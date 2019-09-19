Политика

Новости

Superjob: большинство россиян поддерживают акции протеста в защиту коллег

Почти половина россиян (44%) поддерживают акции профессиональных сообществ в защиту коллег, выяснил сервис по поиску работы Superjob. Не поддерживают такие мероприятия 18% опрошенных. Остальные 38% затруднились ответить на вопрос.

При этом мужчины, по данным Superjob, поддерживают акции активнее женщин. Наибольшую поддержку подобные мероприятия находят у молодежи: их одобряет каждый второй респондент моложе 24 лет, показал опрос.

Среди тех, кто поддерживает акции профессиональных сообществ, большинство (59%) готово участвовать в них.

Всего в опросе приняли участие 3000 граждан из всех округов страны, представители экономически активного населения.

Российские актеры театра и кино 18 сентября устроили в Москве одиночные пикеты возле администрации президента в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии по делу о массовых беспорядках. В июне подобную акцию проводили журналисты в поддержку коллеги Ивана Голунова.

Театр за одного актера