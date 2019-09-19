Мэрия Москвы изменила дату согласованного митинга оппозиции
Московские власти сдвинули на один день дату проведения согласованного митинга оппозиции, запланированного на конец месяца. Согласно новым данным, акция пройдет не 28, а 29 сентября (воскресенье), сообщил один из ее организаторов – лидер незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов.
«Как только мы анонсировали митинг, нам в панике перезвонили из мэрии и дрожащим голосом сообщили, что "произошла чудовищная ошибка" и они не собирались согласовывать нам субботу», – написал Светов в Twitter. По его словам, решение перенести митинг на день в мэрии объяснили тем, что 28 сентября на проспекте Сахарова проходит мотофестиваль.
О том, что власти согласовали митинг Либертарианской партии, стало известно 19 сентября. По словам Светова, это будет акция «в поддержку жертв "московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключенных». Заявленное число участников – 20 000.
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