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В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа через Украину

Представители России, Евросоюза и Украины начали трехсторонние консультации по газу, сообщают ТАСС и «Интерфакс». В них участвуют министр энергетики России Александр Новак, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Стороны обсудят транзитные поставки газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 г. и позднее. Действующий контракт по транзиту истекает в декабре. Шефчович накануне консультаций указывал, что намерен добиваться заключения долгосрочного контракта на транзит, сроком не менее чем на 10 лет. Он подчеркивал, что это позволит сделать украинскую ГТС привлекательной для инвесторов.

Оржель ранее заявил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование «Газпромом» транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 млрд кубометров газа в год, доступность еще 30 млрд кубов для бронирования другим компаниям или «Газпрому» для краткосрочных контрактов.

Новак в свою очередь говорил, что Москва хотела бы продлить истекающий контракт на один год, хотя готова к тому, чтобы рассмотреть другие варианты.