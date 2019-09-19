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Кремль заявил о перемене позиции Киева при подготовке встречи Путина и Зеленского

Украинские власти поменяли позицию в вопросе особого статуса Донбасса, что не укладывается в прежние договоренности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как в Кремле отреагировали на позицию Киева по «формуле Штайнмайера», обеспечивающей особый статус Донбасса.

Представитель Кремля подчеркнул, что выдвижение условий к формуле стало новой позицией для стран, которые прежде соглашались с ней. Он добавил, что пока сложно оценить, как этот момент повлияет на развитие ситуации. По мнению Пескова, нужно продолжать работу по обеспечению Донбассу особого статуса, но непонятно, как это делать в условиях меняющейся позиции.

На вопрос, увязывает ли Кремль новую позицию Киева с возможностью проведения саммита «нормандской четверки», на котором должна состояться первая встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, Песков ответил: «Встреча нормандского формата должна быть результативной. Для того, чтобы она была результативной, для начала нужно провести ревизию и подтвердить те договоренности, которые раньше принимались».

Песков подчеркнул, что изменение позиции Киева не способствует быстрому продвижению переговоров. «Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент (Владимир) Путин: он сам об этом говорил, что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», – сказал он.