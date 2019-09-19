Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток

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Застреливший коллегу полицейский объяснил свои действия усталостью

Старший прапорщик Алексей Смирнов, открывший огонь по невооруженным сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ), объяснил свои действия тем, что устал работать в полиции, где практически не бывает выходных и мало платят. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на показания стрелявшего.

Инцидент произошел 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Как сообщала пресс-служба столичного главка МВД, Смирнов открыл стрельбу по двум полицейским из отдела собственной безопасности, когда они попытались задержать его за взятку. В результате стрельбы один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения. Стрелявший был задержан.

По данным «Коммерсанта», в среду Смирнов остановил гражданина на платформе «Рязанский проспект» и попросил, чтобы тот предъявил документы. У мужчины их не оказалось, что могло стать основанием для задержания на несколько часов. Однако прапорщик согласился отпустить прохожего за 2000 руб. На улице офицеры УСБ остановили предполагаемого взяткодателя, который дал им показания на Смирнова. Полицейские попытались задержать коллегу за взятку, но тот открыл огонь.

Поскольку Смирнов не считался опасным преступником, а задержание производилось в метрополитене, где не рекомендуется лишний раз появляться с оружием даже силовикам, сотрудники УСБ в момент инцидента были без бронежилетов и табельных пистолетов.

На допросе, по данным «Коммерсанта», Смирнов заявил, что открыл огонь по коллегам, потому что «не хотел сидеть». За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) ему грозит наказание вплоть до пожизненного. За взятку в 2000 руб. он мог быть оштрафован.

Задержанный на допросе также пожаловался на тяжелые условия работы и небольшую зарплату, пишет «Коммерсантъ». По словам Смирнова, в последнее время он сильно уставал, потому что из-за митингов, выборов в Мосгордуму и Дня города ему приходилось работать без выходных. Источники «Коммерсанта» утверждают, что прапорщика планируют направить на психиатрическую экспертизу.