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В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил своего коллегу

Один полицейский погиб, а другой ранен в результате стрельбы, которую открыл их коллега. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, полицейские из отдела собственной безопасности в Московском метрополитене проводили задержание сотрудника патрульно-постовой службы. Тот открыл стрельбу, в результате которой один из полицейских, который проводил задержание, был тяжело ранен и скончался на месте, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Стрелявший задержан, отметило московское управление МВД.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, полицейские отдела собственной безопасности пытались задержать коллегу, которого подозревают во взятке.

По данным ТАСС, стрельба произошла около станции «Рязанский проспект».